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«Жирона» обыграла «Гранаду» 7:0 и стала 3-й в Ла Лиге

вчера, 23:57
ЖиронаЛоготип футбольный клуб Жирона7 : 0Логотип футбольный клуб ГранадаГранадаМатч завершен

«Жирона» обыграла «Гранаду» в матче 38-го тура Ла Лиги (7:0).

На 30-й минуте защитник Эрик Гарсия вывел каталонскую команду вперёд. Полузащитник Виктор Цыганков на 33-й удвоил преимущество хозяев поля. Нападающий Артем Довбик на 44-й реализовал пенальти. Цыганков на 54-й сделал дубль. На 61-й гости остались в меньшинстве — вингер Факундо Пеллистри был удалён за вторую жёлтую карточку. На 75-й дубль оформил Довбик. Форвард Кристиан Стуани на 78-й забил 6-й мяч «бело-красных». На 90-й Довбик записал на свой счёт хет-трик, снова забив с одиннадцатиметрового.

«Жирона» заняла 3-е место в чемпионате Испании, клуб набрал 81 очко. «Гранада» стала 19-й (21 балл).

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 07:10
Это называется не обыграла, а разгромила ☝️😜
ABir
ABir
сегодня в 06:15
Даже победа с хоккейным счетом не помогла Жироне догнать Барсу в итоговой турнирной таблице, но и войти в тройку топ Испании - супер достижение.
амурец
амурец
сегодня в 02:38
Ну Жирона команда веселенькая, итак прыгнули выше головы, в следующем сезоне от них такой прыти не будет, хотя буду рад если ошибусь
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:18
Неплохо .. Посмотрим на команду в следующем сезоне...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:59
Бывает и такое - это просто несчастный случай
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:55
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 00:53
    Да уж, повеселилась Жирона
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 00:51
    Гранада просто уничтожена
    Dead Body 13
    Dead Body 13
    сегодня в 00:45
    "Гранада" мертвейшая, "Реал" забил 4 и катал мяч просто до конца матча, "Жирона" же не упустила шанс набить статистику Довбику, ей и 15 можно забивать.

    А ещё я не понимаю, зачем "Бавария" купила лидера "Гранады" Брайана Сарагосу, причём заплатила больше, чтобы он приехал зимой, изначально планировалось летом.

    В итоге человек сыграл 42 минуты за клуб и пожаловался, что Тухель ни разу за полгода не разговаривал с ним. Вообще он дурак, что в "Баварию" решил перейти, у него позиция с Мусиалой одна, и он мог бы сделать из этого вывод, но и зачем слабенький физический Сарагоса немцам, я тоже не пойму.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 00:25
    команда помогла Довбику двигать Сёрлота с первого места в гонке бомбардиров.
    посмотрим, как завтра ответит Вильярреал.
    считаю, будет справедливо, если норвежец заберет Пичичи.
    у украинца из 24 голов 7 с пенальти.
    у Сёрлота 23 гола с игры.
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 00:22, ред.
    В Испании все места были распределены еще до последнего тура. Интересна только гонка бомбардиров. Довбик отставал от Серлота, но после хет-трика вырвался в лидеры. Посмотрим чем завтра ответит норвежец. Беллингем и Левандовски уже вряд ли их догонят.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 00:08
    Можно было просто обыграть, не обязательно унижать...
    Гость
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