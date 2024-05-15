Новым спонсором «Динамо» стал бренд корма для домашних животных

Пресс-служба «Динамо» объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с известным чешским брендом корма для домашних животных Brit.
Данный случай является первым в истории российского футбола.
Пресс-служба «Динамо» объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с известным чешским брендом корма для домашних животных Brit.
Данный случай является первым в истории российского футбола.
как самоотверженный пес, готовый жизнью заплатить за любовь динамо,
выручает команду в опаснейших ситуациях.
вся сила в корме Brit.
как самоотверженный пес, готовый жизнью заплатить за любовь динамо,
выручает команду в опаснейших ситуациях.
вся сила в корме Brit.
-А много ли у вас болельщиков??
- Да больше всех.
- А не врёте?
- Да за нас каждая собака болеет..
-А много ли у вас болельщиков??
- Да больше всех.
- А не врёте?
- Да за нас каждая собака болеет..
Завтрак для настоящих мужуков))
Если будут оставаться излишки, можно Газзаева покормить..
Завтрак для настоящих мужуков))
Если будут оставаться излишки, можно Газзаева покормить..