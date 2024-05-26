Нападающий Фёдор Смолов может покинуть «Динамо».
34-летний футболист не выполнил условия по количеству игровых минут и голевых действий.
При этом стороны могут договориться о заключении нового соглашения на других условиях.
Решение будет принято позже.
Да и возможный переход в Спартак, как понимаю, он воспринял с воодушевлением.
Но потом случилось, как в повести Гоголя "Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем", т. е. Федун с Галицким (как в последствии оказалось, тот, из-за кого спор, стал не без помощи родственников и агентов, а также в силу своего слабоумия, НЕДОигрочишкой и рвачём).
Как бы то ни было, как думаю, из-за НЕперехода в КБ Федя совсем потух в спортивном плане. Только остались перспективы либо срубить баблища в столичном клубе, либо "Гейропы посмотреть задарма", .
Полагаю, что именно с таким настроением он и перешёл в Динамо, но это уже был не тот Федя Смолов.
Желаю, конечно, чтобы он всё таки в скором завершении карьеры исполнил свою "лебединую песню".
Да и возможный переход в Спартак, как понимаю, он воспринял с воодушевлением.
Но потом случилось, как в повести Гоголя "Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем", т. е. Федун с Галицким (как в последствии оказалось, тот, из-за кого спор, стал не без помощи родственников и агентов, а также в силу своего слабоумия, НЕДОигрочишкой и рвачём).
Как бы то ни было, как думаю, из-за НЕперехода в КБ Федя совсем потух в спортивном плане. Только остались перспективы либо срубить баблища в столичном клубе, либо "Гейропы посмотреть задарма", .
Полагаю, что именно с таким настроением он и перешёл в Динамо, но это уже был не тот Федя Смолов.
Желаю, конечно, чтобы он всё таки в скором завершении карьеры исполнил свою "лебединую песню".