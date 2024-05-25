Агент Миранчука и Жемалетдинова сообщил об уходе игроков из «Локомотива»

Агент , представляющий интересы полузащитников «Локомотива» и , сообщил, что футболисты покинут клуб летом.

25 мая московская команда провела заключительную встречу 30-го тура РПЛ , обыграв в Калининграде «Балтику» (3:1).

Это последний матч Миранчука и Жемалетдинова в «Локомотиве». Было сделано предложение перед игрой, состоялась встреча с руководством: генеральным и спортивным директором. Услышали возможности клуба, донесли до футболистов. При всём уважении к клубу, но ситуация такова. Нахожусь в поиске — как будет информация, всё узнаете.