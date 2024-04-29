Хлусевич: «У „Спартака“ ещё есть шансы на чемпионство»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич заявил, что московский клуб ещё может выиграть РПЛ в этом сезоне.
Не буду говорить, что мы не смотрим в таблицу. Все смотрят. Наблюдаем, куда можем добраться, куда уже не можем добраться. Но вниз таблицы не смотрю. Я стараюсь смотреть только вперёд и выше. Теоретически у «Спартака» ещё есть шансы побороться за чемпионство. «Зенит» же ещё не чемпион. Ну, и «Краснодар».
Но идею Хлусевича поддерживаю!
Тем более как бы Краснодар не покинул берега Волги "не солоно хлебавши"!)
Но идею Хлусевича поддерживаю!
Тем более как бы Краснодар не покинул берега Волги "не солоно хлебавши"!)
Кто первый поймает Хлусевича тому отгул...и премия...
Кто первый поймает Хлусевича тому отгул...и премия...