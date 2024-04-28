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Сёмин: «Может, „Спартаку“ вернуть Романцева?»

вчера, 15:48

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о том, кого можно назначить главным тренером московского «Спартака».

Увы, руководство «красно-белых» допускало в последние годы чересчур много кадровых ошибок. Поэтому теперь им следует подойти к выбору нового наставника взвешенно и тщательно изучить все кандидатуры. «Спартак» не имеет права постоянно биться за пятую позицию в РПЛ. Может, вернуть Олега Романцева? Он точно захочет. Думаю, с ним десятикратные чемпионы России опять начнут побеждать. В любом случае было бы интересно увидеть на этом месте спартаковца. И таких специалистов немало.

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Все комментарии
albucid
albucid
сегодня в 03:25
Фарш невозможно провернуть назад!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:55
Может, "Локомотиву" вернуть Сёмина?
bvz3v2p3mxtt
bvz3v2p3mxtt
вчера в 17:00
Зачем, спартак с Ростовом показал феноменальный футбол, правда, потом опять вернулся к своей обычной игре. Даже Романцев уже не поможет.
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
вчера в 16:22
У Иваныча сердце слабое. Из-за этого в своё время с тренерской деятельностью он завязал. Не стоит заслуженного человека тревожить. Молодых тренеров со спартаковским духом и характером достаточно. Нужно поискать и воспитать.
drug01
drug01
вчера в 16:15
Тогда надо предложить Локомотиву возвратить Сёмина????
Futurista
Futurista
вчера в 16:05
Штук пять "романцевых" в сетку Локо надо бы сегодня вернуть...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:55
Пожалейте деда...
balalay
balalay
вчера в 15:53
схема не меняется, люди кричавшие о коррупции кпсс делали это только для того, чтобы казнить всех борцов с коррупцией и создать свое истинно русское государство самое коррумпированное в истории человечества.. по этой схеме происходит в России абсолютно весь абырвалг антилюдей-шариковых, меняющих "ориентиры" как угодно ради единственной цели - денег, например оболгать профессора физики чтобы назвать его инагентом а посадить на его место - профессионала в кикбоксинге своего родственника, так это работает
эти "талантливые менеджеры" жаловались на страшную вертикать управления ссср... она не давала талантам себя проявить как они делают 30 лет... отнимая и деля в узком кругу собак советские предприятия и футбольные клубы...
главное оболгать и присосаться, это основа черного пиара, одной из схем поглощения чужого бизнеса, например навязыванием его прежнему хозяину уголовных дел и подкидывания пакетиков - чтобы украсть... а другой профессии у этой своры собак с триколорами никогда не было и не будет, вы держитесь там... Романцева зовите, он еще пока жив
Гость
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