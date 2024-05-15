«Реал» выплатит «Челси» 5 млн фунтов стерлингов за Азара

«Челси» получит от «Реала» бонус в размере 5 млн фунтов стерлингов за полузащитника Эдена Азара после выхода мадридского клуба в финал Лиги чемпионов.
Игрок перешёл из лондонской команды в стан «сливочных» в 2019 году за 130 млн фунтов, сделка включала в себя дополнительные выплаты на сумму более 40 млн в зависимости от результатов.
Бельгиец завершил карьеру в октябре 2023 года.
Не ошибается только тот кто ничего не делает. Может знает кто-нибудь клуб у которого никогда не было неудачных трансферов?
Не ошибается только тот кто ничего не делает. Может знает кто-нибудь клуб у которого никогда не было неудачных трансферов?