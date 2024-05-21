Два российских клуба проявляют интерес к Джикии

Стало известно, где защитник «Спартака» Георгий Джикия, который летом покинет клуб свободным агентом, может продолжить карьеру. Сам игрок хотел бы остаться в Москве, но ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо» на данный момент не заинтересованы в его приглашении.
Джикию хотят подписать две команды Первой лиги, которые в следующем сезоне будут выступать в РПЛ. Речь идёт о махачкалинском «Динамо» и «Химках». В руководстве «бело-голубых» работают давние знакомые Георгия Гаджи Гаджиев и Шамиль Газизов. Однако вопрос подписания Джикии упирается в деньги.