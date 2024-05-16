«Манчестер Сити» и «Арсенал» не смогут сыграть свои матчи 38-го тура нынешнего сезона АПЛ в новой форме, несмотря на презентацию и выпуск в продажу.
Дело в том, что по правилам АПЛ все команды, имеющие математические шансы на титул, должны играть в старых комплектах.
Что ж ты натворила! Ну как же ты могла?
Закончилась весна и всё запорошило.
Что ж ты натворила! Решай теперь сама,
Как все забыть слова; и всё, что с нами было
Разрушила сама!
Что ж ты натворила! Ну как же ты могла?
Закончилась весна и всё запорошило.
Что ж ты натворила! Решай теперь сама,
Как все забыть слова; и всё, что с нами было
Разрушила сама!