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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Сафонов переходит в ПСЖ

вчера, 20:48

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов переходит в ПСЖ.

Российский футболист прошёл медосмотр и подписал контракт с парижским клубом до лета 2029 года.

Сумма сделки составит 20 миллионов евро с учётом бонусов.

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Все комментарии
soccer player 1
soccer player 1
сегодня в 16:49
Петля, вы изложили мои мысли более аргументированно, чем мог это сделать я. Я тоже сгонял бы в Париж, хотя, неплохо живу в Нью Йорке. Правильно поступил Матвей!!!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 15:52
Удачи Матвею!
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 14:41
честно говоря на второй номер он тянет ,а на первый врятли,но плюс есть на лавке выиграет и чемпионат может и ЛЧ если повезет
stasil2
stasil2
сегодня в 13:35, ред.
Семака и Сафонова, парижане только на букву С покупают русских игроков
cska1948
cska1948 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 09:31
А дальше: Сафонов хорошо устроился на лавке и вполне комфортно себя на ней чувствует. Жизнь удалась!
Aleks Captain
Aleks Captain
сегодня в 08:35
Соответствует чудо облик !
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:20
Деньги, надеюсь, в рублях перечислят?
andrewheat
andrewheat ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 08:18
Сафонов выиграл ЛЧ, сделав несколько сейвов в финале
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 06:30
С Корабля на ... лавку!.
urwrq5r62f48
urwrq5r62f48
сегодня в 04:39
Хоть тут Краснодар заработает.
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 02:43
Для уровня ПСЖ он типичный лавочник.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:36, ред.
Это словами не объяснить.
Сгоняй хоть разок в Париж..., дня на 4- ре минимум.
Поверь, оно того стоит. Один раз живешь!

P.S. Кто там был, подобные вопросы не задаёт.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 23:54
Сафонов вернулся в Краснодар , что же ещё ?! )))))
амурец
амурец
вчера в 23:49
Может и дадут сыграть пару матчей, но Сафонов не вратарь даже для лиги фермеров
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:46, ред.
Он красивый..., что для такого города как Париж - весомый аргумент ( модные журналы никто не отменял) + молодой...+ Донне, за его безобразную игру, скоро дадут пинком под зад, и это - ещё более весомый аргумент.

Мальчик, несомненно, фартовый..., не без этого, стесно, ведь такой шанс выйти в люди..., да ещё из России - один на миллионы.
И то, что возможности проявить себя у него представятся (показать кто он в рамке и не только...), факт.

P.S. Теперь можно и ложиться, Юра.)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:38
Не засну, пока не получу ответ, чем же он их так поразил. Одно время его и в РПЛ критиковали за посредственную игру, и заслуженно критиковали, и вот - просто чудеса в решете; интересно, что же в нём такого особенного увидели парижане.
Viollator
Viollator
вчера в 23:27
Продешевели, надо было 25 + Сашу Кокорева в топ форварды !
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:26, ред.
Зинченко из Уфы уехал к Гвардиоле. Мы мало что видим на диване.
Garrincha58
Garrincha58 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:51
дальше Сафонов не попал в стартовый состав Сафонов в заявке на матч но он в запасе и тд и тп, но я думаю у него будет шанс в кубке Франции или в товарняках
pomor45
pomor45
вчера в 22:45
Что же они такое в нём разглядели?
lotsman
lotsman
вчера в 22:36
Сафонов отбыл в Париж........... Сафонов прибыл в Париж................ Сафонов прошёл медкомиссию.............. Сафонов подписал контракт................... Дальше что?
ssspartak
ssspartak ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:34
Если бы он переходил в какой нибудь Нант, то вопрос про булочные с круассанами был бы действительно актуален. Очевидно же, что ПСЖ это как Зенит, только французский. Матчи чемпионата, кубок, еврокубки это как минимум 3 фронта. Очевидно что Матвею дадут себя показать. В целом этот переход выглядит как "повышение авансом", шанс дали - теперь пусть показывает себя.
K_TS16
K_TS16
вчера в 22:32
Пожалуй это первый переход российского игрока в топ клуб. Тем более в современных реалиях... Удачи Матвею!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:17
Что можно сказать и пожелать Матвею...только Удачи и быть первым
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:47, ред.
Так вот для чего ПСЖ убрал Мбаппе, чтобы были деньги на Сафонова.

Переход Матвея претендует на звание самого громкого трансфера ПСЖ этого сезона)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:46
Надеюсь, ему будут давать шансы и он попытается ими воспользоваться...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:39
Еще от Захаряна не отошли, теперь за этого краснеть
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:27
Мечты воплощаются не только у Газпрома...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:23
Догадался бы кто спросить у него, зачем ему этот переход, и что он "потерял" в Париже. Розовые мечты... голубые дали, булочные с круассанами, прекрасная незнакомка или всё более прозаично - желание играть за один из ведущих клубов Европы ? Почему - то никто не спросил, а нам было бы интересно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:19
Ну и правильно...хоть топ-5 посмотрит...бесплатно...из партера....
Круассанами-багетами настоящими похрустит....
Шейхи квартирку на Елисейских полях ему снимут....
С Эйфелевой башни про Донарумму гадости покричит..)))
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