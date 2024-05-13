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вчера, 16:27

Обновлён рейтинг претендентов на «Золотой мяч» 2024 года. Теперь его возглавляют два игрока «Реала». А обладатель «Золотого мяча» 2023 года нападающий «Интер Майами» по-прежнему располагается на шестнадцатой позиции.

20. («Интер») — 28 голов, 8 ассистов. Победитель Серии А и Суперкубка Италии.

19. («Ливерпуль») — 30 голов, 17 ассистов. Обладатель Кубка английской лиги.

18. («Атлетико») — 22 гола, 10 ассистов.

17. («Манчестер Сити») — 12 голов, 11 ассистов. Победитель Клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА .

16. Лионель Месси («Интер Майами») — 23 гола, 15 ассистов. Обладатель Кубка лиг.

15. («Манчестер Сити») — 6 голов, 17 ассистов.

14. («Арсенал») — 7 голов, 10 ассистов.

13. («Боруссия» Дортмунд) — 4 гола, один ассист, 10 сухих матчей.

12. («Реал») — 3 гола, 3 ассиста, 17 сухих матчей. Победитель Ла Лиги и Суперкубка Испании.

11. го Силва («Реал») — 18 голов, 9 ассистов. Победитель Ла Лиги и Суперкубка Испании.

10. («Арсенал») — 20 голов, 15 ассистов.

9. Родри («Манчестер Сити») — 10 голов, 15 ассистов. Победитель Клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА .

8. («Манчестер Сити») — 39 голов, 6 ассистов. Победитель Клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА .

7. («Реал») — один гол, 10 ассистов. Победитель Ла Лиги и Суперкубка Испании.

6. («Бавария») — 48 голов, 14 ассистов.

5. («Байер») — 19 голов, 21 ассист. Победитель Бундеслиги.

4. («Манчестер Сити») — 26 голов, 11 ассистов. Победитель Клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА .

3. ( ПСЖ ) — 50 голов, 17 ассистов. Победитель Лиги 1 и Суперкубка Франции.

2. («Реал») — 24 гола, 13 ассистов. Победитель Ла Лиги и Суперкубка Испании.

1. («Реал») — 21 гол, 11 ассистов. Победитель Ла Лиги и Суперкубка Испании.

Ране были объявлены претенденты на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards (Европейской ассоциации клубов и футбольных агентов).