Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Два российских клуба проявляют интерес к Джикии

вчера, 09:41

Стало известно, где защитник «Спартака» Георгий Джикия, который летом покинет клуб свободным агентом, может продолжить карьеру. Сам игрок хотел бы остаться в Москве, но ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо» на данный момент не заинтересованы в его приглашении.

Джикию хотят подписать две команды Первой лиги, которые в следующем сезоне будут выступать в РПЛ. Речь идёт о махачкалинском «Динамо» и «Химках». В руководстве «бело-голубых» работают давние знакомые Георгия Гаджи Гаджиев и Шамиль Газизов. Однако вопрос подписания Джикии упирается в деньги.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Спартак» намерен приобрести Венсана Абубакара
Вчера, 16:55
«Химки» намерены усилить вратарскую позицию для участия в РПЛ
Вчера, 13:40
СлухиДортмундская «Боруссия» рассматривает Сперцяна в качестве замены Ройсу
Вчера, 13:30
Агент Конате отреагировал на слухи об интересе к игроку из Лиги 1 и АПЛ
Вчера, 13:02
СлухиЦСКА готов купить капитана «Войводины». Дзагоев просмотрит игрока
Вчера, 12:49
Мозес может продолжить карьеру в другом российском клубе
Вчера, 11:49
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:59
Джикия материал неплохой,но отработанный. Поезд ушёл
zfbuyjzqk32q
zfbuyjzqk32q
вчера в 11:33
У Джикии есть выбор, в других командах он не потянет, любит привозить и пиар.
cska1948
cska1948
вчера в 09:58
Не слишком ли много хочет Джикия? И в Москве остаться, и зарплату с ШЕСТЬЮ нулями? А в Пермь он не хочет?
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:50
Агент слухи распускает, надо бы клиента пристроить
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 09:47
Пердив и есть его уровень
p8ek9fun4x2z
p8ek9fun4x2z
вчера в 09:44
Денег у желающих не хватит.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 