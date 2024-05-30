В «Марселе» высказались о возможной покупке прав на Чалова

Советник правления «Марселя» Мехди Бенатия ответил на вопрос об интересе клуба к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову.
Мы не интересуемся Фёдором Чаловым. Это фейковая новость.
Советник правления «Марселя» Мехди Бенатия ответил на вопрос об интересе клуба к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову.
Мы не интересуемся Фёдором Чаловым. Это фейковая новость.
А у кого финансы позволяют Федя и даром не нужен
Когда была возможность с Кристал Пэласом нужно было уходить
А у кого финансы позволяют Федя и даром не нужен
Когда была возможность с Кристал Пэласом нужно было уходить
Такая лошадка нужна ЦСКА ))).
Такая лошадка нужна ЦСКА ))).