Мусаев извинился перед жителями Краснодара

Главный тренер «Краснодара» извинился перед болельщиками после поражения в матче 28-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

В каждом из трех матчей мы не заслуживали того, что вышло. Было много возможностей, но мы пропускаем легкие мячи. Некого винить, кроме себя, нужно играть лучше. Ребята вышли с настроем. Каждый отдал силы, но мы теряем шансы. Я извиняюсь перед всеми жителями Краснодара. Если ты хочешь титул, ты должен играть лучше.