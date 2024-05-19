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Клопп высказался о 115 обвинениях «Манчестер Сити»

вчера, 12:08

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал обвинения в адрес «Манчестер Сити»:

Все знают о 115 обвинениях. Но я не понимаю, что это значит. Я знаю только цифру. В любом случае, Пеп Гвардиола — лучший тренер мира. Любой другой тренер не достиг бы такого успеха с «Манчестер Сити». Я не знаю, что они сделали, поэтому не могу их обвинять. Однако я считаю, что качество и класс Пепа сыграли ключевую роль в успехе «Ман Сити».

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 16:59
Радикальный рационализм Пепа в игре убивает ее, отсутствуют творчество и фантазия. Роботизированный проект обеспеченный практически неисчерпаемым финансированием.
112910415
112910415
вчера в 16:42
Клопп ведь не судья и не прокурор !
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 16:40
Хосеп Гвардиола - лучший тренер в истории футбола!
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:04
Сити еше с 2014 начали обвинять , но не как не могут доказать
Imrebellion
Imrebellion ответ allemz (раскрыть)
вчера в 15:50, ред.
При чем тут ЧМ22? "Такие схемы крутят многие" или, всё таки, совсем не нарушали правила?? Пока все эти пункты не доказаны, но и ни один из них не опровергли сразу же. Весь лист на свободном доступе, такую клевету просто так не сочинишь.
А если говорить о ФИФА, УЕФА, АПЛ и практически всех других национальных лигах - везде сплошные махинации. ФИФА с самого основания как мафия - тут даже ничего не утрировано (коррупционные скандалы, печально известные имена в руководстве и т.д.), а АПЛ - верх самых хитрых коммерческих мошенников. Футбольные фанаты, особенно, придающие к спорту романтизм, совсем понятия не имеют на чем построено это всё самое хайповое дело.
При этом всём, нужно разделять, что к самим игрокам, тренерам и их действиям всё это мало имеет отношение. Ну, разве что, они тоже пытаются присосаться к комфортным себе условиям. Поэтому, достижения Пепа неоспоримы.
Шейхи виноваты тем, что форсируют свои вложения во всех отраслях сразу и захватывают долю в верхах (Только идиоты будут за "спасибо" и "футбол" жертвовать столько капитала).
43dy5g49ghcc
43dy5g49ghcc
вчера в 15:41
Одно ясно, что Сити мухлевал.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:50
А чё не 215!??? Пеп , правильно Клопп говорит , всем все доказал!
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:18
У МС только одна проблема - ФФП
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:16
А о результатах Ливерпуля слабо?
allemz
allemz
вчера в 12:56
Сейчас когда доказать не могут, тычут этой цифрой "115" неустанно, чтобы как можно хорошо отложилась на подкорке рядовых болельщиков. Многим известно, что такие схемы крутят и крутили многие, просто на тот момент, шейх Мансур ещё не был "своим", не успел стать тем самым членом сообщества хитро63х и его пытались сразу же выдавить с рынка, пока ещё только пришел и едва ли обосновался в Англии, ибо по ресурсам не 8, а такой конкурент никому не удобен. А что такое УЕФА и ФИФА, мы видели на примере ЧМ в Катаре. Быть монополистом - привилегия
wv8ekegq4n3b
wv8ekegq4n3b
вчера в 12:41
Успех Манчестер Сити не имеет ни каких нареканий
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