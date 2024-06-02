У «Зенита» первый требл в истории. Судьбу финала сезона решили на 95-й минуте

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вчера, 21:47

Центральные защитники осчастливили Семака.

В первом тайме упустили невероятные моменты

Зато на 95-й минуте навес с левого фланга завершился мастерским ударом Алипа головой. Центральный защитник из Казахстана принес «Зениту» первый требл в истории клуба. Выиграли Суперкубок, чемпионат и Кубок России за один сезон. А сравнял счет другой оборонец – Нино оказался на пути мяча после выноса с линии ворот. Не стал решающим момент с отменой гола Вендела из-за фола Ерохина. Хотя если суммировать все промахи до этого, то такой финал мог довести до слёз Роналду, будь он его участником.

Криштиану проиграл в Саудовской Аравии «Аль-Хилялю» не только чемпионство, но также уступил вместе с «Аль-Насром» в финале местного Кубка. Роналду не сдержал слёз, ведь не умеет проигрывать и до сих пор испытывает футбольную жажду. У «Зенита» с мотивацией дела обстояли хуже. Легендарный форвард во время серии пенальти против коварного марокканца Буну очень нервничал, а вот фаворит Кубка России в «Лужниках» отнесся к сопернику из Калининграда без должного пиетета, пока не пропустили.

Футболисты Семака плохо спланировали первый тайм вместе с титулованным тренером. Сначала боливиец из «Балтики» Роберто Фернандес не использовал выход один на один. Голкипер Адамов грамотно выскочил из ворот, латераль «Балтики» сумел перебросить вратаря, но бразильский защитник «Зенита» Нино успел подстраховать и вынес мяч, который находился в преступной близости от линии ворот. Затем был ещё один опасный момент, прежде чем Сергеев не устроился Дарвином Нуньесом на полставки.

Заговорили о переходе Ивана в «Локомотив». Но с такой реализацией ударов в пустые ворота ему не будут рады в команде Пиняева и Глушенкова. Нападающий «Зенита» промахнулся, а вот Лисакович из «Балтики» сыграл намного грамотнее. Белорус разогнал классную атаку, откатил мяч на правый край на Козлова. Там юный воспитанник «Зенита», игравший за соперника, сделал идеальный прострел. У этого парня светлая футбольная голова. Алекс Фернандес избежал офсайда – аутсайдер открыл счет в концовке тайма.

Игнашевич грамотно подобрал тактику на финал

Стартовый гол «Балтики» – идеальный разворот сюжета для повышения интереса к кубковому Суперфиналу. «Зенит» побежал отыгрываться, а Семак признал, что его изначальный план на игру не сработал. Тренер рассчитывал сыграть в финале против «Спартака», который обычно боится работать против петербуржцев смело? Без травмированного Дугласа «Зенита» сыграл с тройкой в защите, а на флангах использовал атакующих Артура и Педро. Игра им не удалась, края не впечатлили.

«Балтика» в фазе обороны располагалась по широкой схеме «5-2-3». А вот в атаке выстраивались иначе – «3-4-3». Неплохой подход Игнашевича, одновременно аккуратный и смелый стиль. Удобная модель для контратак и плотной линий обороны. Пока «Балтика» не устала и не села на свои ворота, «Зениту» было сложно искать пустые зоны между линиями. Чтобы аутсайдер не просел быстро, тренер клуба из Калининграда использовал освежающие замены. Семак тоже поменял игру.

У Сергея Богдановича причина для перемен была другой – «Зенит» играл неправильно и уступал. «Балтика» наслаждалась историческим финалом, но в игре против шестикратных чемпионов важно не допустить ни единой ошибки. И создавать моменты: на старте второй половины Лисакович, находясь перед четверкой футболистов «Зенита», умудрился пробить и заставить Адамова совершить сейв в стиле Латышонка. Это спасение позже дополнили другие футболисты обороны Семака.

«Зенит» снова козырнул чемпионской везучестью

Семак много раз вспоминал низкий блок соперников как проблему. Беда богатых клубов – надо взламывать замки. «Зенит» едва не сравнял счет, когда удалось разыграть резкую контратаку с ударом под перекладину. Но голкипер Латышонок закономерно в списке лучших голкиперов сезона. Команда первого дивизиона – «Балтика», официально покинула РПЛ , с желанием дралась за Кубок против чемпиона, который в этом сезоне уступал не раз.

Видели такие матчи раньше. Но сегодня «Зенит» был быстрее, чем в дни былых неудач. Резкость фаворита усложнила «Балтике» задачу, зато финал смотрелся лучше. Фанаты «Зенита» активно поддерживали свою команду – шумовая составляющая в «Лужниках» была достойной. С такими зарядами с трибун нельзя играть плохо. Но позиционная атака «Зенита» в этом сезоне имеет один существенный и заметный минус. Хотя есть много правильных передач, постоянно не хватает ударов в створ.

Вот и сегодня забили центральные защитники, не форварды. Зато демон титулов на последних минутах оказался фанатом Семака. «Зенит» сначала благодаря Кержакову в Суперкубке сломал ЦСКА в серии пенальти. Потом получили подарок от «Краснодара», конкуренты сделали петербуржцев чемпионами в шестом сезоне подряд. А теперь очередь плакать у бедняг из «Балтики». Команде Игнашевича скажите спасибо за достойный финал. Но Семак не сдался – удачно перевел Вендела направо.

Появление Ерохина тоже помогло, но финишный аккорд — действия «Балтики» при подборах и выносах. «Зенит» быстро возвращал мяч без прессинга, ведь футболисты Игнашевича не могли за него зацепиться. Честно говоря, не верилось, что «Балтика» отобьется, ведь «Зенит» явно разбежался. Так и получилось. До перерыва у «Балтики» мяч держался намного лучше, а дальше команда начала раскрываться, что удивило. Тактически клуб из Калининграда начал играть хуже где-то с 60-й минуты.

Упустили шанс на серию пенальти. Необъяснимое переключение в режим, в котором у «Зенита» появились подходы без больших энергетических расходов. Начались «чемпионские раунды», в которых высокие Алип и Нино нивелировали превосходство линии обороны «Балтики» в росте. Игнашевич в конце матча ходил по бровке тяжело, словно только что поучаствовал в уличной драке. Можно поблагодарить «Балтику» и «Зенит» за такой финал – живой, нервный, резкий и с сочной развязкой.