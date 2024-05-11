Семак: «Не припомню, чтобы спорные моменты трактовались в пользу „Зенита“»

Главный тренер «Зенита» ответил на вопрос, как на команде сказывается тот факт, что многие желают питерскому клубу поражения в чемпионской гонке.

Большинство, думаю, не читает СМИ и не смотрит ТВ. Сильных никто не любит. Естественно, всем хочется, чтобы сильные проигрывали, а более слабые выигрывали. Судьи тоже люди, в тех или иных ситуациях выбор спорный. Не припомню, чтобы в каком‑то матче спорные моменты трактовались в пользу «Зенита», этого практически не было за весь сезон. Мы хотим радовать своих болельщиков, но, к сожалению, не всегда получается.