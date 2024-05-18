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Акции «Витесса» передадут от российского бизнесмена в независимый фонд

вчера, 10:11

В Нидерландах была одобрена передача акций клуба «Витесс» от российского бизнесмена Валерия Ойфа в независимый фонд.

Данное решение было принято, несмотря на невозможность полноценного взаимодействия с российским бизнесом из-за санкций. Передача акций поможет избежать «Витессу» потери профессионального статуса. Ранее в этом сезоне коллектив лишили 18 очков из-за нарушений требований к правилам лицензирования.

Ойф вошел в наблюдательный совет «Витесса» в 2016 году, а в 2018-м он стал владельцем клуба, выкупив 99% акций. В марте 2022 бизнесмен сообщил о намерении продать контрольный пакет акций «Витесса».

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Витесс
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Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 12:06
в "независимый фонд" во главе которого тёща "бизнесмена" )
альсато
альсато ответ Интерес (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 11:56
Как говорила моя бабушка Айно Ярвинен (дед привез ее после финской) : "Русские никогда своего не забывают, рано или поздно-они за своим придут!")))))
adekvat
adekvat
вчера в 11:47
Еще один попал, патриотом надо быть в своей стране в спорт вкладываться.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:41
Сами себе придумывают капканы .
Гость
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