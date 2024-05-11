Семак: «Не припомню, чтобы спорные моменты трактовались в пользу „Зенита“»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, как на команде сказывается тот факт, что многие желают питерскому клубу поражения в чемпионской гонке.
Большинство, думаю, не читает СМИ и не смотрит ТВ. Сильных никто не любит. Естественно, всем хочется, чтобы сильные проигрывали, а более слабые выигрывали. Судьи тоже люди, в тех или иных ситуациях выбор спорный. Не припомню, чтобы в каком‑то матче спорные моменты трактовались в пользу «Зенита», этого практически не было за весь сезон. Мы хотим радовать своих болельщиков, но, к сожалению, не всегда получается.
Сейчас другая ситуация, другой раздражитель
Сейчас другая ситуация, другой раздражитель
Тогда даже Золотой матч придумали ,шобы вытащить народную в чемпионы...
Тогда даже Золотой матч придумали ,шобы вытащить народную в чемпионы...
Психологически оказались не готовы, как ты говоришь.
Очень жаль, такой шанс выпал
Психологически оказались не готовы, как ты говоришь.
Очень жаль, такой шанс выпал
Лозунг "Зенит - чемпион" как мантра последних нескольких лет
Лозунг "Зенит - чемпион" как мантра последних нескольких лет
Но то, что происходит в чемпионате, это просто дно конченное. Полная деградация..
Питерцы хромают на обе ноги в самый ответственный отрезок, а конкуренты, вместо того, чтобы собраться и скинуть короля с трона, просто тупо сливают свои матчи. Ну кому интересен такой чемпионат?
Но то, что происходит в чемпионате, это просто дно конченное. Полная деградация..
Питерцы хромают на обе ноги в самый ответственный отрезок, а конкуренты, вместо того, чтобы собраться и скинуть короля с трона, просто тупо сливают свои матчи. Ну кому интересен такой чемпионат?