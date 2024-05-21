Два российских клуба проявляют интерес к Джикии

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вчера, 09:41

Стало известно, где защитник «Спартака» , который летом покинет клуб свободным агентом, может продолжить карьеру. Сам игрок хотел бы остаться в Москве, но ЦСКА , «Локомотив» и «Динамо» на данный момент не заинтересованы в его приглашении.