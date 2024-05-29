Родриго не планирует покидать «Реал»

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сегодня, 00:20

Нападающий «Реала» счастлив в Мадриде и не собирается искать новый клуб, несмотря на трансферные слухи.

Недавно бразилец подписал контракт с испанской командой до 2028 года с отступными в размере одного миллиарда евро.