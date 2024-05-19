Клопп высказался о 115 обвинениях «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал обвинения в адрес «Манчестер Сити»:
Все знают о 115 обвинениях. Но я не понимаю, что это значит. Я знаю только цифру. В любом случае, Пеп Гвардиола — лучший тренер мира. Любой другой тренер не достиг бы такого успеха с «Манчестер Сити». Я не знаю, что они сделали, поэтому не могу их обвинять. Однако я считаю, что качество и класс Пепа сыграли ключевую роль в успехе «Ман Сити».
А если говорить о ФИФА, УЕФА, АПЛ и практически всех других национальных лигах - везде сплошные махинации. ФИФА с самого основания как мафия - тут даже ничего не утрировано (коррупционные скандалы, печально известные имена в руководстве и т.д.), а АПЛ - верх самых хитрых коммерческих мошенников. Футбольные фанаты, особенно, придающие к спорту романтизм, совсем понятия не имеют на чем построено это всё самое хайповое дело.
При этом всём, нужно разделять, что к самим игрокам, тренерам и их действиям всё это мало имеет отношение. Ну, разве что, они тоже пытаются присосаться к комфортным себе условиям. Поэтому, достижения Пепа неоспоримы.
Шейхи виноваты тем, что форсируют свои вложения во всех отраслях сразу и захватывают долю в верхах (Только идиоты будут за "спасибо" и "футбол" жертвовать столько капитала).
А если говорить о ФИФА, УЕФА, АПЛ и практически всех других национальных лигах - везде сплошные махинации. ФИФА с самого основания как мафия - тут даже ничего не утрировано (коррупционные скандалы, печально известные имена в руководстве и т.д.), а АПЛ - верх самых хитрых коммерческих мошенников. Футбольные фанаты, особенно, придающие к спорту романтизм, совсем понятия не имеют на чем построено это всё самое хайповое дело.
При этом всём, нужно разделять, что к самим игрокам, тренерам и их действиям всё это мало имеет отношение. Ну, разве что, они тоже пытаются присосаться к комфортным себе условиям. Поэтому, достижения Пепа неоспоримы.
Шейхи виноваты тем, что форсируют свои вложения во всех отраслях сразу и захватывают долю в верхах (Только идиоты будут за "спасибо" и "футбол" жертвовать столько капитала).