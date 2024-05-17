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Салфетка с первым контрактом Месси продана за 762 тысячи фунтов

вчера, 18:07

Британский аукционный дом Bonhams сообщил, что салфетка, на которой нападающий «Интер Майами» Лионель Месси подписал свой первый контракт с «Барселоной» в 13 лет, продана.

Сумма составила 762 400 фунтов.

Стартовая цена составляла 300 000 фунтов.

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Все комментарии
la-respect0
la-respect0
вчера в 22:50
Какой же идиотизм ... По сути , всем ведь начхать на это ...
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 20:46
Хорошая салфетка!!)))
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:36
Видимо, этот листок бумаги обозвали "салфеткой" чтобы подчеркнуть, что написано это походя, на скорую руку.
Futurista
Futurista ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 19:01
Принципиальное соглашение о подписании контракта с тогдашним 13-летним Месси было написано на салфетке почти 25 лет назад в теннисном клубе Барселоны. Вскоре после этого последовал более формальный и подробный контракт с клубом.

Текст контракта, написанный синими чернилами, был призван убедить отца подростка, Хорхе Месси, в том, что сделка состоится.

Хорхе Месси пригрозил забрать сына обратно в Аргентину, поскольку переговоры с «Барселоной» зашли в тупик.

На салфетке с датой 14 декабря 2000 года стоят подписи Гаджиоли, другого агента, Хосепа Марии Мингеллы и тогдашнего спортивного директора «Барселоны» Карлеса Рексака, которые встретились в теннисном клубе.
Рексач попросил у официанта бумагу и получил чистую салфетку...
Elliada_
Elliada_
вчера в 19:00
Тогда он был просто 13-летним талантливым мальчиком с проблемами со здоровьем. Кто знал, что он станет величайшим футболистом в истории? Барселона приняла верное решение и не пожалела.
Elliada_
Elliada_ ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:56
Это не контракт, никакой юридической силы оно не имеет. Месси было 13 лет, он не имел права заключать контракт. Это просто устное соглашение на бумаге. По сути, просто продали автограф Месси за 965 000 долларов.
lotsman
lotsman ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:56
Я знаю что салфетка, это чем руки и губы вытирают. Так на ней начертан контракт?
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:52, ред.
Вот так выглядит раритет)...не понимаю почему это салфетка...выглядит как обычная бумажка)...
lotsman
lotsman
вчера в 18:40
Вообще то я не понял.
Салфетка с первым контрактом - контракт был написан на салфетке? У них что, другой бумаги не было?
Салфетка, на которой был подписан контракт - салфетка была подложена под контракт, который он подписал?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:37
Очень пригодится кому-то для чего-то зачем-то.....
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 18:27
В Британии ценят Месси.. Не зря он им больше всех накидал в ЛЧ.. Хе.. 👍
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:19
Не так уж дорого - надо было лучше частями продавать...)
Гость
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