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«Челси» и «Наполи» не ведут работу над обменом Лукаку на Осимхена

вчера, 21:00

«Челси» и «Наполи» в данный момент не работают над сделкой по обмену Ромелу Лукаку на Виктора Осимхена.

По информации источника, лондонцы настаивают на пункте об отступных в размере 38 млн фунтов стерлингов для любого клуба, желающего подписать бельгийского нападающего летом.

Прошедший сезон Лукаку провёл в «Роме» на правах аренды.

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Все комментарии
azkan
azkan
сегодня в 07:15
Эхх!
И Мареска хочет напа, вместо того, чтобы усилить защиту.
Вот забей Джексон половину своих упущенных 100% моментов, синие бы играли как минимум в Лиге Европы. Ну дай челу шанс, вместе с Нкунку они хорошую пару составят.
Весь балласт во главе Лукаку и Брои нужно продать. Но не обменивать по позициям. Напов и так хватает.
pq4qw62xad3z
pq4qw62xad3z
вчера в 21:38
Похоже на слухи, обмен больно не равнозначный
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:33
В общем перспектива этой сделки весьма туманна...
Гость
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