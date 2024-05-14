Кубок АПЛ привезут на два матча 38-го тура

Чемпион Англии определится в последнем туре.
Кубки АПЛ будут присутствовать на двух матчах 38-го тура: «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» и «Арсенал» — «Эвертон».
Оригинальный трофей отправится на «Этихад» в случае победы «горожан» над «Тоттенхэмом», тогда на «Эмирейтс» же отправится реплика. Если «Сити» потеряет очки со «шпорами» — оригинальный трофей повезут на матч «Арсенала».
Руководители АПЛ готовятся к любой концовке чемпионата, чтобы не нарушать традиции.
PS Смотрю ни один сезон Эвертон в 38 туре подкладывают под Арсенал чтобы канониры набрали очки.
PS Смотрю ни один сезон Эвертон в 38 туре подкладывают под Арсенал чтобы канониры набрали очки.
Хотя, Кейн ушёл, Почеттино ушёл. Может быть что-то выиграют в следующем сезоне?))
Хотя, Кейн ушёл, Почеттино ушёл. Может быть что-то выиграют в следующем сезоне?))