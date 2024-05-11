Мусаев извинился перед жителями Краснодара

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев извинился перед болельщиками после поражения в матче 28-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).
В каждом из трех матчей мы не заслуживали того, что вышло. Было много возможностей, но мы пропускаем легкие мячи. Некого винить, кроме себя, нужно играть лучше. Ребята вышли с настроем. Каждый отдал силы, но мы теряем шансы. Я извиняюсь перед всеми жителями Краснодара. Если ты хочешь титул, ты должен играть лучше.
Это неберущийся в девятину был "лёгкий"? :)
Это неберущийся в девятину был "лёгкий"? :)
а за ним Личка !
а за ним Личка !
Питерцы могут проигрывать сколько угодно, никто их не собирается обгонять.
"Конкуренты" просто сольют свои матчи и все.
Не чемпионат, а просто какой то позор. Как можно было упускать такой шанс?
Питерцы могут проигрывать сколько угодно, никто их не собирается обгонять.
"Конкуренты" просто сольют свои матчи и все.
Не чемпионат, а просто какой то позор. Как можно было упускать такой шанс?
Пусть в следующий раз Хашиг ещё чаще ходит по раздевалкам и орёт на игроков, а Галицкий руинит результаты своей же команды.
Пусть в следующий раз Хашиг ещё чаще ходит по раздевалкам и орёт на игроков, а Галицкий руинит результаты своей же команды.