Клопп высказался о 115 обвинениях «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал обвинения в адрес «Манчестер Сити»:

Все знают о 115 обвинениях. Но я не понимаю, что это значит. Я знаю только цифру. В любом случае, — лучший тренер мира. Любой другой тренер не достиг бы такого успеха с «Манчестер Сити». Я не знаю, что они сделали, поэтому не могу их обвинять. Однако я считаю, что качество и класс Пепа сыграли ключевую роль в успехе «Ман Сити».