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РПЛ назвала 10 финалистов в борьбе за звание лучшего игрока сезона

вчера, 13:57

Российская Премьер-Лига назвала 10 кандидатов на получение звания игрока сезона.

В список вошли: Константин Тюкавин («Динамо»), Эдуард Сперцян, Джон Кордоба (оба — «Краснодар»), Максим Глушенков («Локомотив»), Матео Кассьерра («Зенит»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Срджан Бабич, Александр Максименко (оба — «Спартак»), Евгений Латышонок («Балтика»), Ираклий Квеквескири («Факел»).

Финалисты были выбраны путём голосования болельщиков. Теперь победителей определит специальное жюри, состоящее из тренеров, капитанов команд, комментаторов и легенд. Однако при равенстве голосов на финальном этапе лучшим будет признан тот, кто набрал больше голосов от болельщиков.

Церемония награждения пройдёт 26 мая в рамках премии Герои РПЛ. Кроме того, на ней будут вручены специальные награды: «Самый медийный футболист», «Лучший молодой игрок», а также отмечены лучший бомбардир и лучший ассистент сезона.

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Все комментарии
True Story
True Story
вчера в 22:52
Все таки фавориты - это Хлусевич и Максименко, ведь со Спартаком они уже выиграли престижнейший международный кубок, которого даже у мадридского Реала нет - Зимний Кубок РПЛ! А в Кубке дошли аж до финала пути регионов!
Такими непревзойденными достижениями не могут похвастаться другие претенденты. Кому нужна эта унылая победа в чемпионате без еврокубков, да и убогий кубок России по футболу тоже ни о чём
pomor45
pomor45
вчера в 22:23
Только не иностранца.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 20:20
Вместо Максименко должен быть Хлусевич
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:08
Поднимем тост за Глушенкова!
adekvat
adekvat ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 17:03
Станет, физруки не смогут.
adekvat
adekvat
вчера в 17:01
С этими все понятно, но лучший тренер Сееемак. Контракт ему пожизненый и орден, и звание герой питера, и полностью состав поменять. Не может быть таких бездарных игроков у такого великого тренера, аминь.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:39, ред.
Кто будет лучшим ? Евгений Латышонок. Многие ратуют за Тюкавина, но при этом забывают, что до подписания нового контракта он был одним из... и не более, и только после подписания оного заиграл с удвоенной силой и был действительно хорош. Контракт - то оправдывать надо. Мы же при выборе лучшего говорим о стабильной игре в течение ВСЕГО сезона. Не забывайте при этом, что на вратаря "Балтики" легла двойная - тройная нагрузка в связи с аховым положением команды, и он во многих матчах позволял держаться клубу на плаву. И если не выручал, то только потому, что был не в силах это сделать в связи с прорехами команды в защитной линии, которые даже он не мог залатать.
lotsman
lotsman
вчера в 15:38
Из всех перечисленных я бы выбрал Тюкавина.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:32
Если Динамо станет чемпионом, то Тюкавин будет лучшим
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:29
Шансы Тюкавинв самые лучшие
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:00, ред.
Файзуллаев еще молод, но очень талантлив. Пока, на лучшего не тянет. Глушенков- самый стабильный и самый универсальный, разгоняет атаку, направляет её и завершает. Интеллектуальный игрок- в лучшем смысле этого слова. Сперцян, несколько другого плана- более медлительный, флегматичный, свободный художник, но нестабильный. Тюкавин не имеет футбольного интеллекта, играет, фактически на чистых мячах и очень зависимый игрок... Чувство гола имеется, в этом не откажешь, но это не главный критерий уровня нападающего.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:52
Сперцян не стабилен, как и Файзуллаев. Мне больше Тюкавин импонирует.
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:52, ред.
Если чемпионство выиграет московское "Динамо",то логичнее было бы выбрать лучшего игрока из этого клуба. А в таком случае тут однозначно - Тюкавин.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:50
Для себя отмечу два открытия....
1.На сколько хорош Сперцян.
2.Файзуллаев.

...думаю кто то из этих двоих...

P.S. без учёта там всяких возможных титулов и регалий.просто по игре ...
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Lorenzo Zizu (раскрыть)
вчера в 14:24
Добрый день. Исправили проблему.
LOpp
LOpp
вчера в 14:15
Промеса не хватает
Capral
Capral
вчера в 14:13
В советское время, подобные голосования определяли- лучшие журналисты страны, известные спортсмены, легендарные личности!!! Сейчас определяют- болельщик и Генич- без трусов... Оно и понятно, какие определители- такие голосования и итоги.

Лучший- Глушенков, однозначно, по всем показателям. Хорош Сперцян, но ему не хватает стабильности- он игрок настроения. Тюкавин- на любителя. Бабич- великолепен, ЦЕМЕНТ всей обороны Спартака. Максименко очень ровно провел сезон, в отдельных играх показал себя с лучшей стороны. Кордоба- агрессивный форвард, лидер Краснодара. Это моё мнение, никому его не навязываю.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:59
Глушенков очень даже не плох
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