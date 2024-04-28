Сёмин: «Может, „Спартаку“ вернуть Романцева?»

Экс-наставник «Локомотива» поделился мнением о том, кого можно назначить главным тренером московского «Спартака».

Увы, руководство «красно-белых» допускало в последние годы чересчур много кадровых ошибок. Поэтому теперь им следует подойти к выбору нового наставника взвешенно и тщательно изучить все кандидатуры. «Спартак» не имеет права постоянно биться за пятую позицию в РПЛ . Может, вернуть Олега Романцева? Он точно захочет. Думаю, с ним десятикратные чемпионы России опять начнут побеждать. В любом случае было бы интересно увидеть на этом месте спартаковца. И таких специалистов немало.