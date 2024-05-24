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Стала известная первая трансферная цель Компани в «Баварии»

вчера, 10:57

Главный тренер «Бернли» Венсан Компани близок к назначению в «Баварию».

Если бельгиец возглавит мюнхенский клуб, он попробует подписать нападающего ПСВ Йохана Бакайоко.

Голландский клуб запросит за трансфер своего футболиста 50 млн долларов.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 16:45
ВСЕ разводят немцев!)))))
112910415
112910415
вчера в 16:35
если денег дадут, какие-то результаты будут !
25процентный клоун
25процентный клоун ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:28
В сравнении с Хаби Алонсо, хотябы))
STVA 1
STVA 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:07
Ну это конечно! Показатель))) Не поспоришь)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:41
Он даже ЛЧ не выигрывал
shlomo
shlomo
вчера в 12:04
Посмотрим на сколько руководство Баварии раскошелится для него...
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 11:57
На трансфермаркет стоит 40 млн и контракт до 30.06.2026! Так что все норм!«Любой товар стоит столько, сколько за него готов заплатить покупатель», - писал древнеримский поэт Публилий Сир.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:49
хороший игрок.
но 50 млн явно завышена.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:47
Ещё пришёл, а уже планы есть...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:30
Я так понимаю на фланг атаки. Ну тогда надо прощаться с Сане или Гнабри, ну или Команом.
86dyz7jd2gku
86dyz7jd2gku
вчера в 11:02
Это отличный трансфер будет, усилит Баварию
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