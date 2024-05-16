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«Манчестер Сити» и «Арсенал» не смогут сыграть в новой форме в АПЛ

вчера, 23:54

«Манчестер Сити» и «Арсенал» не смогут сыграть свои матчи 38-го тура нынешнего сезона АПЛ в новой форме, несмотря на презентацию и выпуск в продажу.

Дело в том, что по правилам АПЛ все команды, имеющие математические шансы на титул, должны играть в старых комплектах.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 10:14, ред.
В данном случае подошёл бы текст песни Лепса ):

Что ж ты натворила! Ну как же ты могла?
Закончилась весна и всё запорошило.
Что ж ты натворила! Решай теперь сама,
Как все забыть слова; и всё, что с нами было
Разрушила сама!
adekvat
adekvat
сегодня в 06:01
Правидьно новые майки еще на допинг надо проверить.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:09
Формы это вообще ничего не страшного. А вот тот факт, что лондонские канониры упускают чемпионство из под носа в самый последний момент, вот это в действительности страшно. А ведь сами виноваты. Сколько раз теряли очки против середняков и аутсайдеров?! Им бы такого физтренера как Пинтус, к примеру. С главным тренером вроде определились. Теперь стоит попробовать нового тренера по физподготовке. Я не болельщик Арсенала, но очень хотел, чтоб Арсенал или Ливерпуль выиграли английскую Примьер Лигу этого сезона.
Гость
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