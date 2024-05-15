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«Реал» выплатит «Челси» 5 млн фунтов стерлингов за Азара

вчера, 15:54

«Челси» получит от «Реала» бонус в размере 5 млн фунтов стерлингов за полузащитника Эдена Азара после выхода мадридского клуба в финал Лиги чемпионов.

Игрок перешёл из лондонской команды в стан «сливочных» в 2019 году за 130 млн фунтов, сделка включала в себя дополнительные выплаты на сумму более 40 млн в зависимости от результатов.

Бельгиец завершил карьеру в октябре 2023 года.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Франц Кафка (раскрыть)
сегодня в 00:37
Нет, к счастью, не из моего кармана.
Просто интересно.
Франц Кафка
Франц Кафка ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:32
Товарищ, а что так огорчаешься, с твоего кармана деньги берут?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:49
Это однозначно самый худший трансфер в истории мадридского Реала. Столько денег на него потратили. Оказывается, ещё не всё выплатили. Как же он надоел. Хорошо, что его больше нет в клубе. Но непонятно одно, за что сейчас Реал Мадрид платит Челси, если Эден Азар завершил карьеру в прошлом году? Что за договор был то? Может Тоттенхэму тоже заплатим ещё за Бэйла, Интеру за Роналдо, Милану за Кака? Может хватит страдать этим бредом?!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 20:15
Мдэ, однозначно самый худший трансфер в истории Королевского клуба
Hamman
Hamman
вчера в 19:01
Ни один клуб, который подписывает игрока, не застрахован от ошибок. Азара подписывали после мундиаля в России, как одного из самых техничных и ярко проявивших себя игроков чемпионата. К тому же Бельгия насколько я помню взяла тогда бронзу и Азар тогда смотрелся очень круто.
Не ошибается только тот кто ничего не делает. Может знает кто-нибудь клуб у которого никогда не было неудачных трансферов?
Romeo 777
Romeo 777 ответ rmrmrml (раскрыть)
вчера в 18:25
Условия контракта продолжают действовать
STVA 1
STVA 1 ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 18:09
Аааа! Спасибо за инфу! А то думаю чё это за бред! А оно вона как!
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:12
130 млн евро на ветер
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ rmrmrml (раскрыть)
вчера в 17:02
Видимо сделка включала опцию: в случае если Реал выйдет в финал ЛЧ с Азаром или без него, то Реал обязан выплатить бонус в размере 5 млн ))
rmrmrml
rmrmrml
вчера в 16:25
так Реал вышел в финал ЛЧ уже без азара, так причем тут челси!?
kayrb52rpc9a
kayrb52rpc9a
вчера в 16:10
Халявные 5 млн. не помешают.
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:05
Он досрочно контракт завершил, так бы был последний год.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:00
Дык его уже сколько нет в Реале
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:58
Отличный трансфер получился!))
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