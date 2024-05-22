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«Краснодар» предложит Мусаеву полноценный контракт

вчера, 12:15

По информации источника, «Краснодар» сделает предложение Мураду Мусаеву о новом полноценном контракте на два года с возможностью продления.

Действующий договор со специалистом истекает летом. По окончании сезона стороны обсудят все детали, в настоящее время ничего не подписано.

Мусаев в марте сменил в должности главного тренера команды Владимира Ивича.

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Все комментарии
Разумный Шляпник
Разумный Шляпник
вчера в 22:11
Галицкий просто профукал победу в чемпионате поведясь на Хашига. Карма теперь будет долго преследовать бестрофейник.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:15, ред.
Надо сначала посмотреть что ему Динамо с Зенитом в субботу предложат....
А потом уж и решать что то...

Сейчас уж всем даже интересно...
Правильный путь Краснодар выберет...или нет...
Победный почётный...или не очень...
Аксинья
Аксинья ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 17:20
Так это на багаже Ивича или Мусаев внёс ноу-хау в игру команды))
ka4mzath582u
ka4mzath582u
вчера в 14:25
Ну хоть какая-то стабильность, правда результата нет.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:14
Такая же фигня, как у мясных... от неадекватных хозяев клуба идёт такая чехарда...
альсато
альсато
вчера в 13:56
нуу..значит ВСЕХ все устраивает )))...на данный момент...
Вещий
Вещий
вчера в 13:43
Думаю что через годик с ним попрощаются .... больше не протянут.
LOpp
LOpp
вчера в 13:37
Краснодар до последнего тура борется за чемпионство. Что не так?
112910415
112910415
вчера в 13:33
или Ивича позвать ?! )
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:30
Это хорошая новость для Мурада
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:03
Решили,значит руководство все утраивает.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:00
На багаже Ивича первый круг протянут......
2ym6wfngubsa
2ym6wfngubsa
вчера в 12:54
Так и до пердива недалеко.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:51, ред.
Двоих уже наградили контрактами за проср...е чемпионство. чем же в таком случае одарят тренера чемпионов Динамо?)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:44
Кто-то понимает футбол Мусаева
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 12:41
Зря они это делают, зря...
112910415
112910415
вчера в 12:41
это уже просто упрямство !
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:28
А может ещё немного подумать?)
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:24
За то, что он дрессированный физрук. Прикажет Галицкий ему 11 вратарей на поле выпустить - выпустит.

После того, как Ивич посмел Хашига выгнать из раздевалки и запретил ему орать на игроков, любители доминировать Галицкий и Хашиг теперь кроме ручных физруков вообще никого не возьмут.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:21
И это за проигранный чемпионат
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:17
За что?
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