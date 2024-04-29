Хлусевич: «У „Спартака“ ещё есть шансы на чемпионство»

Полузащитник «Спартака» заявил, что московский клуб ещё может выиграть РПЛ в этом сезоне.

Не буду говорить, что мы не смотрим в таблицу. Все смотрят. Наблюдаем, куда можем добраться, куда уже не можем добраться. Но вниз таблицы не смотрю. Я стараюсь смотреть только вперёд и выше. Теоретически у «Спартака» ещё есть шансы побороться за чемпионство. «Зенит» же ещё не чемпион. Ну, и «Краснодар».