«Фортуна» разгромила «Бохум» в первом матче за право играть в Бундеслиге

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вчера, 23:29

«Бохум» уступил «Фортуне» в первом матче за право выступать в следующем сезоне Бундеслиги (0:3).

Филипп Хофманн автоголом на 13-й минуте открыл счет, Феликс Клаус на 64-й удвоил преимущество команды, а третий гол забил Янник Энгельхардт.

Ответная игра состоится 27 мая.