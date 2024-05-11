Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Мусаев извинился перед жителями Краснодара

вчера, 22:07
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев извинился перед болельщиками после поражения в матче 28-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

В каждом из трех матчей мы не заслуживали того, что вышло. Было много возможностей, но мы пропускаем легкие мячи. Некого винить, кроме себя, нужно играть лучше. Ребята вышли с настроем. Каждый отдал силы, но мы теряем шансы. Я извиняюсь перед всеми жителями Краснодара. Если ты хочешь титул, ты должен играть лучше.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Галактионов об игре с «Оренбургом»: «Тяжёлый матч, бескомпромиссная борьба»
Сегодня, 16:35
Защитник «Динамо» Фернандес: «Дай бог, чтобы мы стали чемпионами»
Сегодня, 12:50
Фомин: «Надо работать, чтобы победная серия продолжилась»
Сегодня, 12:11
Энрикес о матче с «Динамо»: «Мы играли хорошо и не заслужили поражения»
Сегодня, 11:33
Хлусевич: «Раньше было больше мотивации занять призовые места»
Сегодня, 11:22
Олусегун верит, что «Краснодар» станет чемпионом
Сегодня, 10:24
Сортировать
Все комментарии
DaslerU
DaslerU
сегодня в 09:13
Наитупейшее решение Краснодара, пригласить снова этого тренеришку.
Apocalypse
Apocalypse
сегодня в 06:58
Похоже тренер так и не понял, что соперник тоже умеет играть. Вы бы заслуживали победы, если бы забивали голы. Но у соперника хорошо сыграла оборона.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 06:49
А лидеры Краснодара будут извиняться? Ведь они должны вести команду вперёд. Почему так резко сдулись Сперцян и Кордоба?
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 02:56
"но мы пропускаем легкие мячи"

Это неберущийся в девятину был "лёгкий"? :)
112910415
112910415
вчера в 23:13
сегодня ещё Семак будет извиняться !
а за ним Личка !
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 22:28
Я же говорил)
Питерцы могут проигрывать сколько угодно, никто их не собирается обгонять.
"Конкуренты" просто сольют свои матчи и все.
Не чемпионат, а просто какой то позор. Как можно было упускать такой шанс?
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 22:22
Может Быки просто выдохлись. Да и смена тренера не в ход ...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:22
Какой вежливый.
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 22:22
С его стороны глупо извиняться, как будто он поменял топ-тренера на физрука)

Пусть в следующий раз Хашиг ещё чаще ходит по раздевалкам и орёт на игроков, а Галицкий руинит результаты своей же команды.
ecscx24spz8y
ecscx24spz8y
вчера в 22:13
Краснодар смазал вторую половину чемпионата, команду как подменили
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 