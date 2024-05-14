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Кубок АПЛ привезут на два матча 38-го тура

вчера, 15:25

Чемпион Англии определится в последнем туре.

Кубки АПЛ будут присутствовать на двух матчах 38-го тура: «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» и «Арсенал» — «Эвертон».

Оригинальный трофей отправится на «Этихад» в случае победы «горожан» над «Тоттенхэмом», тогда на «Эмирейтс» же отправится реплика. Если «Сити» потеряет очки со «шпорами» — оригинальный трофей повезут на матч «Арсенала».

Руководители АПЛ готовятся к любой концовке чемпионата, чтобы не нарушать традиции.

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Фиш 4
Фиш 4 ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 22:20
Скриню
Фиш 4
Фиш 4 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:19
А на матч Тоттенхэма что привезут?))) Дырку от бублика?)))
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:38
Сити , Пеп, Фодкн, Де Брейне и кампания молодцы. Но хочется увидеть Артету победителем. Когда ещё у Арсенала такая возможность будет...
Elliada_
Elliada_
вчера в 19:11
Настоящий поедет к Сити. Это правильно. Негоже чемпионам копию подымать
DXTK
DXTK
вчера в 16:42, ред.
Оригинальный кубок АПЛ привезут на матч ВХ и Сити, чтобы отдать его горожанам, ну а на матч Арсенала привезут копию из фанеры.

PS Смотрю ни один сезон Эвертон в 38 туре подкладывают под Арсенал чтобы канониры набрали очки.
drug01
drug01
вчера в 16:19
Это будет стимул для лучшей игры и ещё раз наполнить
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:47
Да, выигранную ТТХ кубок навряд ли увидят.
Хотя, Кейн ушёл, Почеттино ушёл. Может быть что-то выиграют в следующем сезоне?))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:27
На стадион ТТХ тоже привезите трофей, просто пусть посмотрят)))
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