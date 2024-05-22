«Краснодар» предложит Мусаеву полноценный контракт

По информации источника, «Краснодар» сделает предложение Мураду Мусаеву о новом полноценном контракте на два года с возможностью продления.
Действующий договор со специалистом истекает летом. По окончании сезона стороны обсудят все детали, в настоящее время ничего не подписано.
Мусаев в марте сменил в должности главного тренера команды Владимира Ивича.
После того, как Ивич посмел Хашига выгнать из раздевалки и запретил ему орать на игроков, любители доминировать Галицкий и Хашиг теперь кроме ручных физруков вообще никого не возьмут.
После того, как Ивич посмел Хашига выгнать из раздевалки и запретил ему орать на игроков, любители доминировать Галицкий и Хашиг теперь кроме ручных физруков вообще никого не возьмут.