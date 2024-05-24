Стала известная первая трансферная цель Компани в «Баварии»

Главный тренер «Бернли» Венсан Компани близок к назначению в «Баварию».
Если бельгиец возглавит мюнхенский клуб, он попробует подписать нападающего ПСВ Йохана Бакайоко.
Голландский клуб запросит за трансфер своего футболиста 50 млн долларов.
Главный тренер «Бернли» Венсан Компани близок к назначению в «Баварию».
Если бельгиец возглавит мюнхенский клуб, он попробует подписать нападающего ПСВ Йохана Бакайоко.
Голландский клуб запросит за трансфер своего футболиста 50 млн долларов.
но 50 млн явно завышена.
но 50 млн явно завышена.