Кубок АПЛ привезут на два матча 38-го тура

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вчера, 15:25

Чемпион Англии определится в последнем туре.

Кубки АПЛ будут присутствовать на двух матчах 38-го тура: «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» и «Арсенал» — «Эвертон».

Оригинальный трофей отправится на «Этихад» в случае победы «горожан» над «Тоттенхэмом», тогда на «Эмирейтс» же отправится реплика. Если «Сити» потеряет очки со «шпорами» — оригинальный трофей повезут на матч «Арсенала».