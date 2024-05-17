Салфетка с первым контрактом Месси продана за 762 тысячи фунтов

Британский аукционный дом Bonhams сообщил, что салфетка, на которой нападающий «Интер Майами» Лионель Месси подписал свой первый контракт с «Барселоной» в 13 лет, продана.
Сумма составила 762 400 фунтов.
Стартовая цена составляла 300 000 фунтов.
Британский аукционный дом Bonhams сообщил, что салфетка, на которой нападающий «Интер Майами» Лионель Месси подписал свой первый контракт с «Барселоной» в 13 лет, продана.
Сумма составила 762 400 фунтов.
Стартовая цена составляла 300 000 фунтов.
Текст контракта, написанный синими чернилами, был призван убедить отца подростка, Хорхе Месси, в том, что сделка состоится.
Хорхе Месси пригрозил забрать сына обратно в Аргентину, поскольку переговоры с «Барселоной» зашли в тупик.
На салфетке с датой 14 декабря 2000 года стоят подписи Гаджиоли, другого агента, Хосепа Марии Мингеллы и тогдашнего спортивного директора «Барселоны» Карлеса Рексака, которые встретились в теннисном клубе.
Рексач попросил у официанта бумагу и получил чистую салфетку...
Текст контракта, написанный синими чернилами, был призван убедить отца подростка, Хорхе Месси, в том, что сделка состоится.
Хорхе Месси пригрозил забрать сына обратно в Аргентину, поскольку переговоры с «Барселоной» зашли в тупик.
На салфетке с датой 14 декабря 2000 года стоят подписи Гаджиоли, другого агента, Хосепа Марии Мингеллы и тогдашнего спортивного директора «Барселоны» Карлеса Рексака, которые встретились в теннисном клубе.
Рексач попросил у официанта бумагу и получил чистую салфетку...
Салфетка с первым контрактом - контракт был написан на салфетке? У них что, другой бумаги не было?
Салфетка, на которой был подписан контракт - салфетка была подложена под контракт, который он подписал?
Салфетка с первым контрактом - контракт был написан на салфетке? У них что, другой бумаги не было?
Салфетка, на которой был подписан контракт - салфетка была подложена под контракт, который он подписал?