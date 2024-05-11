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Семак: «Не припомню, чтобы спорные моменты трактовались в пользу „Зенита“»

вчера, 22:31

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, как на команде сказывается тот факт, что многие желают питерскому клубу поражения в чемпионской гонке.

Большинство, думаю, не читает СМИ и не смотрит ТВ. Сильных никто не любит. Естественно, всем хочется, чтобы сильные проигрывали, а более слабые выигрывали. Судьи тоже люди, в тех или иных ситуациях выбор спорный. Не припомню, чтобы в каком‑то матче спорные моменты трактовались в пользу «Зенита», этого практически не было за весь сезон. Мы хотим радовать своих болельщиков, но, к сожалению, не всегда получается.

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Все комментарии
Интерес
Интерес ответ Garrincha58 (раскрыть)
сегодня в 14:05
Вашей персональной оценки для таких рекомендаций маловато.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 13:41
Семак будь мужиком подай сам в отставку или ты просто непорядочный человек
Интерес
Интерес ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:58
НЕ согрешишь-не покаешься...Будем ждать покаяния и очищения.
Интерес
Интерес ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 11:57
"С сильным не борись,с богатым не судись",а тут два в одном.Нет,три в одном-ещё и всё футбольном руководство из Газпрома.Вот такой дурной "маккофе"...
Интерес
Интерес ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 11:55
Мне.И судя по количеству комментариев,вам тоже,иначе зачем комментировать? Отличный чемпионат,не чета райскосадским,с чемпионами после пятого тура,и раз в десять лет со случайными.
Интерес
Интерес ответ nubom (раскрыть)
сегодня в 11:53
Шо,уже и группен-руководитель А.Милллер не верит? Кстати,его вчера вроде не показывали,был хоть он?
Интерес
Интерес ответ СлаваРоссиев (раскрыть)
сегодня в 11:52
"Даже Семак"??? Да он ноет полсезона,а руководство подаёт протесты на эпизоды в каждом матче.И другие,впрочем,не отстают.
Интерес
Интерес
сегодня в 11:51
А мы помним сколько угодно,как в начале этого сезона,так и в шести прошедших.А ты чего хотел,каждый норовит потрепать за хвост некогда сильного,а ныне дряхлеющего балтийского "льва".Это закон дикой природы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:21
Он неточно выразился. Не любят богатых , тем более незаслуженно богатых, а Зенит именно богатый, но не сильный
cska1948
cska1948
сегодня в 11:17
Зениту жаловаться на судей грешно.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 05:25
Везите ему партию новых бразильцев, эти не справляются
СлаваРоссиев
СлаваРоссиев
вчера в 23:09
Даже Семак не выдержал и сказал, что думает про судейство...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:07
Это твое право.
Сейчас другая ситуация, другой раздражитель
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:02
Видно, что Серёгу не уволят и он спокойно сливает
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 22:56
Твой любимый Спартак тоже всем надоел в начале 00.
Тогда даже Золотой матч придумали ,шобы вытащить народную в чемпионы...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ allemz (раскрыть)
вчера в 22:48
На Краснодар была надежда, но они провалились..
Психологически оказались не готовы, как ты говоришь.
Очень жаль, такой шанс выпал
allemz
allemz ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 22:43, ред.
Вероятно, конкуренты не ожидали такого поворота событий, задачи другие преследовались изначально и не были готовы к таким крутым поворотам.
Лозунг "Зенит - чемпион" как мантра последних нескольких лет
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 22:38
Зенит надоел, я тем более не перевариваю эту команду, так как болею за Спартак.
Но то, что происходит в чемпионате, это просто дно конченное. Полная деградация..
Питерцы хромают на обе ноги в самый ответственный отрезок, а конкуренты, вместо того, чтобы собраться и скинуть короля с трона, просто тупо сливают свои матчи. Ну кому интересен такой чемпионат?
allemz
allemz
вчера в 22:37
Хави как тренер - дурной пример для подражания
Futurista
Futurista
вчера в 22:35
nubom
nubom
вчера в 22:34
В "сильный" Зенит, похоже, верит только Семак и его дочка...
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