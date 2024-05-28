«Аль-Наср» планирует продлить контракт с Роналду

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вчера, 23:22

«Аль-Наср» предложит нападающему продлить контракт до лета 2026 года.

Нынешнее соглашение с португальцем рассчитано до лета 2025 года. Однако сам футболист хочет завершить карьеру в 2026-м, после чемпионата мира.