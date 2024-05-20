«Спартак» готов отпустить одного из защитников

«Спартак» готов рассмотреть любые предложения (аренда или полноценный трансфер) по защитнику Леону Классену. Сам игрок не хочет покидать московский клуб. Основной проблемой является зарплата Классена. Клубы, которые им интересуются намерены платить в 2-3 раза меньше.
Напомним, зимой Классен отказался уходить в аренду.
23-летний россиянин выступает за «Спартак» с января 2022 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне Классен провёл 10 матчей, забил 2 мяча, отметился голевой передачей и получил 4 жёлтых карточки.
Если реально будет оценивать свои силы и умерит финансовые аппетиты, то может заиграть в других клубах которые в нём заинтересованы
Если реально будет оценивать свои силы и умерит финансовые аппетиты, то может заиграть в других клубах которые в нём заинтересованы