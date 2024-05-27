Сборная Испании назвала расширенный состав на чемпионат Европы

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте объявил предварительный состав национальной команды на Евро-2024.
Вратари: Унаи Симон («Атлетик», Бильбао), Давид Райя («Арсенал», Лондон), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).
Защитники: Даниэль Карвахаль, Начо (оба — «Реал», Мадрид), Хесус Навас («Севилья»), Эмерик Ляпорт («Аль-Наср», Эр-Рияд), Робин Ле Норман («Реал Сосьедад»), Дани Вивиан («Атлетик», Бильбао), Пау Кубарси («Барселона»), Алехандро Гримальдо («Байер 04», Леверкузен), Марк Кукурелья («Челси»).
Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба — «Реал Сосьедад»), Фабиан Руис (ПСЖ), Маркос Льоренте («Атлетико», Мадрид), Педри, Фермин Лопес (оба — «Барселона»), Алейш Гарсия («Жирона»), Алекс Баэна («Вильярреал»).
Нападающие: Альваро Мората («Атлетико», Мадрид), Хоселу («Реал», Мадрид), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Даниэль Ольмо («РБ Лейпциг»), Ферран Торрес, Ламин Ямаль (оба — «Барселона»), Николас Уильямс («Атлетик», Бильбао), Айосе Перес («Бетис»).
Другое дело, что вообще состав Испании откровенно слабый, даже Начо, который в "Реале" только крайне вынужденно играл, будет там тянуть на основу, и Кубарси, который как защитник слаб.
Так же по всем позициям, даже в нападении нет 100% топового форварда, что редко было. Нико Уильямс, Хоселу, остальные вообще атакующие полузащитники, скорее.
Тут один Родри из всего состава на действительно топ-игрока с большой буквы тянет, когда такое было?
Другое дело, что вообще состав Испании откровенно слабый, даже Начо, который в "Реале" только крайне вынужденно играл, будет там тянуть на основу, и Кубарси, который как защитник слаб.
Так же по всем позициям, даже в нападении нет 100% топового форварда, что редко было. Нико Уильямс, Хоселу, остальные вообще атакующие полузащитники, скорее.
Тут один Родри из всего состава на действительно топ-игрока с большой буквы тянет, когда такое было?
Сейчас, это уже посредственная сборная, где топовых игроков можно по пальцам одной руки посчитать. Их потолок максимум 1/8 и то не факт)
Франция, Англия и Португалия выглядят солиднее остальных на этом евро
Сейчас, это уже посредственная сборная, где топовых игроков можно по пальцам одной руки посчитать. Их потолок максимум 1/8 и то не факт)
Франция, Англия и Португалия выглядят солиднее остальных на этом евро