«Челси» и «Наполи» не ведут работу над обменом Лукаку на Осимхена

«Челси» и «Наполи» в данный момент не работают над сделкой по обмену Ромелу Лукаку на Виктора Осимхена.
По информации источника, лондонцы настаивают на пункте об отступных в размере 38 млн фунтов стерлингов для любого клуба, желающего подписать бельгийского нападающего летом.
Прошедший сезон Лукаку провёл в «Роме» на правах аренды.
И Мареска хочет напа, вместо того, чтобы усилить защиту.
Вот забей Джексон половину своих упущенных 100% моментов, синие бы играли как минимум в Лиге Европы. Ну дай челу шанс, вместе с Нкунку они хорошую пару составят.
Весь балласт во главе Лукаку и Брои нужно продать. Но не обменивать по позициям. Напов и так хватает.
И Мареска хочет напа, вместо того, чтобы усилить защиту.
Вот забей Джексон половину своих упущенных 100% моментов, синие бы играли как минимум в Лиге Европы. Ну дай челу шанс, вместе с Нкунку они хорошую пару составят.
Весь балласт во главе Лукаку и Брои нужно продать. Но не обменивать по позициям. Напов и так хватает.