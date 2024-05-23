ФА обвинила Пакета во влиянии на игру с целью заработка на ставках

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вчера, 19:15

ФА обвинила полузащитника «Вест Хэма» в нарушении беттингового регламента АПЛ . Из-за скандала сорвался переход бразильца в «Манчестер Сити» прошлым летом.

Ассоциация считает, что в 4 матчах АПЛ Пакета специально получил по жёлтой карточке с целью собственного заработка на ставках.

У игрока есть время до 3 июня, чтобы подать апелляцию. В случае подтверждения вины футболиста его могут дисквалифицировать.