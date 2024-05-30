В «Наполи» увеличат зарплату в шесть раз. Но шейхи заплатят Кварацхелии больше

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30 мая 2024, 16:41

Грузинский вингер в раздумьях накануне Евро-2024.

«Наполи» готов платить Хвиче около 10 млн евро в год

В зарплатах футболистов легко запутаться. В каждой стране своя система налогообложения. Для резидентов ЕС и трудовых мигрантов разные подходы. Можно встретить информацию, что у Кварацхелии одна из самых маленьких зарплат в «Наполи». И это правда. Грязными получается около 1.54 млн евро. Отражение статуса грузинского вингера на момент приезда в Неаполь – забрали парня, который после «Рубина» немного побегал на родине.

Кварацхелия заиграл, отличается мастерством дальних ударов и умеет обыгрывать соперников. Интерес других клубов поменял условия. Но отец футболиста правильно сделал, что не согласился на контракт с Де Лаурентисом после чемпионства «Наполи». С отступными, как в случае с поляком Зелиньским – 100 миллионов евро, 23-летний грузин стал бы заложником клуба из Неаполя. Отступные мешают сейчас даже форварду Осимхену.

Речь о 130 миллионах евро за контракт нигерийца. Кварацхелию тоже пробуют убедить подписать контракт до 2028-го, получив фиксированную сумму отступных. Лучше не соглашаться, ведь решение остаться в «Наполи» ещё на год опасно для карьеры. Де Лаурентис плохо ведет переговоры, часто срывал уходы футболистов. Обещал после трансфера Кулибали в «Челси» больше так не делать, но не спешит расставаться с двумя лидерами атаки.

И если Осимхену уже выдали контракт с зарплатой 12.8 млн евро до уплаты налогов, то Кварацхелии пока лишь обещают шестикратное увеличение базового оклада. Хорошие деньги, около 10 млн евро «грязными». Крупная ставка «Наполи», но у них появятся средства в случае ухода Осимхена. Проблема лишь в том, что «Наполи» не попал в Лигу чемпионов. Висит вопрос о новом тренере, у Конте сложный характер, с ним можно не сработаться.

Луис Энрике предлагает безопасный парижский путь

За Осимхеном и Кварацхелией пришли из одного клуба – ПСЖ . Луис Энрике заявил, что не планирует искать для Мбаппе буквальную замену. Но если добавить к Дембеле двух сыгранных футболистов атаки, то появляется полноценная тройка впереди. Силы француза, нигерийца и грузина точно хватает для солидной игры в чемпионате Франции. Также помним о наличии нападающих – португальца Рамоса и француза Коло Мауни. И это не всё.

Слева в атаке у ПСЖ есть Брэдли Баркола. Если бы шейхи всё делали по уму, то сконцентрировались на подписании центрального нападающего, не забывали о наличии в заявке Асенсио, и не стали платить Де Лаурентису огромные деньги за двух лидеров «Наполи». Вот только давно ли катарские миллиардеры поступают мудро? Кварацхелия может ещё раз встретиться с голкипером Сафоновым, но на этот раз в качестве новых напарников по команде.

В 23 года Кварацхелия получил возможность выбирать. Но есть проблема. Звала «Барселона», но там проблемы с деньгами. Они будут, только если уйдут Рафинья и Торрес. Также Кварацхелия – фанат «Реала», а в Испании ему есть место только в заявке главных врагов любимого с детства клуба. В Англию вингеру тоже вряд ли стоит сейчас ехать. Разве что Артета окажется его персональным фанатом, предложив заменить Мартинелли слева.

Впрочем, заиграть в «Арсенале» непросто. У МЮ будет новый тренер, а Рэшфорд может покинуть «красных дьяволов». Но это тоже сложный вариант для мягкой адаптации. Кварацхелию можно представить в «Баварии». Туда его сватал главный тренер сборной Грузии француз Саньоль, бывший игрок клуба. Но Вилли знает, что у Компани пока нет власти в Мюнхене. Даже если ему нравится игра Хвичи, то боссы «Баварии» не станут спешить.

Кварацхелии важно не испортить себе чемпионат Европы

Много раз видели, как переговоры с другими клубами и ссоры с менеджерами портили футболистам крупные турниры. Дешам честно сказал, что «Реалу» и Мбаппе пора перестать играть в прятки. Надо огласить трансфер Килиана, чтобы капитан сборной Франции спокойно готовился к турниру сборных. Команда Грузии впервые в истории сыграет на Евро, и это большой праздник для страны, а Кварацхелия их главная путеводная звезда.

Если Хвича будет на связи с людьми из Неаполя, обсуждая условия нового контракта – это плохо. Надо или уведомить «Наполи» об уходе летом, даже не называю новый клуб – переговоры можно отложить до августа после Евро-2024, или подписать новый контракт на улучшенных условиях. Но это решение кажется ошибочным. Кавани, Кулибали и другие звезды «Наполи» не стали счастливее, откладывая момент ухода из итальянского клуба.

Также известно, что между ПСЖ и «Наполи» есть связи. В 2012 году аргентинский нападающий Лавесси перебрался в Париж с юга Италии. Кавани последовал его примеру через год. А недавно французы забрали испанского опорника Руиса. Фабиан в составе «Наполи» смотрелся лучше, чем позже в Париже. Но контакты у них стойкие, им много лет. Де Лаурентис может отдать во Францию не только нигерийского форварда Осимхена.

Стоит ли 23-летнему Кварацхелии менять мечту сыграть в ещё одной великолепной лиге на легкий вызов во Франции? С точки зрения сомнений в себе и адаптации Лига 1 легче, чем АПЛ . Но в Бундеслиге и Ла Лиге сейчас тоже открытый футбол. Атакующая игра на пике популярности. У таких футболистов, как Кварацхелия, хватает свободы. Важно лишь выбрать клуб с меньшим количеством игровых и тренерских проблем, чем у «Наполи».

Итальянцы в числе главных разочарований года, скатились в таблице Серии А. В следующем сезоне, даже если пригласят Конте, не станут фаворитами следующего сезона. Антонио захочет сохранить часть лидеров, но Кварацхелии лучше пользоваться моментом. Покупателям нравится отсутствие суммы отступных. Хвиче всего 23, у него есть время на адаптацию в новой лиге. Грузину не стоит откладывать трансфер на следующий год.