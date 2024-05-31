«Манчестер Сити» хочет подписать Родриго

«Манчестер Сити» интересуется нападающим «Реала» Родриго Силвой.
«Мадрид» спокойно оценивает ситуацию. Сейчас приоритет для клуба — продление контрактов с футболистами.
Сам Родриго не хотел бы уходить из клуба.
«Манчестер Сити» интересуется нападающим «Реала» Родриго Силвой.
«Мадрид» спокойно оценивает ситуацию. Сейчас приоритет для клуба — продление контрактов с футболистами.
Сам Родриго не хотел бы уходить из клуба.
под нападающим, на позиции десятки - Беллингем
левый фланг нападения - Винисиус
правый фланг нападения - Родриго
А Мбаппе скорее всего будет играть ЦН, но только формально, в действительности же у него будет роль свободного художника по всей линии нападения.
Ну, а Эндрик будет пока выходить на замены, так как слишком молод ещё, да и чтобы влиться в такой мощный коллектив нужно время.
Так что Родриго отлично вписывается в этот состав, и нет никакого смысла его отдавать. Да и с такой обоймой у Анчелотти будет шикарная лавка запасных, которая позволит легко ротировать состав на протяжении всего сезона, и будет хорошей подушкой безопасности на случай травм.
под нападающим, на позиции десятки - Беллингем
левый фланг нападения - Винисиус
правый фланг нападения - Родриго
А Мбаппе скорее всего будет играть ЦН, но только формально, в действительности же у него будет роль свободного художника по всей линии нападения.
Ну, а Эндрик будет пока выходить на замены, так как слишком молод ещё, да и чтобы влиться в такой мощный коллектив нужно время.
Так что Родриго отлично вписывается в этот состав, и нет никакого смысла его отдавать. Да и с такой обоймой у Анчелотти будет шикарная лавка запасных, которая позволит легко ротировать состав на протяжении всего сезона, и будет хорошей подушкой безопасности на случай травм.