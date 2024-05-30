Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В «Марселе» высказались о возможной покупке прав на Чалова

вчера, 14:32

Советник правления «Марселя» Мехди Бенатия ответил на вопрос об интересе клуба к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову.

Мы не интересуемся Фёдором Чаловым. Это фейковая новость.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Кристал Пэлас» пытается подписать брата Беллингема
Вчера, 21:47
Слухи«Челси» и «Наполи» не ведут работу над обменом Лукаку на Осимхена
Вчера, 21:00
СлухиАзмун может перейти в «Севилью»
Вчера, 20:14
В «Наполи» увеличат зарплату в шесть раз. Но шейхи заплатят Кварацхелии больше
Вчера, 16:41Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии5
В «Болонье» отреагировали на слухи об интересе к Миранчуку
Вчера, 13:44
СлухиПСЖ хочет усилиться защитником «Ливерпуля»
Вчера, 12:55
Сортировать
Все комментарии
kazakoff
kazakoff
вчера в 20:03
Во-первых за Федю запросят много денег ЦСКА, а потянуть такой трансфер не каждый клуб сможет, тем более что не супер-игрок
А у кого финансы позволяют Федя и даром не нужен
Когда была возможность с Кристал Пэласом нужно было уходить
112910415
112910415
вчера в 19:11
много фейков ... это утомляет
lotsman
lotsman
вчера в 16:51
Так это было понятно что утка. Сначала о Тюкавине слухи запускали, теперь переключились на Чалова.
bybade6b6tz9
bybade6b6tz9
вчера в 16:33
Кто-то упорно хотел сплавить Федю в Европу, но он там не нужен.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:11
Вот и славненько !!!
Такая лошадка нужна ЦСКА ))).
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:00, ред.
ветераны Ляказетт и Обамеянг)) их команды часто забивают парижанам
Вещий
Вещий
вчера в 15:36
И кому надо было такие слухи распускать....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:32
Головин и Кузяев.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:00
Видимо его время для топ-5 ушло, либо его удел , как у Кузяева это клуб борющийся за выживание. Нет стабильности в игре.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:55
А Сафонову кто забивать будет?))
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:49
Чалов закончит в рпл, это вам не Головин !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 