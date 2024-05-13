Обновлён рейтинг претендентов на «Золотой мяч» 2024 года. Теперь его возглавляют два игрока «Реала». А обладатель «Золотого мяча» 2023 года нападающий «Интер Майами» Лионель Месси по-прежнему располагается на шестнадцатой позиции.
20. Лаутаро Мартинес («Интер») — 28 голов, 8 ассистов. Победитель Серии А и Суперкубка Италии.
19. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 30 голов, 17 ассистов. Обладатель Кубка английской лиги.
18. Антуан Гризманн («Атлетико») — 22 гола, 10 ассистов.
17. Бернарду Силва («Манчестер Сити») — 12 голов, 11 ассистов. Победитель Клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.
16. Лионель Месси («Интер Майами») — 23 гола, 15 ассистов. Обладатель Кубка лиг.
15. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») — 6 голов, 17 ассистов.
14. Деклан Райс («Арсенал») — 7 голов, 10 ассистов.
13. Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд) — 4 гола, один ассист, 10 сухих матчей.
12. Антонио Рюдигер («Реал») — 3 гола, 3 ассиста, 17 сухих матчей. Победитель Ла Лиги и Суперкубка Испании.
11. Родриго Силва («Реал») — 18 голов, 9 ассистов. Победитель Ла Лиги и Суперкубка Испании.
10. Букайо Сака («Арсенал») — 20 голов, 15 ассистов.
9. Родри («Манчестер Сити») — 10 голов, 15 ассистов. Победитель Клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.
8. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 39 голов, 6 ассистов. Победитель Клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.
7. Тони Кроос («Реал») — один гол, 10 ассистов. Победитель Ла Лиги и Суперкубка Испании.
6. Харри Кейн («Бавария») — 48 голов, 14 ассистов.
5. Флориан Вирц («Байер») — 19 голов, 21 ассист. Победитель Бундеслиги.
4. Фил Фоден («Манчестер Сити») — 26 голов, 11 ассистов. Победитель Клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.
3. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 50 голов, 17 ассистов. Победитель Лиги 1 и Суперкубка Франции.
2. Джуд Беллингем («Реал») — 24 гола, 13 ассистов. Победитель Ла Лиги и Суперкубка Испании.
1. Винисиус Жуниор («Реал») — 21 гол, 11 ассистов. Победитель Ла Лиги и Суперкубка Испании.
Ране были объявлены претенденты на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards (Европейской ассоциации клубов и футбольных агентов).
Что касается лучших, я бы назвал троих - Винисиус, Фоден и Вирц. Все трое оказали существенное влияние на игру своих команд. Можно брать любого и давать золотой мяч - все заслужили.
Что касается лучших, я бы назвал троих - Винисиус, Фоден и Вирц. Все трое оказали существенное влияние на игру своих команд. Можно брать любого и давать золотой мяч - все заслужили.