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4-й лучший бомбардир в истории сборных объявил о завершении карьеры

вчера, 17:03

Нападающий сборной Индии Сунил Чхетри объявил о завершении карьеры.

Он является лучшим бомбардиром национальной команды с 94 голами. Футболист занимает 4-е место в списке самых результативных игроков мира среди сборных. Больше него забили Лионель Месси (Аргентина, 106), Али Даеи (Иран, 109) и Криштиану Роналду (Португалия, 128).

В данный момент форвард выступает за «Бенгалуру». Последний матч он проведёт 6 июня с Кувейтом.

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Все комментарии
c5d9psrvc3v9
c5d9psrvc3v9
вчера в 19:28
И почему он в Европе не играл?
4n3swzz769jj
4n3swzz769jj
вчера в 17:37
Такого бомбардира мы не знаем
sihafazatron
sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:07
После каждого гола у них начинаются танцы!)
А в конце игры они обязательно найдут своих потерянных братьев/сестер...
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:04
Все на матч - Индия - Кувейт...)))
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