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Глушенков второй месяц подряд признан лучшим игроком «Локомотива»

вчера, 14:34

Нападающий Максим Глушенков стал лучшим игроком «Локомотива» по итогам апреля. Он получает награду второй раз подряд.

Футболист набрал 68,3% голосов. В прошлом месяце форвард провёл пять матчей за команду, отметившись шестью результативными передачами.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:00
Вполне заслуженно. Глушенков очень сильно прибавил в последнее время.
Диву даёшься, как в "Спартаке" просмотрели такой талант и потенциал этого игрока. И почему не один из спартаковских тренеров не сумел раскрыть его и найти место на поле? Он и как нападающий может сыграть и как атакующий полузащитник, плеймейкер, которого так не хватает сейчас Красно-Белым. Чем он хуже Игнатова? Да он намного лучше его. Для сравнения: у Глушенкова за этот сезон в РПЛ 7 голов и 15 результативных пасов, у Игнатова соответственно: 2 и 3 (!). У Зиньковского, которого купили у "Крыльев" вместо Глушенкова -
2 гола и ни одного результативного паса (!) А ведь Зиньковский был одним из лучших по этим показателям в "Крыльях" куда это всё делось у него в "Спартаке" - уму непостижимо. Может руководству "Спартака", и прежде всего спортивному директору и руководителю селекционного департамента пора задуматься над всем этим?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:33
Если команда так решила,значит точно достоин!
fxyd6nfpuhmx
fxyd6nfpuhmx
вчера в 16:13
Надо бы ему дополнительную премию выписать.
86pffw5fa99s
86pffw5fa99s
вчера в 15:33
Глушенков держит марку пора переходить в Зенит
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:55
Заслуженно! Не "жадничал". Весь месяц снабжал партнёров голевыми!
Capral
Capral
вчера в 14:53
Он лучший в чемпионате!!!
Гость
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