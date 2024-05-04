Пьянич завершил карьеру в сборной Боснии и Герцеговины

Полузащитник клуба ОАЭ «Аль-Шарджа» объявил о завершении карьеры в сборной Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на соцсети игрока.

После 16 лет моего выступления в сборной Боснии и Герцеговины настал момент сказать, что всё кончено. Это, конечно, одно из самых трудных решений, которые мне приходилось принимать, но с большой гордостью и искренним удовлетворением я говорю: «Этого достаточно».

Я сыграл 115 игр, испытал столько радости, поехав на чемпионат мира – это мечта, которая была у меня в детстве, ставшая реальностью. Я всегда носил футболку своей страны с любовью и гордостью, играл за свой народ, за наших преданных болельщиков по всему миру. Спасибо всем селекционерам, медицинскому персоналу и экономическим работникам, которые были нашей опорой на этом пути.