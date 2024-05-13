В июле пройдёт Братский кубок с участием команд из Сербии

Летом в Москве состоится международный турнир Братский кубок.
Он пройдёт с 3 по 7 июля на «ВТБ Арене» и «ВЭБ-Арене». В нём примут участие четыре клуба — столичные «Динамо» и ЦСКА, а также белградские «Партизан» и ОФК.
Матчи пройдут в обычном формате — два тайма по 45 минут. В случае ничьей будет серия пенальти. Разрешается задействовать в матче «селебрити-футболистов» (ветеранов или звёздных болельщиков): до 4 человек у каждой команды.
По итогам встреч будет вестись подсчёт очков Россия (Москва) — Сербия (Белград). За победу в основное время клуб получает 3 очка, за победу в серии 11-метровых — 2, в случае поражения в серии пенальти — 1, в случае обычного поражения — 0.
не вполне обычный-
каждая из команд сыграет по 2 матча с соперниками из другой страны.
Уже и календарь есть:
03.07 Динамо-Партизан, ВТБ-Арена
04.07 ЦСКА-ОФК, ВЭБ-Арена
06.07 Динамо-ОФК, ВТБ-Арена
07.07 ЦСКА-Партизан, ВЭБ-Арена
Идейка приятная конечно, почему бы и нет.
Партизан- армейский побратим, ОФК- динамовский.
ЦСКА планирует пригласить Тошича, Динамо- Танаса.
Остальные позиции селебрити и ветеранов пока открыты, но у нас потихоньку маячит фигура Ови..)
не вполне обычный-
каждая из команд сыграет по 2 матча с соперниками из другой страны.
Уже и календарь есть:
03.07 Динамо-Партизан, ВТБ-Арена
04.07 ЦСКА-ОФК, ВЭБ-Арена
06.07 Динамо-ОФК, ВТБ-Арена
07.07 ЦСКА-Партизан, ВЭБ-Арена
Идейка приятная конечно, почему бы и нет.
Партизан- армейский побратим, ОФК- динамовский.
ЦСКА планирует пригласить Тошича, Динамо- Танаса.
Остальные позиции селебрити и ветеранов пока открыты, но у нас потихоньку маячит фигура Ови..)