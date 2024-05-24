«Жирона» обыграла «Гранаду» 7:0 и стала 3-й в Ла Лиге

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вчера, 23:57

«Жирона» обыграла «Гранаду» в матче 38-го тура Ла Лиги (7:0).

На 30-й минуте защитник Эрик Гарсия вывел каталонскую команду вперёд. Полузащитник Виктор Цыганков на 33-й удвоил преимущество хозяев поля. Нападающий Артем Довбик на 44-й реализовал пенальти. Цыганков на 54-й сделал дубль. На 61-й гости остались в меньшинстве — вингер Факундо Пеллистри был удалён за вторую жёлтую карточку. На 75-й дубль оформил Довбик. Форвард Кристиан Стуани на 78-й забил 6-й мяч «бело-красных». На 90-й Довбик записал на свой счёт хет-трик, снова забив с одиннадцатиметрового.

«Жирона» заняла 3-е место в чемпионате Испании, клуб набрал 81 очко. «Гранада» стала 19-й (21 балл).