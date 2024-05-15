Глушенков второй месяц подряд признан лучшим игроком «Локомотива»

Нападающий Максим Глушенков стал лучшим игроком «Локомотива» по итогам апреля. Он получает награду второй раз подряд.
Футболист набрал 68,3% голосов. В прошлом месяце форвард провёл пять матчей за команду, отметившись шестью результативными передачами.
Диву даёшься, как в "Спартаке" просмотрели такой талант и потенциал этого игрока. И почему не один из спартаковских тренеров не сумел раскрыть его и найти место на поле? Он и как нападающий может сыграть и как атакующий полузащитник, плеймейкер, которого так не хватает сейчас Красно-Белым. Чем он хуже Игнатова? Да он намного лучше его. Для сравнения: у Глушенкова за этот сезон в РПЛ 7 голов и 15 результативных пасов, у Игнатова соответственно: 2 и 3 (!). У Зиньковского, которого купили у "Крыльев" вместо Глушенкова -
2 гола и ни одного результативного паса (!) А ведь Зиньковский был одним из лучших по этим показателям в "Крыльях" куда это всё делось у него в "Спартаке" - уму непостижимо. Может руководству "Спартака", и прежде всего спортивному директору и руководителю селекционного департамента пора задуматься над всем этим?
Диву даёшься, как в "Спартаке" просмотрели такой талант и потенциал этого игрока. И почему не один из спартаковских тренеров не сумел раскрыть его и найти место на поле? Он и как нападающий может сыграть и как атакующий полузащитник, плеймейкер, которого так не хватает сейчас Красно-Белым. Чем он хуже Игнатова? Да он намного лучше его. Для сравнения: у Глушенкова за этот сезон в РПЛ 7 голов и 15 результативных пасов, у Игнатова соответственно: 2 и 3 (!). У Зиньковского, которого купили у "Крыльев" вместо Глушенкова -
2 гола и ни одного результативного паса (!) А ведь Зиньковский был одним из лучших по этим показателям в "Крыльях" куда это всё делось у него в "Спартаке" - уму непостижимо. Может руководству "Спартака", и прежде всего спортивному директору и руководителю селекционного департамента пора задуматься над всем этим?