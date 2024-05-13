В июле пройдёт Братский кубок с участием команд из Сербии

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вчера, 17:56

Летом в Москве состоится международный турнир Братский кубок.

Он пройдёт с 3 по 7 июля на «ВТБ Арене» и « ВЭБ -Арене». В нём примут участие четыре клуба — столичные «Динамо» и ЦСКА , а также белградские «Партизан» и ОФК.

Матчи пройдут в обычном формате — два тайма по 45 минут. В случае ничьей будет серия пенальти. Разрешается задействовать в матче «селебрити-футболистов» (ветеранов или звёздных болельщиков): до 4 человек у каждой команды.

По итогам встреч будет вестись подсчёт очков Россия (Москва) — Сербия (Белград). За победу в основное время клуб получает 3 очка, за победу в серии 11-метровых — 2, в случае поражения в серии пенальти — 1, в случае обычного поражения — 0.