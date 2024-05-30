«Челси» и «Наполи» не ведут работу над обменом Лукаку на Осимхена

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вчера, 21:00

«Челси» и «Наполи» в данный момент не работают над сделкой по обмену на .

По информации источника, лондонцы настаивают на пункте об отступных в размере 38 млн фунтов стерлингов для любого клуба, желающего подписать бельгийского нападающего летом.

Прошедший сезон Лукаку провёл в «Роме» на правах аренды.