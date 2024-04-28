Сёмин: «Может, „Спартаку“ вернуть Романцева?»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о том, кого можно назначить главным тренером московского «Спартака».
Увы, руководство «красно-белых» допускало в последние годы чересчур много кадровых ошибок. Поэтому теперь им следует подойти к выбору нового наставника взвешенно и тщательно изучить все кандидатуры. «Спартак» не имеет права постоянно биться за пятую позицию в РПЛ. Может, вернуть Олега Романцева? Он точно захочет. Думаю, с ним десятикратные чемпионы России опять начнут побеждать. В любом случае было бы интересно увидеть на этом месте спартаковца. И таких специалистов немало.
эти "талантливые менеджеры" жаловались на страшную вертикать управления ссср... она не давала талантам себя проявить как они делают 30 лет... отнимая и деля в узком кругу собак советские предприятия и футбольные клубы...
главное оболгать и присосаться, это основа черного пиара, одной из схем поглощения чужого бизнеса, например навязыванием его прежнему хозяину уголовных дел и подкидывания пакетиков - чтобы украсть... а другой профессии у этой своры собак с триколорами никогда не было и не будет, вы держитесь там... Романцева зовите, он еще пока жив
эти "талантливые менеджеры" жаловались на страшную вертикать управления ссср... она не давала талантам себя проявить как они делают 30 лет... отнимая и деля в узком кругу собак советские предприятия и футбольные клубы...
главное оболгать и присосаться, это основа черного пиара, одной из схем поглощения чужого бизнеса, например навязыванием его прежнему хозяину уголовных дел и подкидывания пакетиков - чтобы украсть... а другой профессии у этой своры собак с триколорами никогда не было и не будет, вы держитесь там... Романцева зовите, он еще пока жив