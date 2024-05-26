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Смолов может покинуть «Динамо»

вчера, 11:54

Нападающий Фёдор Смолов может покинуть «Динамо».

34-летний футболист не выполнил условия по количеству игровых минут и голевых действий.

При этом стороны могут договориться о заключении нового соглашения на других условиях.

Решение будет принято позже.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:38
расставаться с ним надо, кончился спортсмен !
Сп62
Сп62
вчера в 15:49
Ни куда он не денется. Скинут немного а зарплате и будет сидеть на подмене.
derrik2000
derrik2000
вчера в 15:03
Он же очень и очень неплохо за Краснодар играл. Не скажу что прямо "выдающийся" игрок ТАМ был, но то, что ему нужен был рост - и спортивный, и финансовый, в этом у меня не было сомнений.
Да и возможный переход в Спартак, как понимаю, он воспринял с воодушевлением.
Но потом случилось, как в повести Гоголя "Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем", т. е. Федун с Галицким (как в последствии оказалось, тот, из-за кого спор, стал не без помощи родственников и агентов, а также в силу своего слабоумия, НЕДОигрочишкой и рвачём).
Как бы то ни было, как думаю, из-за НЕперехода в КБ Федя совсем потух в спортивном плане. Только остались перспективы либо срубить баблища в столичном клубе, либо "Гейропы посмотреть задарма", .
Полагаю, что именно с таким настроением он и перешёл в Динамо, но это уже был не тот Федя Смолов.
Желаю, конечно, чтобы он всё таки в скором завершении карьеры исполнил свою "лебединую песню".
альсато
альсато
вчера в 14:12
Федор еще поиграет...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:47
можно в Химки на годик прописаться
lotsman
lotsman
вчера в 12:43
Покинет и на пенсию. Как игрок он закончился.
je9kyge54ye9
je9kyge54ye9
вчера в 12:36
Распиаренный некогда игрок сейчас представляет из себя жалкое зрелище.
Uberboss
Uberboss
вчера в 12:33
Динамо хоть освободится от балласта.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 12:27
когда слышу эту фамилию и фамилию Лопырев, как то само по себе улыбается
STVA 1
STVA 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:18
Есть только одна дверь... Обрадуйте парня)))
a-league
a-league
вчера в 12:05
Смолову надо вообще с футболом завязать, не его это ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:58, ред.
Легенда Сельты и Фейеноорда так и не познал вкус чемпионства в РПЛ....за долгую карьеру....
Наверное не в ту дверь входил....как Киркоров...
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:56
В общем ещё не чего доподлинно не ясно...
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