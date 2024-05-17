Салфетка с первым контрактом Месси продана за 762 тысячи фунтов

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вчера, 18:07

Британский аукционный дом Bonhams сообщил, что салфетка, на которой нападающий «Интер Майами» подписал свой первый контракт с «Барселоной» в 13 лет, продана.

Сумма составила 762 400 фунтов.

Стартовая цена составляла 300 000 фунтов.