Винисиус приблизился к «Золотому мячу». Вот только у бразильца много хейтеров

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вчера, 23:17

Зато Беллингем и Анчелотти голосуют за Жуниора.

Во время празднования чемпионства в Испании толпа скандировала, что Винисиус заслужил «Золотой мяч». Напарники Жуниора по «Реалу» повторили кричалку. Также Беллингем в интервью заявил, что бразилец – лучший игрок мира. Надеемся, Мбаппе не обидится на Джуда после таких признаний. Тренер Анчелотти игнорировал упоминания о Килиане последние полгода, но называл Винисиуса явным претендентом на «Золотой мяч». Игрокам «Реала» не привыкать выигрывать этот приз, после Роналду побеждали Модрич и Бензема. Но заслужил ли Винисиус опередить Беллингема, Кейна и остальных? За бразильца явно говорят результаты Лиги чемпионов, но есть другие важные факторы.

За «Золотой мяч». Классный футбол

Винисиус – взрывной футболист, игрок момента, скорости и обводки. У него никогда не будет статистики зрелого Роналду по голам. Впрочем, с Криштиану и Месси не нужно никого сравнивать, эта парочка была уникальной. Винисиус слабее, но собрал 21 гол и 11 результативных передач во всех турнирах. Сильно уступает по статистике Мбаппе или Кейну, но при этом сыграет в финале Лиги чемпионов. У бразильца интересный стиль игры. Он спокойно может пригодиться в решающий момент. «Реал» не команда одного игрока, но даже напарники выделяют парня, которому когда-то Бензема просил не пасовать мяч из-за потерь и эгоизма. Но это было давно, Винисиус сильно вырос.

Против награды. Спорное поведение

Непростой характер. Почему это важно? Некоторые люди из жюри откажутся голосовать за Винисиуса, помня о его провокациях, как не голосовали за Неймара. Молодой бразилец из «Реала» тоже любит отвечать на оскорбления с трибун и не отказывается от собственных провокаций. Даже против «Баварии» Жуниор показал свою натуру, когда Киммих возвращал ему мяч для аута. Вечные жалобы не делают вингера уважаемым среди фанатов футбола. При этом понятно, что все расистские выходки фанатов на трибунах надо жестко пресекать, здесь говорим о случаях, когда Винисиус перебарщивает, поскольку ему явно нравится поднимать градус противостояний.

За «Золотой мяч». Трофеи «Реала»

Хотя на первом месте сейчас индивидуальные выступления – таковы новые критерии при выборе первого в рейтинге на «Золотой мяч», клубные успехи тоже помогают. Если «Реал» снова выиграет Лигу чемпионов, то это подтолкнет людей с правом голоса к футболистам из Мадрида. Беллингем может обойти Винисиуса, или просто отобрать у него голоса. Это одна из проблем, когда сразу два футболиста одной команды у вершины рейтинга. Но в целом успехи «Реала» в Суперкубке Испании и чемпионате уже сыграли на руку Винисиусу. Осталось провести ещё один удачный финал Лиги чемпионов – упрочит позиции в рейтинге «Золотого мяча».

Против награды. Достойные конкуренты

Беллингем роскошно дебютировал в Испании. Кейн порадовал руководство «Баварии» – не зря выложили большие деньги за опытного форварда «Тоттенхэма». У Фодена роскошный сезон, он больше заслужил внимание и высокие места в рейтингах, чем результативный коллега Холанд. Мбаппе тоже всегда может развернуть борьбу в свою сторону, если станет лучшим футболистом на Евро-2024, где сборная Франции в числе главных фаворитов. Винисиус невероятно крутой футболист, но в этом сезоне даже аутсайдеры рейтинга, вроде Гризманна или Лаутаро, заслужили много комплиментов. В мире сейчас несколько десятков невероятных футболистов и добрый десяток главных мастеров.

За «Золотой мяч». Решающие действия

У Винисиуса есть лидерские качества. Он не такой зрелый, как Модрич и Кроос в силу возраста, но бразилец не боится испытаний. Он поведет за собой, поучаствует в авантюре, как перегруз правого фланга «Манчестер Сити» в плей-офф против «Реала». Даже когда отыгрывались с «Баварией», то лучшим игроком матча признали не автора дубля Хоселу, а именно вингера «Реала», ведь на его счету пять ударов, два созданных момента и семь обводок. Вини не прячется за другими в критический момент, у него шикарная статистика в Лиге чемпионов.

Против награды. Будущий кубок Европы

В год, когда нет Евро, у Винисиуса шансы были бы выше. Это сейчас накануне финала Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд в Мадриде настаивают, что надо отдать приз молодому бразильцу. Но как только в немецком финале сыграют лучшие сборные чемпионата Европы – внимание может переключиться на других футболистов. Евро может сыграть в пользу Винисиуса, только если Англия и Франция провалятся. Тогда Мбаппе, Кейн, Беллингем и Фоден останутся не у дел. А вот если кто-то из англичан или Килиан зажжет на Евро, то даже победа Бразилии на Кубке Америки в США ничего не изменит для Винисиуса. Глупо отрицать, что главный чемпионат лета подкорректирует оценки игроков за сезон.

Мнение читателей. Угадайте победителя

До финала Евро-2024 выбрать невозможно, а вот угадать интересно. Например, если Кейн порадует летом, то молодые Мбаппе, Винисиус и Беллингем будут ждать своей очереди, как и Фоден. А пока Винисиус после успехов «Реала» в Лиге чемпионов и на фоне спада у напарника Беллингема выбивается в фавориты. Показательно, что и Джуд, и опытный Модрич соглашаются – Жуниор заслужил «Золотой мяч». Неймар будет зол, потому что ему приз не достался. А вот Винисиус, который дожил до мира без Месси и Роналду в Европе, может отхватить ценный индивидуальный приз. Причем впервые за много лет «Золотой мяч» снова имеет значение. В этот раз за Месси или Роналду благодаря личным давним симпатиям не проголосуют. Рейтинг фаворитов интересный, многие претенденты не теряют надежду.