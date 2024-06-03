Футболисты Бундеслиги анонимно выбрали лучшего игрока сезона

Издание Kicker объявило результаты ежегодного анонимного голосования среди футболистов Бундеслиги за звание лучшего игрока сезона. В нём приняли участие 227 человек. Лучшим игроком сезона был признан полузащитник «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц. За него проголосовали более половины респондентов.
1. Флориан Вирц («Байер») — 51,1 %.
2. Гранит Джака («Байер») — 7,5 %.
3. Алехандро Гримальдо («Байер») — 6,2 %.
4. Сехру Гирасси («Штутгарт») — 5,3 %.
5-6. Джамал Мусиала («Бавария») — 4,4 %.
5-6. Дениз Ундав («Штутгарт») — 4,4 %.
7. Харри Кейн («Бавария») — 3,5 %.
8. Хави Симонс («РБ Лейпциг») — 1,8 %.
Ранее Вирц был официально признан лучшим игроком Бундеслиги, а также вошёл в символическую сборную Лиги Европы и стал лучшим молодым игроком ЛЕ.