Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов переходит в ПСЖ.
Российский футболист прошёл медосмотр и подписал контракт с парижским клубом до лета 2029 года.
Сумма сделки составит 20 миллионов евро с учётом бонусов.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов переходит в ПСЖ.
Российский футболист прошёл медосмотр и подписал контракт с парижским клубом до лета 2029 года.
Сумма сделки составит 20 миллионов евро с учётом бонусов.
Переход Матвея претендует на звание самого громкого трансфера ПСЖ этого сезона)
Переход Матвея претендует на звание самого громкого трансфера ПСЖ этого сезона)