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ФА обвинила Пакета во влиянии на игру с целью заработка на ставках

вчера, 19:15

ФА обвинила полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета в нарушении беттингового регламента АПЛ. Из-за скандала сорвался переход бразильца в «Манчестер Сити» прошлым летом.

Ассоциация считает, что в 4 матчах АПЛ Пакета специально получил по жёлтой карточке с целью собственного заработка на ставках.

У игрока есть время до 3 июня, чтобы подать апелляцию. В случае подтверждения вины футболиста его могут дисквалифицировать.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:18
Пакет прикинется мешком для мусора и уйдёт от ответственности.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 20:04
понятно, если это лудомания.
но когда футболисты намеренно совекршать такие преступные действия, их надо жестко наказать.
пожизненно отстранить от футбола.
личные спонсоры сами уйдут.
не только Тонали попался.
были подозрения на легендарного Буффона!
и Пол Скоулз под подозрением.
действующие и экс-футболисты серьезно увязли в этом болото.
понятно, легкие деньги почти все хотят поднять.
отказаться от таких денег это как пчелы против меда, почти невозможно.
и все таки ставками надо бороться.
как это делается против наркомании и алкоголизмом.
Zak11
Zak11
вчера в 19:40
Напомнило историю с Тонали
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:39
Сити могли остаться нисчем
112910415
112910415
вчера в 19:38
по кривой дорожке пошёл ...
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:33
Рыба ищет где глубже
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:30
Это очень серьёзное обвинение
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:29
Лёгкий способ выбрал. СлабО было, к примеру, сделать ставку, что забьёт в ворота соперника? Так для этого забивать надо, срубить игрока на ЖК куда как проще...
shlomo
shlomo
вчера в 19:19
Да уж... интересно а кроме него кто то еще заработал на этом???
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