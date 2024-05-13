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Обновлён рейтинг претендентов на «Золотой мяч» 2024 года

вчера, 16:27

Обновлён рейтинг претендентов на «Золотой мяч» 2024 года. Теперь его возглавляют два игрока «Реала». А обладатель «Золотого мяча» 2023 года нападающий «Интер Майами» Лионель Месси по-прежнему располагается на шестнадцатой позиции.

20. Лаутаро Мартинес («Интер») — 28 голов, 8 ассистов. Победитель Серии А и Суперкубка Италии.

19. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 30 голов, 17 ассистов. Обладатель Кубка английской лиги.

18. Антуан Гризманн («Атлетико») — 22 гола, 10 ассистов.

17. Бернарду Силва («Манчестер Сити») — 12 голов, 11 ассистов. Победитель Клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.

16. Лионель Месси («Интер Майами») — 23 гола, 15 ассистов. Обладатель Кубка лиг.

15. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») — 6 голов, 17 ассистов.

14. Деклан Райс («Арсенал») — 7 голов, 10 ассистов.

13. Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд) — 4 гола, один ассист, 10 сухих матчей.

12. Антонио Рюдигер («Реал») — 3 гола, 3 ассиста, 17 сухих матчей. Победитель Ла Лиги и Суперкубка Испании.

11. Родриго Силва («Реал») — 18 голов, 9 ассистов. Победитель Ла Лиги и Суперкубка Испании.

10. Букайо Сака («Арсенал») — 20 голов, 15 ассистов.

9. Родри («Манчестер Сити») — 10 голов, 15 ассистов. Победитель Клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.

8. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 39 голов, 6 ассистов. Победитель Клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.

7. Тони Кроос («Реал») — один гол, 10 ассистов. Победитель Ла Лиги и Суперкубка Испании.

6. Харри Кейн («Бавария») — 48 голов, 14 ассистов.

5. Флориан Вирц («Байер») — 19 голов, 21 ассист. Победитель Бундеслиги.

4. Фил Фоден («Манчестер Сити») — 26 голов, 11 ассистов. Победитель Клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.

3. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 50 голов, 17 ассистов. Победитель Лиги 1 и Суперкубка Франции.

2. Джуд Беллингем («Реал») — 24 гола, 13 ассистов. Победитель Ла Лиги и Суперкубка Испании.

1. Винисиус Жуниор («Реал») — 21 гол, 11 ассистов. Победитель Ла Лиги и Суперкубка Испании.

Ране были объявлены претенденты на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards (Европейской ассоциации клубов и футбольных агентов).

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 12:39, ред.
Каждый из них в отдельности ничем не лучше почти любого другого, но вот если бы из троих-четверых слепить одного, тогда да! Теряюсь в догадках и никому не могу отдать предпочтение! Любой выбор кажется ущербным по той или иной причине. Приходится признать, что количество претендентов еще больше затрудняет выбор.
Этот коммент по теме и не имеет отношения к стихам. Случайная ошибка.
Capral
Capral ответ не совсем (раскрыть)
сегодня в 10:33
Я не углублялся так сильно в историю и традиции. К тому же, не люблю Википедию. Тем более, что и среди погонщиков верблюдов есть нормальные люди. Не следует всех обобщать...

Не смею больше тревожить.
не совсем
не совсем ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:13
учитывая равенство ислама и рейх - "юмор" уровня насмешек над жертвами концлагерей
Capral
Capral ответ не совсем (раскрыть)
сегодня в 09:46
Если я правильно понял, вы далеки от юмора, если воспринимаете мои слова реально. Сказанное мною, было исключительно в пику фанатам Месси. А, обычаи и традиции СА- прерогатива региона.

