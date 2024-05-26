Смолов может покинуть «Динамо»

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вчера, 11:54

Нападающий может покинуть «Динамо».

34-летний футболист не выполнил условия по количеству игровых минут и голевых действий.

При этом стороны могут договориться о заключении нового соглашения на других условиях.

Решение будет принято позже.