Левандовскому могут вручить «Золотой мяч» за 2020 год

France Football рассматривает возможность вручения «Золотого мяча» нападающему «Барселоны» Роберту Левандовскому за 2020 год.
Руководители журнала хотят вернуть себе репутацию с помощью такого решения.
Левандовски в составе «Баварии» забил 55 голов в 47 матчах 2020 года. В том году награду решили не вручать из-за эпидемии Covid-19.
Как можно восстановить репутацию после того, как они дали Месси ЗМ за победу в Ла Лиге или за победу в КА, где он ещё и не был лучшим игроком? И у Рона были довольно сомнительные мячи.
А вообще у них есть единственный ход - сделать преемника ЗМ, который будет вручаться один раз в жизни (если оставить этот ЗМ и поменять условия его вручения, будет нелепо). Иначе они с иглы хайпа так и не слезут.
Хотя вообще об этих подстилках Нассера, думаю, бесполезно говорить.
Как можно восстановить репутацию после того, как они дали Месси ЗМ за победу в Ла Лиге или за победу в КА, где он ещё и не был лучшим игроком? И у Рона были довольно сомнительные мячи.
А вообще у них есть единственный ход - сделать преемника ЗМ, который будет вручаться один раз в жизни (если оставить этот ЗМ и поменять условия его вручения, будет нелепо). Иначе они с иглы хайпа так и не слезут.
Хотя вообще об этих подстилках Нассера, думаю, бесполезно говорить.