ФА обвинила Пакета во влиянии на игру с целью заработка на ставках

ФА обвинила полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета в нарушении беттингового регламента АПЛ. Из-за скандала сорвался переход бразильца в «Манчестер Сити» прошлым летом.
Ассоциация считает, что в 4 матчах АПЛ Пакета специально получил по жёлтой карточке с целью собственного заработка на ставках.
У игрока есть время до 3 июня, чтобы подать апелляцию. В случае подтверждения вины футболиста его могут дисквалифицировать.
но когда футболисты намеренно совекршать такие преступные действия, их надо жестко наказать.
пожизненно отстранить от футбола.
личные спонсоры сами уйдут.
не только Тонали попался.
были подозрения на легендарного Буффона!
и Пол Скоулз под подозрением.
действующие и экс-футболисты серьезно увязли в этом болото.
понятно, легкие деньги почти все хотят поднять.
отказаться от таких денег это как пчелы против меда, почти невозможно.
и все таки ставками надо бороться.
как это делается против наркомании и алкоголизмом.
но когда футболисты намеренно совекршать такие преступные действия, их надо жестко наказать.
пожизненно отстранить от футбола.
личные спонсоры сами уйдут.
не только Тонали попался.
были подозрения на легендарного Буффона!
и Пол Скоулз под подозрением.
действующие и экс-футболисты серьезно увязли в этом болото.
понятно, легкие деньги почти все хотят поднять.
отказаться от таких денег это как пчелы против меда, почти невозможно.
и все таки ставками надо бороться.
как это делается против наркомании и алкоголизмом.