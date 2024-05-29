Родриго не планирует покидать «Реал»

Нападающий «Реала» Родриго Силва счастлив в Мадриде и не собирается искать новый клуб, несмотря на трансферные слухи.
Недавно бразилец подписал контракт с испанской командой до 2028 года с отступными в размере одного миллиарда евро.
Нападающий «Реала» Родриго Силва счастлив в Мадриде и не собирается искать новый клуб, несмотря на трансферные слухи.
Недавно бразилец подписал контракт с испанской командой до 2028 года с отступными в размере одного миллиарда евро.
Реал же это ГАЛАКТИКОС !
Реал же это ГАЛАКТИКОС !