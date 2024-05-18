Акции «Витесса» передадут от российского бизнесмена в независимый фонд

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вчера, 10:11

В Нидерландах была одобрена передача акций клуба «Витесс» от российского бизнесмена Валерия Ойфа в независимый фонд.

Данное решение было принято, несмотря на невозможность полноценного взаимодействия с российским бизнесом из-за санкций. Передача акций поможет избежать «Витессу» потери профессионального статуса. Ранее в этом сезоне коллектив лишили 18 очков из-за нарушений требований к правилам лицензирования.

Ойф вошел в наблюдательный совет «Витесса» в 2016 году, а в 2018-м он стал владельцем клуба, выкупив 99% акций. В марте 2022 бизнесмен сообщил о намерении продать контрольный пакет акций «Витесса».