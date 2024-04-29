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Хлусевич: «У „Спартака“ ещё есть шансы на чемпионство»

вчера, 13:49

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич заявил, что московский клуб ещё может выиграть РПЛ в этом сезоне.

Не буду говорить, что мы не смотрим в таблицу. Все смотрят. Наблюдаем, куда можем добраться, куда уже не можем добраться. Но вниз таблицы не смотрю. Я стараюсь смотреть только вперёд и выше. Теоретически у «Спартака» ещё есть шансы побороться за чемпионство. «Зенит» же ещё не чемпион. Ну, и «Краснодар».

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
сегодня в 00:12
- Мечтать, как говорится, не вредно. Но надо же хоть чуток быть реалистом. Ты же футболист, а не писатель фантаст.
drive45
drive45
вчера в 23:09
Этот парень настоящий (адекват).
y6q2dk35yfzm
y6q2dk35yfzm
вчера в 19:19
Все команды в верхней части таблицы проиграют свои матчи, а спартак все выиграет. Такие вот мечты тарасовские.
galem72
galem72
вчера в 18:58
Вот зачем эти балбесы открывают лишний раз свой рот в эфире? Более-менее что-то получилось, и то, скорее, на рандоме, сразу же начинают болтать о медалях и прочих заоблачных ништяках.
alexamit
alexamit
вчера в 17:46
Боюсь,что Хлусевич больной на голову.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:01
Хлусевич....))))))
112910415
112910415
вчера в 16:25
пошутил, настроение хорошее !
Ledokol64
Ledokol64
вчера в 16:03
Вот где клоун! А вы говорите Никулин, карандаш...
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:54
Хлусевич просто это сказал....
Потому, что никто потом за слова не спросит.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:41
отставание 8 очков не отыгрывается за четыре тура тем более сразу у двух команд по 50 поэтому это просто утопия Хлусю надо математикой получше было в школе заниматься или он вместо школы только в садик ходил
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:32
Очень тонко потроллил уставшего Семака и физрука Краснодарского. И вправду, лихорадит их на финише
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:26
Минимум 3 команды должны не только остановиться, но и заднюю включить, навстречу народной. Тогда может догонят...
fe69zn3fgv6r
fe69zn3fgv6r
вчера в 15:13
Смешно пошутил с опозданием в месяц после первого апреля.
drug01
drug01
вчера в 15:03
Что скажет, просто романтик! В тройке не будешь!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:45
Движуха в сторону Тарасовки....
Кто первый поймает Хлусевича тому отгул...и премия...
нечитайло
нечитайло
вчера в 14:25
при большом желании всегда есть шанс
Capral
Capral
вчера в 14:21
Как там в песне поётся:"Фантазер, ты меня называла"!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:12
Здесь даже алгебра Промеса просматривается!))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:11
Наверное Промес не всё своё имущество взял с базы!))
Но идею Хлусевича поддерживаю!
Тем более как бы Краснодар не покинул берега Волги "не солоно хлебавши"!)
5249tnukqtyq
5249tnukqtyq
вчера в 14:10
Нужно смотреть в таблицу, чтобы не говорить глупости.
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:57
Фантазёр однако... В пятёрке бы удержаться...
Futurista
Futurista
вчера в 13:57
Чисто теоретические-математические...
xhw5hgk8mntz
xhw5hgk8mntz
вчера в 13:56
Хлусевич насмешил конечно,реальнее надо смотреть на вещи
Гость
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