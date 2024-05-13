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В июле пройдёт Братский кубок с участием команд из Сербии

вчера, 17:56

Летом в Москве состоится международный турнир Братский кубок.

Он пройдёт с 3 по 7 июля на «ВТБ Арене» и «ВЭБ-Арене». В нём примут участие четыре клуба — столичные «Динамо» и ЦСКА, а также белградские «Партизан» и ОФК.

Матчи пройдут в обычном формате — два тайма по 45 минут. В случае ничьей будет серия пенальти. Разрешается задействовать в матче «селебрити-футболистов» (ветеранов или звёздных болельщиков): до 4 человек у каждой команды.

По итогам встреч будет вестись подсчёт очков Россия (Москва) — Сербия (Белград). За победу в основное время клуб получает 3 очка, за победу в серии 11-метровых — 2, в случае поражения в серии пенальти — 1, в случае обычного поражения — 0.

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Все комментарии
R B
R B ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 23:43
Называть это "идеей" в нынешних обстоятельствах, не совсем уместно.
Squirrel96
Squirrel96 ответ баск (раскрыть)
вчера в 21:49
В данном случае речь именно о формате матчей, а не турнира.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:00
Это хорошо Замечательно
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 20:53
Нужно было приглашать македонский ФК Работнички, а с нашей стороны заявлять ФК Футболистишки из ветеранов-селебрити.
112910415
112910415
вчера в 20:15
пусть будет !
adekvat
adekvat
вчера в 19:52
А кому еще мог достаться кубок кроме как клубу из России или Сербии?
баск
баск
вчера в 19:37, ред.
Насчёт обычного формата есть некоторая неточность- формат как раз
не вполне обычный-
каждая из команд сыграет по 2 матча с соперниками из другой страны.
Уже и календарь есть:

03.07 Динамо-Партизан, ВТБ-Арена
04.07 ЦСКА-ОФК, ВЭБ-Арена
06.07 Динамо-ОФК, ВТБ-Арена
07.07 ЦСКА-Партизан, ВЭБ-Арена

Идейка приятная конечно, почему бы и нет.
Партизан- армейский побратим, ОФК- динамовский.
ЦСКА планирует пригласить Тошича, Динамо- Танаса.

Остальные позиции селебрити и ветеранов пока открыты, но у нас потихоньку маячит фигура Ови..)
shur
shur ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 18:08
...как раз пройдёт скучнейший чемпионат Европы и мы с новыми силами, под пивасик, да на стадиончике или на диванчике, ух поболеем за Братские народы,понимаешь....!!!!!!!!
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:00
Это просто отличная идея
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