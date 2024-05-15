РПЛ назвала 10 финалистов в борьбе за звание лучшего игрока сезона

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вчера, 13:57

Российская Премьер-Лига назвала 10 кандидатов на получение звания игрока сезона.

В список вошли: («Динамо»), , (оба — «Краснодар»), («Локомотив»), («Зенит»), ( ЦСКА ), , (оба — «Спартак»), («Балтика»), («Факел»).

Финалисты были выбраны путём голосования болельщиков. Теперь победителей определит специальное жюри, состоящее из тренеров, капитанов команд, комментаторов и легенд. Однако при равенстве голосов на финальном этапе лучшим будет признан тот, кто набрал больше голосов от болельщиков.