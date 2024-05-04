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Пьянич завершил карьеру в сборной Боснии и Герцеговины

вчера, 15:57

Полузащитник клуба ОАЭ «Аль-Шарджа» Миралем Пьянич объявил о завершении карьеры в сборной Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на соцсети игрока.

После 16 лет моего выступления в сборной Боснии и Герцеговины настал момент сказать, что всё кончено. Это, конечно, одно из самых трудных решений, которые мне приходилось принимать, но с большой гордостью и искренним удовлетворением я говорю: «Этого достаточно».

Я сыграл 115 игр, испытал столько радости, поехав на чемпионат мира – это мечта, которая была у меня в детстве, ставшая реальностью. Я всегда носил футболку своей страны с любовью и гордостью, играл за свой народ, за наших преданных болельщиков по всему миру. Спасибо всем селекционерам, медицинскому персоналу и экономическим работникам, которые были нашей опорой на этом пути.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:58
Зря, мог бы ещё принести пользу...
Гость
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