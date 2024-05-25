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Агент Миранчука и Жемалетдинова сообщил об уходе игроков из «Локомотива»

вчера, 21:22

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитников «Локомотива» Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова, сообщил, что футболисты покинут клуб летом.

25 мая московская команда провела заключительную встречу 30-го тура РПЛ, обыграв в Калининграде «Балтику» (3:1).

Это последний матч Миранчука и Жемалетдинова в «Локомотиве». Было сделано предложение перед игрой, состоялась встреча с руководством: генеральным и спортивным директором. Услышали возможности клуба, донесли до футболистов. При всём уважении к клубу, но ситуация такова. Нахожусь в поиске — как будет информация, всё узнаете.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 13:26
"нахожусь в поиске"))))...ты сначала поимей хоть один вариант, а потом уже права качай)))))..подведешь ребят под монастырь....
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:16
Не устраивают новые контракты,но не такие уж звезды .
ABir
ABir
сегодня в 05:12
Ограниченные возможности клуба не совпали с завышенными ожиданиями футболистов. Так бывает, это правильно, скромнее надо быть по жизни. Посмотрим, что сможет подыскать их агент, чтобы и игрокам хватило , ему осталось.
zh7p95dk9yxz
zh7p95dk9yxz
сегодня в 04:26
Все знают кто первый с корабля бежит
ilichsityFC
ilichsityFC
сегодня в 00:46
Антона жду в Краснодаре, там игрового времени будет достаточно!
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 23:46, ред.
Небольшая потеря для Локо, они из Крыльев замену возьмут
Валерыч
Валерыч
вчера в 23:39
Видимо, их зарплата не устраивает. Больше хотят получать.
Но договориться с руководством "Локо" насчёт этого не удалось.
Но если у них ещё не истекли контракты, так поступать нельзя.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:36
обычные футболисты.
всегда найдутся лучше их.
ssz6w5uszt6j
ssz6w5uszt6j
вчера в 22:45
Сообщил об уходе из команды а куда???
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:05
Ну Антон в Локо из Спартака пришёл.....может ностальгия стала непреодолима...))
Если так то правильное приобретение...
Хиромант
Хиромант ответ liverpool-today (раскрыть)
вчера в 22:03
- А по мне так - хоть бы в первую лигу, чтобы не "выпендривались".

- А то: "Услышали возможности клуба, донесли до футболистов. При всём уважении к клубу, но ситуация такова. Нахожусь в поиске..."

- Ну явно же "бабок" хотят срубить побольше! А за что? Зарплату заработать надо! Потому она так и называется! А контракт? Да так, фигня какая-то... Играешь - не играешь, хорошо играешь - плохо играешь, да кому какая разница. Деньги на карман одни и те же (по-контракту!)
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:46
В следующем сезоне на вылет...
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 21:34
Хоть бы зарубеж. Чтобы было за кем следить.
амурец
амурец
вчера в 21:32
Жаль
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