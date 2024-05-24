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Сборная России вызвала 27 футболистов на товарищеский матч с Беларусью

вчера, 16:13
БеларусьЛоготип футбольный клуб Беларусь-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия07.06.2024 в 20:00 Не начался

Сборная России объявила состав из 27 футболистов на товарищеский матч против сборной Беларуси.

Вратари Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунев («Карабах»), Александр Максименко («Спартак»), Илья Лантратов («Локомотив»).

Защитники Даниил Хлусевич, Никита Чернов (оба – «Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко, Илья Вахания (оба – «Ростов»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба – «Крылья Советов»).

Полузащитники Далер Кузяев («Гавр»), Антон Миранчук, Артём Карпукас (оба – «Локомотив»), Данил Глебов, Кирилл Щетинин (оба – «Ростов»), Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие Фёдор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).​

Тренировочный сборной национальной команды начнётся в Новогорске 1 июня. 7 июня сборная России сыграет против сборной Беларуси в Минске.

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Все комментарии
Asper
Asper ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:36
Да почему - там были игры, где он прям затащил. Не вышел в финале? Ну так у старого черта в принципе нет понятия "игрок основы". Кто там игрок основы в атаке? Копмейнерс разве только может себя так назвать... Ротирует как наперсточник
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:32
Что дадут эти сборы футболистам?
pomor45
pomor45 ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 19:13
Победивший, не побеждая.
pomor45
pomor45
вчера в 19:10
Сборная должна быть, потому что она должна быть, а поскольку это сборная, то её надо собирать. О смысле и рациональности сборов речи не идёт.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 18:56
Сбор ради сбора ... И смотреть не на кого.
lotsman
lotsman
вчера в 18:34
На одну игру 27? Зачем так много? Играть то всё равно будут 15 - 16 (с заменами)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:25
25процентный клоун25процентный клоун
Заслуги Чалова нисколько не меньше, чем Пруцева и Чернова.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:02
А чего так мало,до было 58 вызвать!
Вещий
Вещий
вчера в 17:09
И победитель Лиги Европы Леша Миранчук тоже в деле.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:02
а чё не 37? зачем столько хватило бы и 20 или 18
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:58
Чалов? зачем
112910415
112910415
вчера в 16:53
без энтузиазма соберутся ...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:48
Наверное рады те игроки , которых не пригласили на сборы...)
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:14, ред.
Понятно дело что особого настроя не будет! Отпускное настроение так сказать
Гость
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