Желаю Здравствовать.)))
не совсем
не совсем ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 05:55
цитата из википедии:
Смертная казнь в Саудовской Аравии осуществляется согласно шариату, преимущественно методом обезглавливания арабской саблей. Казни проводятся публично на площади Дира. В стране существует должность государственного палача, передающаяся по наследству в семье аль-Биши. Преступления, за которые предусмотрена смертная казнь, включают гомосексуальность, ограбление, убийство, насилие сексуального характера, вероотступничество, контрабанду наркотиков, магию, шпионаж и др.
---
если ты либерал - тебя казнят сразу на площади, как в талибане и алькаиде, если ты коммунист - тебе отрубят голову, если ты женщина без паранджи - тебе отрубят голову по шариату.
Ах да, еще дополнение к "достойности людей" СА, еще цитата:
Рабство - неотъемлемая часть ислама и в той или иной форме проявляется во всех исламских культурах, включая третий рейх ("ислам и наша идеология полностью идентичны" (с) гиммлер), как рабский принудительный труд военнопленных "иноверцев", и просто захват людей для рабского труда, практикующийся на территории бывшего Советского Союза включая кавказские республики РФ, где постоянно происходят скандалы связанные с использованием рабского труда... Саудовская Аравия не исключение, страна официально приняла общемировую отмену рабства, но как смысл жизни каждого исламиста в реальности избавиться от него не смогла. Рабство является главной сутью трудящихся арабов, как бесправного положения в обществе СА и является потомственным.
Capral
Capral ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:44, ред.
Я Вам больше скажу: даже погонщики верблюдов в СА, более достойные люди, чем проктологи в МЛС...)))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:34
Интересно, а чем Меська лучше Роналду? Ведь Меська играет в любительской Лиге, которая намного слабее Примьер Лиги Саудовской Аравии.
Capral
Capral
вчера в 23:50
Юрий, адекватный- я всегда, но в этом случае, еще и многое зависит от адекватности собеседника. В данном случае, ты затронул, очень редкую, на Соккере, но очень нужную и к сожалению давно подзабытую тему, тему- советского футбола... А твой пример с Блохиным- в самую девятку!!!!!!! Спасибо!!!
Capral
Capral
вчера в 23:21
Спасибо, Юрий!
Дело в том, что, я, еще живя в Киеве, много лет приятельствовал с В.Евтушенко, о котором ты говоришь. По выходным играли в футбол на пляже, в Гидропарке, ну и разумеется беседовали о футболе... Я- как коренной киевлянин, много знаю про внутреннюю кухню киевского Динамо и многое другое. Слушал и читал множество интервью киевского журналиста Д.Гордона и тд. Но в любом случае- спасибо!

Сенатов, мне приятно, что ты затронул незабываемую и очень трогательную для меня, тему советского футбола... Спасибо, Юрий!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:02
Господину Капралу. На Ю-тубе примерно год назад вышла серия интервью Александра Гордона с бывшими футболистами киевского "Динамо" Блохиным, Белановым, Рацем, Демьяненко, Мунтяном, Евтушенко и др., в которых они рассказывают о команде, её внутренней кухне, вспоминают знаменательные матчи, тренеров. Настоящая жизнь команды изнутри. Если есть желание, посоветую вам и пользователям посмотреть интервью. Не пожалеете.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:44
Что - то на ночь потянуло в лирику Ярослава Смелякова:
" Если я заболею, к врачам обращаться не стану,
Обращаюсь к друзьям: " Не сочтите, что это в бреду.
Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом,
В изголовье поставьте ночную звезду".
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:30
думаю нужно отдать Месси, действующему чемпиону мира
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:44
Неужто неясно, кому дадут в ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ? Лауреат уже фрак достал из сундука, готовится!
Capral
Capral
вчера в 21:12, ред.
Сенатов!!!
Ты абсолютно прав, и затронул мою любимую тему, тему- советского футбола!!! Да, Юрий- именно так и было!!! Даже, не голы, весной, в ворота лучших европейских команд и в ворота Ференцвароша, в финале КК, а именно в ворота Баварии!!! Сам, Олег Владимирович, много лет спустя, в интервью Д.Гордону признавался, что, даже не расчитывал получить ЗМ, поскольку, в то время- были великолепные Беккенбауэр и Кройф, которые и претендовали на приз...

О своём гениальном мяче в ворота Баварии в Мюнхене, Блохин признался, что, удался этот гол ему, по той причине, что, ни Беккенбауэр, ни Шварценбек не ожидали такого "нахальства" от форварда киевлян...

