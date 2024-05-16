4-й лучший бомбардир в истории сборных объявил о завершении карьеры

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вчера, 17:03

Нападающий сборной Индии объявил о завершении карьеры.

Он является лучшим бомбардиром национальной команды с 94 голами. Футболист занимает 4-е место в списке самых результативных игроков мира среди сборных. Больше него забили Лионель Месси (Аргентина, 106), Али Даеи (Иран, 109) и Криштиану Роналду (Португалия, 128).

В данный момент форвард выступает за «Бенгалуру». Последний матч он проведёт 6 июня с Кувейтом.