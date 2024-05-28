Сафонов переходит в ПСЖ

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вчера, 20:48

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, вратарь «Краснодара» переходит в ПСЖ .

Российский футболист прошёл медосмотр и подписал контракт с парижским клубом до лета 2029 года.

Сумма сделки составит 20 миллионов евро с учётом бонусов.