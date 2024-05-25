Агент Миранчука и Жемалетдинова сообщил об уходе игроков из «Локомотива»

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитников «Локомотива» Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова, сообщил, что футболисты покинут клуб летом.
25 мая московская команда провела заключительную встречу 30-го тура РПЛ, обыграв в Калининграде «Балтику» (3:1).
Это последний матч Миранчука и Жемалетдинова в «Локомотиве». Было сделано предложение перед игрой, состоялась встреча с руководством: генеральным и спортивным директором. Услышали возможности клуба, донесли до футболистов. При всём уважении к клубу, но ситуация такова. Нахожусь в поиске — как будет информация, всё узнаете.
- А то: "Услышали возможности клуба, донесли до футболистов. При всём уважении к клубу, но ситуация такова. Нахожусь в поиске..."
- Ну явно же "бабок" хотят срубить побольше! А за что? Зарплату заработать надо! Потому она так и называется! А контракт? Да так, фигня какая-то... Играешь - не играешь, хорошо играешь - плохо играешь, да кому какая разница. Деньги на карман одни и те же (по-контракту!)
- А то: "Услышали возможности клуба, донесли до футболистов. При всём уважении к клубу, но ситуация такова. Нахожусь в поиске..."
- Ну явно же "бабок" хотят срубить побольше! А за что? Зарплату заработать надо! Потому она так и называется! А контракт? Да так, фигня какая-то... Играешь - не играешь, хорошо играешь - плохо играешь, да кому какая разница. Деньги на карман одни и те же (по-контракту!)
Но договориться с руководством "Локо" насчёт этого не удалось.
Но если у них ещё не истекли контракты, так поступать нельзя.
Но договориться с руководством "Локо" насчёт этого не удалось.
Но если у них ещё не истекли контракты, так поступать нельзя.