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Новым спонсором «Динамо» стал бренд корма для домашних животных

вчера, 17:25

Пресс-служба «Динамо» объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с известным чешским брендом корма для домашних животных Brit.

Данный случай является первым в истории российского футбола.

Новым спонсором «Динамо» стал бренд корма для домашних животных

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:54
представил рекламу динамо.
как самоотверженный пес, готовый жизнью заплатить за любовь динамо,
выручает команду в опаснейших ситуациях.
вся сила в корме Brit.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:36
Теперь можно услышать диалог:

-А много ли у вас болельщиков??
- Да больше всех.
- А не врёте?
- Да за нас каждая собака болеет..
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:02
Динамовская аудитория теперь должна явно увеличиться...)
Igo0rek
Igo0rek ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 18:50, ред.
Они у нас еще и газ с алюминием продолжают закупать)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:37
Игорь , очень даже бывает много. Пример Зенита, когда Газпром их перекормил, и они играть перестали. Задав себе вопрос " А на хрена, жизнь и так удалась" Это здоровья много не бывает, а денег бывает. Особенно когда они халявные.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
вчера в 18:35
Корм не важнецкий. У меня ни кот, ни собака не едят, ни сухой, ни влажный.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 522f9znrhkrb (раскрыть)
вчера в 18:33
А третьи жируют за счет государства в лице Газпрома, ВТБ и РЖД. Но жирок не всем впрок пошел.
memphis
memphis
вчера в 18:16
И Мухтар))
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:03
- Во как! Чехи, воюющие с Россией, поставляя свои РСЗО "Вампир" Украине, которые уничтожают наши города и сёла (Белгородская область), вдруг решили спонсировать российскую команду в РПЛ? Это что за дела такие?
баск
баск
вчера в 18:02
Что-то в этом есть..)
Завтрак для настоящих мужуков))

Если будут оставаться излишки, можно Газзаева покормить..
522f9znrhkrb
522f9znrhkrb
вчера в 17:52
Одни за счет нищей Почты России живут, другие собачек объедают.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:41
всё все на кома с маркой Д
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:41
Ну, с голоду точно не помрут.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:39
Денег лишних не бывает ☝️😉
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