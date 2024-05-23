«Фортуна» разгромила «Бохум» в первом матче за право играть в Бундеслиге

«Бохум» уступил «Фортуне» в первом матче за право выступать в следующем сезоне Бундеслиги (0:3).
Филипп Хофманн автоголом на 13-й минуте открыл счет, Феликс Клаус на 64-й удвоил преимущество команды, а третий гол забил Янник Энгельхардт.
Ответная игра состоится 27 мая.
смелая атакующая команда.
победа заслуженная.
а Бохум только Баварию побеждать настроены и только.
поэтому к вылету ближе стали
смелая атакующая команда.
победа заслуженная.
а Бохум только Баварию побеждать настроены и только.
поэтому к вылету ближе стали