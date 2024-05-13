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Винисиус приблизился к «Золотому мячу». Вот только у бразильца много хейтеров

вчера, 23:17
Винисиус

Зато Беллингем и Анчелотти голосуют за Жуниора.

Во время празднования чемпионства в Испании толпа скандировала, что Винисиус заслужил «Золотой мяч». Напарники Жуниора по «Реалу» повторили кричалку. Также Беллингем в интервью заявил, что бразилец – лучший игрок мира. Надеемся, Мбаппе не обидится на Джуда после таких признаний. Тренер Анчелотти игнорировал упоминания о Килиане последние полгода, но называл Винисиуса явным претендентом на «Золотой мяч». Игрокам «Реала» не привыкать выигрывать этот приз, после Роналду побеждали Модрич и Бензема. Но заслужил ли Винисиус опередить Беллингема, Кейна и остальных? За бразильца явно говорят результаты Лиги чемпионов, но есть другие важные факторы.

За «Золотой мяч». Классный футбол

Винисиус – взрывной футболист, игрок момента, скорости и обводки. У него никогда не будет статистики зрелого Роналду по голам. Впрочем, с Криштиану и Месси не нужно никого сравнивать, эта парочка была уникальной. Винисиус слабее, но собрал 21 гол и 11 результативных передач во всех турнирах. Сильно уступает по статистике Мбаппе или Кейну, но при этом сыграет в финале Лиги чемпионов. У бразильца интересный стиль игры. Он спокойно может пригодиться в решающий момент. «Реал» не команда одного игрока, но даже напарники выделяют парня, которому когда-то Бензема просил не пасовать мяч из-за потерь и эгоизма. Но это было давно, Винисиус сильно вырос.

Против награды. Спорное поведение

Непростой характер. Почему это важно? Некоторые люди из жюри откажутся голосовать за Винисиуса, помня о его провокациях, как не голосовали за Неймара. Молодой бразилец из «Реала» тоже любит отвечать на оскорбления с трибун и не отказывается от собственных провокаций. Даже против «Баварии» Жуниор показал свою натуру, когда Киммих возвращал ему мяч для аута. Вечные жалобы не делают вингера уважаемым среди фанатов футбола. При этом понятно, что все расистские выходки фанатов на трибунах надо жестко пресекать, здесь говорим о случаях, когда Винисиус перебарщивает, поскольку ему явно нравится поднимать градус противостояний.

За «Золотой мяч». Трофеи «Реала»

Хотя на первом месте сейчас индивидуальные выступления – таковы новые критерии при выборе первого в рейтинге на «Золотой мяч», клубные успехи тоже помогают. Если «Реал» снова выиграет Лигу чемпионов, то это подтолкнет людей с правом голоса к футболистам из Мадрида. Беллингем может обойти Винисиуса, или просто отобрать у него голоса. Это одна из проблем, когда сразу два футболиста одной команды у вершины рейтинга. Но в целом успехи «Реала» в Суперкубке Испании и чемпионате уже сыграли на руку Винисиусу. Осталось провести ещё один удачный финал Лиги чемпионов – упрочит позиции в рейтинге «Золотого мяча».

Против награды. Достойные конкуренты

Беллингем роскошно дебютировал в Испании. Кейн порадовал руководство «Баварии» – не зря выложили большие деньги за опытного форварда «Тоттенхэма». У Фодена роскошный сезон, он больше заслужил внимание и высокие места в рейтингах, чем результативный коллега Холанд. Мбаппе тоже всегда может развернуть борьбу в свою сторону, если станет лучшим футболистом на Евро-2024, где сборная Франции в числе главных фаворитов. Винисиус невероятно крутой футболист, но в этом сезоне даже аутсайдеры рейтинга, вроде Гризманна или Лаутаро, заслужили много комплиментов. В мире сейчас несколько десятков невероятных футболистов и добрый десяток главных мастеров.

За «Золотой мяч». Решающие действия

У Винисиуса есть лидерские качества. Он не такой зрелый, как Модрич и Кроос в силу возраста, но бразилец не боится испытаний. Он поведет за собой, поучаствует в авантюре, как перегруз правого фланга «Манчестер Сити» в плей-офф против «Реала». Даже когда отыгрывались с «Баварией», то лучшим игроком матча признали не автора дубля Хоселу, а именно вингера «Реала», ведь на его счету пять ударов, два созданных момента и семь обводок. Вини не прячется за другими в критический момент, у него шикарная статистика в Лиге чемпионов.

Против награды. Будущий кубок Европы

В год, когда нет Евро, у Винисиуса шансы были бы выше. Это сейчас накануне финала Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд в Мадриде настаивают, что надо отдать приз молодому бразильцу. Но как только в немецком финале сыграют лучшие сборные чемпионата Европы – внимание может переключиться на других футболистов. Евро может сыграть в пользу Винисиуса, только если Англия и Франция провалятся. Тогда Мбаппе, Кейн, Беллингем и Фоден останутся не у дел. А вот если кто-то из англичан или Килиан зажжет на Евро, то даже победа Бразилии на Кубке Америки в США ничего не изменит для Винисиуса. Глупо отрицать, что главный чемпионат лета подкорректирует оценки игроков за сезон.

