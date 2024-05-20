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«Спартак» готов отпустить одного из защитников

вчера, 17:00

«Спартак» готов рассмотреть любые предложения (аренда или полноценный трансфер) по защитнику Леону Классену. Сам игрок не хочет покидать московский клуб. Основной проблемой является зарплата Классена. Клубы, которые им интересуются намерены платить в 2-3 раза меньше.

Напомним, зимой Классен отказался уходить в аренду.

23-летний россиянин выступает за «Спартак» с января 2022 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне Классен провёл 10 матчей, забил 2 мяча, отметился голевой передачей и получил 4 жёлтых карточки.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 21:58
Этот игрок явно был переоценен, а потом еще и лишним звеном в составе оказался. Так бывает, надо менять клуб и идти дальше
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:58
Да... Отогнать от корыта этого "защитника" трудно будет!)
v9yqj6stf2dp
v9yqj6stf2dp
вчера в 18:51
На лавке получает огромные деньги, разве ему плохо.
kazakoff
kazakoff
вчера в 18:11
Не в свой клуб пришёл Леон
Если реально будет оценивать свои силы и умерит финансовые аппетиты, то может заиграть в других клубах которые в нём заинтересованы
112910415
112910415
вчера в 18:08
его приход был большой ошибкой !
альсато
альсато ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 17:25
Брали-до кучи))))
Вещий
Вещий
вчера в 17:10
А зачем его вообще брали... теперь ищи свищи кто его возьмёт.
Гость
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