Левандовскому могут вручить «Золотой мяч» за 2020 год

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вчера, 16:42

France Football рассматривает возможность вручения «Золотого мяча» нападающему «Барселоны» за 2020 год.

Руководители журнала хотят вернуть себе репутацию с помощью такого решения.

Левандовски в составе «Баварии» забил 55 голов в 47 матчах 2020 года. В том году награду решили не вручать из-за эпидемии Covid-19.