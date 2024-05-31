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«Манчестер Сити» хочет подписать Родриго

вчера, 08:43

«Манчестер Сити» интересуется нападающим «Реала» Родриго Силвой.

«Мадрид» спокойно оценивает ситуацию. Сейчас приоритет для клуба — продление контрактов с футболистами.

Сам Родриго не хотел бы уходить из клуба.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 23:51
А Родриго это надо? Он играет в лучшем клубе мира, засем ему куда то уходить
Incredulous
Incredulous
вчера в 13:19
Не продаст его Перес. Почему-то многие считают, что с приходом Мбаппе и Эндрика, Реал обязательно должен от кого-то избавится, но если поразмыслить, то схема скорее всего будет такой:
под нападающим, на позиции десятки - Беллингем
левый фланг нападения - Винисиус
правый фланг нападения - Родриго
А Мбаппе скорее всего будет играть ЦН, но только формально, в действительности же у него будет роль свободного художника по всей линии нападения.
Ну, а Эндрик будет пока выходить на замены, так как слишком молод ещё, да и чтобы влиться в такой мощный коллектив нужно время.

Так что Родриго отлично вписывается в этот состав, и нет никакого смысла его отдавать. Да и с такой обоймой у Анчелотти будет шикарная лавка запасных, которая позволит легко ротировать состав на протяжении всего сезона, и будет хорошей подушкой безопасности на случай травм.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:52
Он точно сильнее Альвареса
drug01
drug01
вчера в 11:47
Предложение хорошее надо принять
ssspartak
ssspartak ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 11:00
Я бы еще добавил про "нахлебников". Любителей делать деньги из воздуха, типа агентов и пиар рекламщиков
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 10:50
Не нужно забывать об инфляции, раньше самая дорогая цена на игроков была 100 лямов, а 50 стоил просто приличный игрок.

Сейчас топы стоят по 180, так что 100, значит, цена для просто приличного игрока - столько в "Реале" и стоят Камавинга, Тчуамени, Вальверде, т.е. игроки мирового уровня, но не претенденты на ЗМ всё-таки)
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:28
Чемпион Испании и может стать чемпионом Англии,я бы ушёл !
9knap4p88eyh
9knap4p88eyh
вчера в 10:21
В Реале хорошая зарплата, солнечно и привычный коллектив, игрок хочет играть в Реале. А интересоваться им не возбраняется никому.
adekvat
adekvat
вчера в 10:20
Вопрос в суиме денег, почему бы не продать.
sv_1969
sv_1969 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 09:58
Я не был бы так уверен. Есть хорошее средство у Сити убалтывать. Не конечно и у Перца есть такое средство. Это сумма в контракте. Но с Сити тяжело тягаться. А так как грится поживём увидим.
j38733mmhnx3
j38733mmhnx3
вчера в 09:57
За хорошие деньги всегда готовы отпустить.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:57
Так и знал))) игрока который умеет забивать Сити в любом матче..надо забирать у клуба
ec5qnf3zrap7
ec5qnf3zrap7
вчера в 09:46
Ему и в Реале хорошо
sihafazatron
sihafazatron ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 09:43
А если еще просмотреть на их зарплаты, то вообще с ума можно сойти) особенно у тех игроков, которые играть-то не играют, только в инете фотки скидывают...
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:36
Всё время поражаюсь на цены. 23 летний футболист оценивается в 100 лямов евро. Многие звезды столько не стоили.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:29
Не хотелось бы этого лентяя... Уже Савио взяли, тот в потенциале уж точно не хуже. А усиливать нужно центр поля
lotsman
lotsman
вчера в 09:29
Мало ли что интересуется. Это всего лишь интересы Манчестера. Мадрид к этому относится спокойно, а сам Родриго не собирается покидать Реал. Так что дальше интересов, я думаю, дело не пойдёт.
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:19
Это уже понижение...из королевского клуба...
Маг_тм
Маг_тм ответ 85uwgspy87dd (раскрыть)
вчера в 09:18
У него и так контракт до 28 года, могу даже не продлевать пока, а просто отказать сити
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 09:17
Сити всё чаще предъявляют обвинения о 115 нарушении ФП. Если не в 25-26 сезоне, то в следующем думаю большие проблемы будут у них. пора бывшим болельщикам Барсы готовится болеть за Арсенал)
85uwgspy87dd
85uwgspy87dd
вчера в 09:16
Реал сделает ошибку,если не продлит Родриго
d7bk3me5m5e5
d7bk3me5m5e5
вчера в 09:15
Ну вот с приходом Камерунского Эму начинается разбор Бразильцев из Реала,Африканское быдло в действии!!!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 08:58
Родриго хорош, он пригодился бы Сити, да и в Реале с приходом Эндрика и Мбаппе может место в основе потерять. Возможно, что этот трансфер состоится.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:45
Если смогут его уговорить хорошим контрактом.
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