Спасибо, Сенатов- затронул любимую тему!!!!!!!
112910415
112910415
вчера в 21:01
и никого из Саудовской Аравии ... ))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:56
Конечно, о возможном будущем обладателе "ЗМ" говорить рано, так как впереди достаточно крупных турниров, но я почему - то вспомнил одного из лауреатов приза, Олега Блохина, который в 1975-76 гг стал обладателем "ЗМ". Предположу, только за две великолепные игры против "Баварии".
Никто не даст гарантии, что основные претенденты на приз в этом году вдруг "просядут" в некоторых матчах или, не дай Бог, получат травму и выпадут из поля зрения специалистов; и тогда всё, прощай приз, а на арену выскочит джокер, который сейчас находится в тени. Поэтому загадывать пока рано, а вот рассуждать на эту тему, как говорится, - всегда пожалуйста.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 20:46
Винисиус лучше Беллингема потому что всем предъявляет за расизм?
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 20:43
Основная борьба развернется между Роналду и Месси после победы Португалии на Чемпионате Европы и победы Аргентины на Кубке Америки .Будем ждать .
Amellus Amellus
Amellus Amellus
вчера в 20:40
Рейтинг обновляется, обновляется, а потом бац!!! И снова гномик...🤣
Capral
Capral ответ Не Эго Ист (раскрыть)
вчера в 20:37
Я тебя правильно и давно...
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:28
Я не буду конструктивно отвечать челу, который сам признаётся, что не понял меня и при этом пытается мне что-то доказать.. Это нонсенс.. Кому это непонятно - внизу две кнопки : Жалоба и Игнор.. Пользуйтесь.. Хе..
Capral
Capral ответ Не Эго Ист (раскрыть)
вчера в 20:12
Когда человеку, нечем конструктивно ответить- он переходит на прямые оскорбления.
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:03
Ты "мастер" менять смысл чужих мыслей.. Хе.. Но меня это не напрягает.. Тем более и сертификата всем известно чего у меня нет.. Мимо .. Verpiss dich 😂..
1580556558
1580556558 ответ Саня Шумный (раскрыть)
вчера в 19:56
Вот насчет Беллингема поспорил бы. В матчах с МС и Баварией он только и делал, что валялся да время тянул, особенно это было заметно в матчах против МС
Gulomjon Najimov
Gulomjon Najimov
вчера в 19:55
Без шансов... Гномео чемпион
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:54
Олег, я с тобой согласен, но дело в том, что футбол- игра коллективная, а значит, нельзя говорить только о том, у кого окружение сильней- тот меньше достоин. Я считаю, несколько иначе. Если взять, к примеру, Тюкавина, то да, без креативной полузащиты Динамо- он практически бессилен, поскольку, сам ,соорудить атаку не может, являясь игроком- чисто позиционным. Что же касается Вини, то он- футболист исключительно индивидуальных возможностей, который и сам может сыграть остро и креативно. От него, во многом исходит острота Реала. Да, он тоже, в определенной степени зависимый игрок, как любой форвард, но на мой взгляд- он ярче Вирца и Кейна. Кейн, конечно знатный голеодор, но он- чистый позиционщик, и фактически- играющий на чистых мячах.

Олег, как бы мы здесь не спорили, кто больше достоин ЗМ очень, боюсь, что получит его- снова пенсионер из недотурнира. Пока, он будет выходить на поле- он постоянно будет его получать, но не за качество игры, а за общеизвестный международный авторитет. Беда, просто и необъективность...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:39
У венчика сильнейшее окружение...
А вот например без Вирца, особенно во втором круге, дела шли не очень если его не было на поле.
Начиная с игры с Карабахом....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:36
Кейн или Вирц.
Почему!
Тянули в одиночку команды в одном из сильнейших чемпионатов.
Особенно Кейн.
Остальные успеют ещё проявить себя.
Capral
Capral ответ Не Эго Ист (раскрыть)
вчера в 19:30
Ты- классный и продвинутый юморист, но сейчас, я тебя не понял. Я никогда не думал, что ЗМ дают за человеческие достоинства. На сегодня, Вини- лучший и самый яркий футболист Европы, и, именно, за эти, а не за его человеческие качества, он больше других заслуживает ЗМ. Но скорее всего, дадут, в очередной раз пистону, играющему в недотурнире США, имитирующего европейский футбол...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:21
М-да... В этом году конкуренция сумасшедшая, фамилии достойные, особенно те, кто на местах с 1 по 8-ое. Гадать бесполезно, если только какая-нибудь ведьма из лесной чащи и кикимора из болота не подключатся к выбору и не укажут выборщикам путь к победителю. Уверен только в том, что разница между первыми тремя будет минимальной, всего в десяток - другой голосов.
Только один игрок из этой когорты играл постоянно на высоком уровне - Фил Фоден, остальные ковыляли и играли порой через пень - колоду. А вдруг Месси?...
Гость
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