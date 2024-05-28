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«Аль-Наср» планирует продлить контракт с Роналду

вчера, 23:22

«Аль-Наср» предложит нападающему Криштиану Роналду продлить контракт до лета 2026 года.

Нынешнее соглашение с португальцем рассчитано до лета 2025 года. Однако сам футболист хочет завершить карьеру в 2026-м, после чемпионата мира.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:56
созданы друг для друга практически !
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:28, ред.
Собирается просидеть до ЧМ, до 41 года.Лишь бы личный рекордик получить.
Почему из-за него должны страдать команда и сборная?
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 06:33
Ему идти больше некуда.. 😆
vmrk7622b5g2
vmrk7622b5g2
сегодня в 05:49
Наср надеется что Роналду сделает их чемпионами
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:01
Дырявый гей-нарцисс🐐 пока не перерос уровень верблюда🐫, но ещё недорос до уровня пингвина🐧, так, что будет продлевать.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 23:41
Мал золотник, да золото весят; велик верблюд, да воду возят.
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:25
Криш лучший... в отличной форме, лидер...
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