Глушенков второй месяц подряд признан лучшим игроком «Локомотива»

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вчера, 14:34

Нападающий стал лучшим игроком «Локомотива» по итогам апреля. Он получает награду второй раз подряд.

Футболист набрал 68,3% голосов. В прошлом месяце форвард провёл пять матчей за команду, отметившись шестью результативными передачами.