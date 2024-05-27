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Сборная Испании назвала расширенный состав на чемпионат Европы

вчера, 13:37

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте объявил предварительный состав национальной команды на Евро-2024.

Вратари: Унаи Симон («Атлетик», Бильбао), Давид Райя («Арсенал», Лондон), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).

Защитники: Даниэль Карвахаль, Начо (оба — «Реал», Мадрид), Хесус Навас («Севилья»), Эмерик Ляпорт («Аль-Наср», Эр-Рияд), Робин Ле Норман («Реал Сосьедад»), Дани Вивиан («Атлетик», Бильбао), Пау Кубарси («Барселона»), Алехандро Гримальдо («Байер 04», Леверкузен), Марк Кукурелья («Челси»).

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба — «Реал Сосьедад»), Фабиан Руис (ПСЖ), Маркос Льоренте («Атлетико», Мадрид), Педри, Фермин Лопес (оба — «Барселона»), Алейш Гарсия («Жирона»), Алекс Баэна («Вильярреал»).

Нападающие: Альваро Мората («Атлетико», Мадрид), Хоселу («Реал», Мадрид), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Даниэль Ольмо («РБ Лейпциг»), Ферран Торрес, Ламин Ямаль (оба — «Барселона»), Николас Уильямс («Атлетик», Бильбао), Айосе Перес («Бетис»).

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 09:12, ред.
Я даже спорить не буду,не сейв так не сейв
Просто скажу что Касильяс за плей-офф трёх турниров Евро 2008,ЧМ 2010,Евро 2012 не пропустил ни одного гола!
Да,в те времена Барселона была лучшей командой мира и соответственно её игроки хорошо играли в сборной!
Только я не пойму для чего ты говоришь что небыло футболистов Реала тянущих сборную? Как минимум это Касильяс,без него ничего бы небыло!
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
сегодня в 01:37
Топ 4 как минимум, как по мне то главные фавориты Евро наравне с Францией.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 23:59
Не было сейва от Касильяса, а был не реализован выход 1 на 1, удар по центру от Роббена. Ну не убежать же Касу было. Без игроков той Барселоны не было бы больших побед. Именно с теми игроками и Барселона добилась исторических побед. Поэтому, завязывать нужно сливочным. Я говорю чистую правду!
Рауля, Касильяса я уважаю как и Реал, но ведь искажать правду тоже не нужно.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:27
Отличная, техническая и ровная по составу команда, но когда представишь, что ей придётся встречаться с лучшими коллективами Европы, в которых собраны классные ребята, которые тоже хотят чего - то добиться, - не особенно веришь в чемпионство испанцев. Но это футбол, в котором может случиться всё что угодно, поэтому предлагаю не витийствовать и петь панихиду по ребятам, а дождаться финала и фанфар в честь победителя.
particular
particular
вчера в 20:07, ред.
Разношерстая компания, которая некотрых причешет против шерсти...
Cules2013
Cules2013
вчера в 19:34
Состав не звёздный, но абсолютно рабочий, чтобы дойти до 1/4, а там уж как пойдёт. Не имена на футболках играют -- известная истина, иначе бы в каждом конкретном матче побеждали те, у кого состав дороже, но это не так работает. Тем более, что в футболе сборных ЧМ и Евро -- кубковые турниры на вылет длинной в 1 месяц, то есть, достаточно мобилизоваться и выдать свой пик в течение условных 5 матчей, чтобы чего-то достичь значимого. Это вам не чемпионат, где 34-38 туров.
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 19:31
"Золотая" сборная Испании закончилась после ЧМ-2014. С тех пор единственным "топовым" испанским форвардом является Мората. Ну нет сейчас у испанцев нового Рауля, Морьентеса или Вильи. Есть новый Торрес, но до уровня Феди он пока не дотягивает. Про игроков калибра Хави и Иньесты вообще молчу, таких скорее всего уже никогда не будет.
eleven LC
eleven LC ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 19:16, ред.
Завязывал бы ты с этим,ну ладно я понимаю ты не любишь Реал-но врать то зачем?
Если бы не сейв Касильяса (лучший вратарь чм 2010)в финале когда Роббен вышел один в один,сборная Испании не стала бы чемпионом мира, да и Рамос был не последним в защите к тому же капитаном,и Рауль в своё время был лучшим бомбардиром сборной!
А ты говоришь небыло
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 17:46
Реал тянут судьи, бразильцы и Кроос. Какой Васкес в сборной? Какие ещё заговоры?
Только Барселона могла предоставить качественных игроков для сборной, что мы видим и по сей день.
Молодые бриллианты из Каталонии уже в сборной!
Васёк пусть эмблему Реала целует на лавке.
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 17:35
Сборная Испании сейчас на том месте, где она всегда была. Просто исторические успехи испанцев были связаны с золотым поколением Барселоны. И это исторический факт, что бы тут сливочные не писали.
Нет игроков в Реале, которые тянули бы сборную, и раньше не было.
sv_1969
sv_1969 ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 16:27
Да я имел это в иносказательном плане. Что типа можно сказать что он в Реале уже. 1,5 млн сумма ни о чем для Реала
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ swf2kptpz9sb (раскрыть)
вчера в 16:06
Просто вспомните полузащиту на евро 2012)
Хави, Иньеста, Бускетс, Хаби Алонсо, Давид Сильва, Сеск..
Этим топам даже нападающий не был нужен во многих матчах, сами создавали и сами забивали)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:04
Слабейший состав на моей памяти
swf2kptpz9sb
swf2kptpz9sb ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 16:00
Мда где же золотой состав Испании, самый слабый состав на моей памяти
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 15:58
Красная фурия закончилась после евро 2012..
Сейчас, это уже посредственная сборная, где топовых игроков можно по пальцам одной руки посчитать. Их потолок максимум 1/8 и то не факт)
Франция, Англия и Португалия выглядят солиднее остальных на этом евро
eleven LC
eleven LC
вчера в 15:28
Почему Васкеса не взяли,думаю он бы мог помочь сборной
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 15:09, ред.
Если он будет играть как с "Бетисом", где его Айозе Перес всю игру носом по газону возил, то нет)) Дани неплох, но не топ.
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 15:08
Ну, Васкес всё-таки был резервистом под Дани, поэтому тут несколько понятно.
hzvm4f7rj6ns
hzvm4f7rj6ns ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:01
там французы и бразильцы)
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:48, ред.
Вот именно. К примеру, взять того же Лукаса Васкеса. Он способен отлично сыграть и закрыть весь правый фланг, как в нападении, так и в обороне, что он доказал в матчах за Реал Мадрид. И ещё, мне кажется, что они очень зря не взяли такого лидера, как Серхио Рамос. Походу, Луис де Ла Фуэнте просто ненавидит Серхио Рамоса. Может быть и так, что тренер сборной Испании является фанатом Барселоны. Посмотрим, чего он добьётся. Сборная Италии (непонятная) и сборная Хорватии могут наказать Фурию Рохи.
Nety
Nety ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 14:47
До Карвахаля всему составу сборной Испании как до Китая р....
Elliada_
Elliada_ ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 14:46
Лукаса Васкеса не вызвали
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 14:41
А как же Карвахаль? Он разве не топ игрок с большой буквы?
Nazi
Nazi
вчера в 14:33
У Реала сборная мира, неудивительно что всего два несчастных мужичка затесались в расширенный состав сборной..😁
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 14:18
Официально не объявляли ещё
sv_1969
sv_1969 ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 14:14
Да думаю уже выкупили Хоселу))
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:11
Ещё Хоселу (хотя технически после финала ЛЧ он вернётся в Сегунду (он был одолжен из Сегунды из "Эспаньола")), но выкуп (у "Реала" есть право необязательного выкупа за 1.5 миллиона евро) вроде дело решённое.

