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«Фортуна» разгромила «Бохум» в первом матче за право играть в Бундеслиге

вчера, 23:29
БохумЛоготип футбольный клуб Бохум0 : 3Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)ФортунаМатч завершен

«Бохум» уступил «Фортуне» в первом матче за право выступать в следующем сезоне Бундеслиги (0:3).

Филипп Хофманн автоголом на 13-й минуте открыл счет, Феликс Клаус на 64-й удвоил преимущество команды, а третий гол забил Янник Энгельхардт.

Ответная игра состоится 27 мая.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
vvc4f9j273hr
vvc4f9j273hr
сегодня в 07:24
Похуже в этом матче фортуна повернулась лицом к Фортуне.
s7c5ubp97eth
s7c5ubp97eth
сегодня в 07:23
Фортуна в этом матче явно была на стороне своей дюссельдорфской тёзки
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:12
Нежданчик, однако! Приятный для Фортуны...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:29
Неожиданный счет. Кажется здесь все стало ясно уже после первого матча. Молодцы Фортуна!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:37
приятно удивила игра Фортуна.
смелая атакующая команда.
победа заслуженная.
а Бохум только Баварию побеждать настроены и только.
поэтому к вылету ближе стали
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