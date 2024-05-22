«Краснодар» предложит Мусаеву полноценный контракт

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вчера, 12:15

По информации источника, «Краснодар» сделает предложение о новом полноценном контракте на два года с возможностью продления.

Действующий договор со специалистом истекает летом. По окончании сезона стороны обсудят все детали, в настоящее время ничего не подписано.

Мусаев в марте сменил в должности главного тренера команды Владимира Ивича.