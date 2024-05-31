«Манчестер Сити» хочет подписать Родриго

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вчера, 08:43

«Манчестер Сити» интересуется нападающим «Реала» .

«Мадрид» спокойно оценивает ситуацию. Сейчас приоритет для клуба — продление контрактов с футболистами.

Сам Родриго не хотел бы уходить из клуба.