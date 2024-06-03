Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиГермания. Бундеслига 2023/2024

Футболисты Бундеслиги анонимно выбрали лучшего игрока сезона

вчера, 11:11

Издание Kicker объявило результаты ежегодного анонимного голосования среди футболистов Бундеслиги за звание лучшего игрока сезона. В нём приняли участие 227 человек. Лучшим игроком сезона был признан полузащитник «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц. За него проголосовали более половины респондентов.

1. Флориан Вирц («Байер») — 51,1 %.

2. Гранит Джака («Байер») — 7,5 %.

3. Алехандро Гримальдо («Байер») — 6,2 %.

4. Сехру Гирасси («Штутгарт») — 5,3 %.

5-6. Джамал Мусиала («Бавария») — 4,4 %.

5-6. Дениз Ундав («Штутгарт») — 4,4 %.

7. Харри Кейн («Бавария») — 3,5 %.

8. Хави Симонс («РБ Лейпциг») — 1,8 %.

Ранее Вирц был официально признан лучшим игроком Бундеслиги, а также вошёл в символическую сборную Лиги Европы и стал лучшим молодым игроком ЛЕ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ЦСКА Федотова называли самым здоровым конкурентом «Зенита». Несмотря на провал, расстаются друзьями
Сегодня, 17:58Максим Тарасов в блоге Оценочные сужденияКомментарии7
Финал Кубка и вылет из РПЛ. «Балтика» не смогла угнаться за двумя зайцами
Сегодня, 09:33Олег Лыткин в блоге Оценочные сужденияКомментарии6
В АПЛ дико успешный трансферный сезон. Райс и Палмер покорили сердца в новых клубах
Вчера, 19:13Вадим Багров в блоге "Соккер" Топ
ОфициальноУЕФА назвал лучшего игрока сезона в Лиге чемпионов
Вчера, 14:19 Фото
Форварды «Спартака» и «Зенита», чемпионский якорь «Краснодара». Худшие трансферы в РПЛ
Вчера, 14:15Вадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии11
Чудесное спасение. Нижегородцы не повторили путь «Урала» и сохранили место в РПЛ
Вчера, 09:07Олег Лыткин в блоге Оценочные сужденияКомментарии4
Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 17:20
Байер в тройке
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:10
После тяжелой травмы молодой игрок стал еще сильнее, и я очень рад, что травма не сломала его. Вирц провел действительно сильный сезон и был одним из главных творцов чемпионского Байера! Надеюсь серьезные травмы обойдут его стороной!
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 12:52
1.Вирц. 2. Гирасси. 3. Ундав. 4. Фримпонг. 5. Хави Симонс
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 