Мнение читателей. Угадайте победителя

До финала Евро-2024 выбрать невозможно, а вот угадать интересно. Например, если Кейн порадует летом, то молодые Мбаппе, Винисиус и Беллингем будут ждать своей очереди, как и Фоден. А пока Винисиус после успехов «Реала» в Лиге чемпионов и на фоне спада у напарника Беллингема выбивается в фавориты. Показательно, что и Джуд, и опытный Модрич соглашаются – Жуниор заслужил «Золотой мяч». Неймар будет зол, потому что ему приз не достался. А вот Винисиус, который дожил до мира без Месси и Роналду в Европе, может отхватить ценный индивидуальный приз. Причем впервые за много лет «Золотой мяч» снова имеет значение. В этот раз за Месси или Роналду благодаря личным давним симпатиям не проголосуют. Рейтинг фаворитов интересный, многие претенденты не теряют надежду.

Сайт Goal обновил рейтинг претендентов на «Золотой мяч»
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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Dead Body 13 (раскрыть)
сегодня в 16:48, ред.
Здесь я с тобой соглашусь лишь отчасти.
Вини (хоть и терпеть его не могу) полно голов наколотил не только слева, но и из зоны центрфорварда.... причем важных голов..., и кстати (!), равно как и Кейн - из фланговых зон. Почему ? Я уже писал раньше, что когда класс нападения, в техническом отношении, зашкаливает, то зачастую стираются границы кто, где, и на какой позиции играет, забивает и распасовывает.
Вспомни великую тройку Барселоны (МСН) - там ведь сам чёрт порой не разберёт, кто Неймар по амплуа, а кто Суарес. Главное - сыгранность, слаженность и техническая оснащённость игрока.

Поэтому тут я скорее адвокатирую за Багрова.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 14:22
А кто отдаст Награду Иньесте и Хави?
амурец
амурец ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 13:14
Ну да так всегда и было
Incredulous
Incredulous ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 08:34
А с каких это пор Месси обязательно нужно забивать, чтобы получить ЗМ. Можно ему вручить как обычно, просто за то что он Месси.
DXTK
DXTK
сегодня в 08:05, ред.
Вот все думают кому отдадут ЗМ Винисиусу или Беллингему, а его могут отдать Мбаппе, в мадриде да и сам Перес любят дарить награды своим новичкам. Да и Франция все еще может выиграть Евро. Тем более Мбаппе в тройке на данную награду, тем более награду раздает францфутбола.

PS А я бы ЗМ отдал бы Кроосу, чтобы у них с Модричем было по одной награде и думаю за столько лет он заслужил, посмотрим как без них в будущем будет выступать Реал........
Фиш 4
Фиш 4
сегодня в 03:00
"Он спокойно может пригодиться в решающий момент".
Что за белиберда? Что еще за " спокойно может пригодиться"?!!!
Опять кол.
Andriv
Andriv
сегодня в 02:29
Слишком переоценён этот ваш Винисиус Джуниор. Что этот негритёнок себе позволяет?
амурец
амурец
сегодня в 01:02
Вини конечно на данный момент лучший, но а если еще и Реал возьмет ЛЧ, но есть еще и Джуд который если возьмет ЧЕ может обойти Вини, даже если Вини выиграет КА, но ведь если еще Месси забьет пару мячей в самом мощном чемпионате МЛС, то тогда конечно ЗМ отдадут Месси
Capral
Capral ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 23:43, ред.
А вот, я, когда вижу статью В.Багрова, в первую очередь, смотрю- ничего ли автор не пишет про шварца... И, если ничего, могу, статье уделить внимание.
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 23:37
Я не знаю всерьёз, как читать статьи, когда подносчика снарядов (Вини) по результативности начинают сравнивать со страйкером (Кейном). Вот как? Остановился на этом моменте, пошёл писать коммент и закрою статью.
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Nety (раскрыть)
вчера в 23:36
Слишком строгая политика сайта, я бы сказал.
shur
shur ответ Nety (раскрыть)
вчера в 23:31
....всё в этом непростом мире меняется, известные события, отношение к качеству футбола,, если хотите смена поколений,
и конечно бесконечные санкции и изоляция наших ребят!!!
shur
shur ответ Nety (раскрыть)
вчера в 23:27
...и с этим не поспоришь, изящен и виртуозен бразилец, как хочется
увидеть связку Винни+Джуд+Мбаппе .....!!!
Nety
Nety
вчера в 23:26, ред.
Вообще сижу на этом сайте лет 13-14 наверное. Раньше так много народу тут было, почему так мало стало тут людей? Помню ЦСКА - Спартак 1000+ сообщений собирало
Nety
Nety
вчера в 23:24
Винисиус лучший весной(смотрю только обзоры и топ матчи лиги чемпионов сужу по ним) !!!
Гость
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