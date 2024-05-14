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Левандовскому могут вручить «Золотой мяч» за 2020 год

вчера, 16:42

France Football рассматривает возможность вручения «Золотого мяча» нападающему «Барселоны» Роберту Левандовскому за 2020 год.

Руководители журнала хотят вернуть себе репутацию с помощью такого решения.

Левандовски в составе «Баварии» забил 55 голов в 47 матчах 2020 года. В том году награду решили не вручать из-за эпидемии Covid-19.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 23:21
Игра с Боливией была не третьей, а четвертой. В плей-офф же у Месси гол и три ассиста.
амурец
амурец ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 22:36
Нойер в 2014 был одним из в всесокрушающей немецкой машине
амурец
амурец ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 22:34
В 2015 Суарес или Неймар
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ амурец (раскрыть)
вчера в 22:32
так в 2015 все правильно - Месси. Он еще лучшим бомбардиром лч стал + выиграл ее, + космический гол атлетико + примера. Он исправился за прошлогодний провал
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ амурец (раскрыть)
вчера в 22:30
в 14 - ноер
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ амурец (раскрыть)
вчера в 22:30
в 2009 хави заслужил
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:42
Он, точно он, только маску одел- з........ц!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мало ему ЗМ, так он еще и сберкнижку требует!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Пистон- г.....н!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Маэстро- это было потрясающе, просто- супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
амурец
амурец
вчера в 21:38
Что бы вернуть репутацию, надо пересмотреть ЗМ 2010, 2012, 2013, 2015,2019,2021,2023
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:25
Не знаю у кого надо забрать ЗМ, но мяч Ибрагимовича кто то "спёр"!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:10
Вот так)...

salleeh
salleeh
вчера в 21:05
При всем том негативе, который остался после поляка в Баварии, справедливости ради нужно отметить, что Левандовский как никто раньше заслужил ЗМ в 2020 году. Если Роберт получит, хоть и запоздалую награду, думаю все будут рады этому, потому что нам всем не хватало его голов за Баварию в эти два года подряд. Я даже думаю, играй он сейчас за Баварию, дела обстояли бы совершенно иначе, и для Левандовского, и для Баварии…
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 19:32
В той реальности, в которой Месси забил почти все голы в абсолютно неважном третьем групповом матче матче с аутсайдером Боливией, если что) А в плей-офф лучшими игроками были Мартинес и Де Пауль.
Baggio R.
Baggio R. ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 18:51
Интересно, а кто же на том Кубке Америки был признан лучшим игроком, если Месси стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом турнира? Кто-то, видать, в альтернативной реальности обитает.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 18:49
так и у рона один отобрать надо будет
Elliada_
Elliada_
вчера в 18:25
Подобные слухи появляются не в первый раз, но дальше дело не идет. Сейчас будет также. Конечно, несколько недель будут мусолить эту тему, но потом быстро забудется, когда сначала пройдут финалы ЛЧ и ЛЕ, а потом начнется ЧЕ/КА. А дальше уже про нынешних претендентов будут говорить. Людская психология такова, что можно несколько раз вручить "несправедливо", а потом один раз "справедливо" и все предыдущие разы забудутся. В этом году будет также. Вручат, к примеру, Винисиусу и про поляка забудут.

Считаю, что давать сейчас за 2020 год - абсолютно глупая идея. Начну с того, что ЗМ отменили задолго до победы Баварии в ЛЧ. В теории без ЗМ могли остаться Неймар и Мбаппе. Так что о краже ЗМ поляка говорят только глупые люди. Вот если бы ЗМ отменили после окончания всех турниров, когда был бы известен фаворит, то тогда можно было говорить о краже.

Вручение поляку ЗМ ничего не изменит, только Роберт будет доволен. Разве сейчас кто-то бойкотирует ЗМ? Кто-то отказывается бороться за ЗМ? Кто-то говорит, что, к примеру, награда от УЕФА престижнее и хвастается ею? Ничего подобного. Все зациклены на ЗМ.

Вручить ЗМ сейчас - значит прогнуться, изменить своим же устоям. Я считаю, что поляк не получит ЗМ и это будет правильно.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Икарус (раскрыть)
вчера в 18:10
А вы помните, какой гол он забил наполи в одной восьмой тогда? Вот за этот гол и надо
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 18:03
Репутацию нужно тщательно растить и лелеять, а после того, как они за полторы декады все мячи раздали Рону и Месси, обворовав всех от Иньесты до Снейдера, их репутация находится на дне Марианской впадины и ещё вдобавок пованивает.

Как можно восстановить репутацию после того, как они дали Месси ЗМ за победу в Ла Лиге или за победу в КА, где он ещё и не был лучшим игроком? И у Рона были довольно сомнительные мячи.

А вообще у них есть единственный ход - сделать преемника ЗМ, который будет вручаться один раз в жизни (если оставить этот ЗМ и поменять условия его вручения, будет нелепо). Иначе они с иглы хайпа так и не слезут.

Хотя вообще об этих подстилках Нассера, думаю, бесполезно говорить.
Икарус
Икарус ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 18:03
За великие 8-2 от Баварии?Не смеши.
Karkaz
Karkaz
вчера в 17:49
Надо ему вручить. Пусть без всяких, просто на мероприятии ему вручат. Заслужил.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 17:30
Вообще-то за 2020 надо Месси вручить! )))
5hd6zypzdnq2
5hd6zypzdnq2
вчера в 17:23
Сейчас он уже не будет так рад, как это было тогда.
Capral
Capral ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 17:16
Не представляю, как, пистон- это переживет...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:06
Устроят награждение в честь 2020 года...позовут гостей, ведущих, все как полагается......и мяч вручат Месси, вот ржака будет))))
Никром
Никром
вчера в 17:04
Если б хотели вернуть репутацию, то вручили б честно заработанные мячи Снейдеру за 2010-й, ван Дейку за 2019-й, а Левандовски аж два - за 2020-й и 2021-й годы.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 17:01
Кое-кто готов бросить вызов Роберту.

Валерыч
Валерыч
вчера в 17:00
Хоть я и не уважаю этого игрока, но всё же это будет справедливо, если ему вручат "Золотой мяч". Игроки ведь не виноваты, что в тот год случилась эпидемия.
А Левандовски наиболее достоин "Золотого мяча" в 2020 г. чисто по спортивным показателям.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 16:54
Поздно одумались.. Могли по "горячим следам" Месси в 21-м послушать.. Осталось узнать как они это сделают.. Это ж надо голосовать.. Или своим решением?.. Тогда это отступление от правил.. Это нездорово.. Один раз уже отступали от правил.. Вышло позорно .. 🤔
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 16:51
Будет верное решение. Ведь тогда у него просто отобрали эту награду.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 16:50
Это не вернет ей репутацию. Пусть для начала отберут все левые подареные мечи у гнома тогда может быть отмоются.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 16:49
Будет подарок перед отправкой в МЛС или Саудовскую Аравию. Сейчас Роберт не играет как лидер команды.
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