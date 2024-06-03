Футболисты Бундеслиги анонимно выбрали лучшего игрока сезона

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вчера, 11:11

Издание Kicker объявило результаты ежегодного анонимного голосования среди футболистов Бундеслиги за звание лучшего игрока сезона. В нём приняли участие 227 человек. Лучшим игроком сезона был признан полузащитник «Байера» и сборной Германии . За него проголосовали более половины респондентов.

1. Флориан Вирц («Байер») — 51,1 %.

2. («Байер») — 7,5 %.

3. («Байер») — 6,2 %.

4. («Штутгарт») — 5,3 %.

5-6. («Бавария») — 4,4 %.

5-6. («Штутгарт») — 4,4 %.

7. («Бавария») — 3,5 %.

8. («РБ Лейпциг») — 1,8 %.