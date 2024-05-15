РПЛ назвала 10 финалистов в борьбе за звание лучшего игрока сезона

Российская Премьер-Лига назвала 10 кандидатов на получение звания игрока сезона.
В список вошли: Константин Тюкавин («Динамо»), Эдуард Сперцян, Джон Кордоба (оба — «Краснодар»), Максим Глушенков («Локомотив»), Матео Кассьерра («Зенит»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Срджан Бабич, Александр Максименко (оба — «Спартак»), Евгений Латышонок («Балтика»), Ираклий Квеквескири («Факел»).
Финалисты были выбраны путём голосования болельщиков. Теперь победителей определит специальное жюри, состоящее из тренеров, капитанов команд, комментаторов и легенд. Однако при равенстве голосов на финальном этапе лучшим будет признан тот, кто набрал больше голосов от болельщиков.
Церемония награждения пройдёт 26 мая в рамках премии Герои РПЛ. Кроме того, на ней будут вручены специальные награды: «Самый медийный футболист», «Лучший молодой игрок», а также отмечены лучший бомбардир и лучший ассистент сезона.
Такими непревзойденными достижениями не могут похвастаться другие претенденты. Кому нужна эта унылая победа в чемпионате без еврокубков, да и убогий кубок России по футболу тоже ни о чём
Такими непревзойденными достижениями не могут похвастаться другие претенденты. Кому нужна эта унылая победа в чемпионате без еврокубков, да и убогий кубок России по футболу тоже ни о чём
1.На сколько хорош Сперцян.
2.Файзуллаев.
...думаю кто то из этих двоих...
P.S. без учёта там всяких возможных титулов и регалий.просто по игре ...
1.На сколько хорош Сперцян.
2.Файзуллаев.
...думаю кто то из этих двоих...
P.S. без учёта там всяких возможных титулов и регалий.просто по игре ...
Лучший- Глушенков, однозначно, по всем показателям. Хорош Сперцян, но ему не хватает стабильности- он игрок настроения. Тюкавин- на любителя. Бабич- великолепен, ЦЕМЕНТ всей обороны Спартака. Максименко очень ровно провел сезон, в отдельных играх показал себя с лучшей стороны. Кордоба- агрессивный форвард, лидер Краснодара. Это моё мнение, никому его не навязываю.
Лучший- Глушенков, однозначно, по всем показателям. Хорош Сперцян, но ему не хватает стабильности- он игрок настроения. Тюкавин- на любителя. Бабич- великолепен, ЦЕМЕНТ всей обороны Спартака. Максименко очень ровно провел сезон, в отдельных играх показал себя с лучшей стороны. Кордоба- агрессивный форвард, лидер Краснодара. Это моё мнение, никому его не навязываю.