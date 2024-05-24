Сборная России вызвала 27 футболистов на товарищеский матч с Беларусью

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вчера, 16:13

Сборная России объявила состав из 27 футболистов на товарищеский матч против сборной Беларуси.

Вратари Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунев («Карабах»), Александр Максименко («Спартак»), Илья Лантратов («Локомотив»).

Защитники Даниил Хлусевич, Никита Чернов (оба – «Спартак»), Игорь Дивеев ( ЦСКА ), Максим Осипенко, Илья Вахания (оба – «Ростов»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба – «Крылья Советов»).

Полузащитники Далер Кузяев («Гавр»), Антон Миранчук, Артём Карпукас (оба – «Локомотив»), Данил Глебов, Кирилл Щетинин (оба – «Ростов»), Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Спартак»), Иван Обляков ( ЦСКА ), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие Фёдор Чалов ( ЦСКА ), Иван Сергеев («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).​

Тренировочный сборной национальной команды начнётся в Новогорске 1 июня. 7 июня сборная России сыграет против сборной Беларуси в Минске.