«Спартак» готов отпустить одного из защитников

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вчера, 17:00

«Спартак» готов рассмотреть любые предложения (аренда или полноценный трансфер) по защитнику . Сам игрок не хочет покидать московский клуб. Основной проблемой является зарплата Классена. Клубы, которые им интересуются намерены платить в 2-3 раза меньше.

Напомним, зимой Классен отказался уходить в аренду.

23-летний россиянин выступает за «Спартак» с января 2022 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне Классен провёл 10 матчей, забил 2 мяча, отметился голевой передачей и получил 4 жёлтых карточки.