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Родриго не планирует покидать «Реал»

сегодня, 00:20

Нападающий «Реала» Родриго Силва счастлив в Мадриде и не собирается искать новый клуб, несмотря на трансферные слухи.

Недавно бразилец подписал контракт с испанской командой до 2028 года с отступными в размере одного миллиарда евро.

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Все комментарии
8sj9pwy3gc68
8sj9pwy3gc68
сегодня в 07:50
Отличный нападающий, играть в лучшем клубе мира, что ещё надо
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 07:49
Превратится в лавочного вингера
f6m6uu32gmxx
f6m6uu32gmxx
сегодня в 07:30
Контракт на такой срок просто так не подписывают.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 06:58
А куда ещё можно уйти, альтернативы нет , от слова Абсолютно .
Реал же это ГАЛАКТИКОС !
93ujvf9yyn2b
93ujvf9yyn2b
сегодня в 03:24
Пусть себе и дальше играет за сливочных
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:55
Отличная новость как для него, так и для нас.
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