Другое дело, что вообще состав Испании откровенно слабый, даже Начо, который в "Реале" только крайне вынужденно играл, будет там тянуть на основу, и Кубарси, который как защитник слаб.

Так же по всем позициям, даже в нападении нет 100% топового форварда, что редко было. Нико Уильямс, Хоселу, остальные вообще атакующие полузащитники, скорее.

Тут один Родри из всего состава на действительно топ-игрока с большой буквы тянет, когда такое было?
Мяучелo
Мяучелo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:08
Какой ужас!!!!
rwuwxqmq2q58
rwuwxqmq2q58
вчера в 14:00
Предварительный состав сборной Испании на Евро-2024 впечатляет своей глубиной и качеством игроков. Вратари Унаи Симон, Давид Райя и Алекс Ремиро являются надёжными и опытными голкиперами. Защитники Даниэль Карвахаль, Начо, Хесус Навас, Эмерик Ляпорт, Робин Ле Норман, Пау Кубарси, Алехандро Гримальдо и Марк Кукурелья представляют собой крепкую оборону. Полузащитники Родри, Мартин Субименди, Микель Мерино, Фабиан Руис, Маркос Льоренте, Педри, Фермин Лопес, Алейш Гарсия и Алекс Баэна обеспечивают баланс и креативность в центре поля. Нападающие Альваро Мората, Хоселу, Микель Ойарсабаль, Даниэль Ольмо, Ферран Торрес, Ламин Ямаль, Николас Уильямс и Айосе Перес обладают высоким мастерством и способны забивать голы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:51
Из Барселоны пять человек, а из Реала только два защитника! Как такой возможно?
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