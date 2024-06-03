Чудесное спасение. Нижегородцы не повторили путь «Урала» и сохранили место в РПЛ

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вчера, 09:07

«Пари НН» остался в элите, обыграв «Арсенал» в переходных матчах.

В минувшую субботу «Пари НН» выиграл в Туле 2:0. Первый матч завершился победой туляков 2:1, но по разнице мячей нижегородцы взяли верх. После финального свистка волжане надели на себя тёмные очки и радовались, как дети. Сезон кошмаров остался в прошлом.

Ничего не предвещало беды

Если бы зимой кто-то сказал, что «Нижний Новгород» напрочь провалит весеннюю часть чемпионата и пропустит больше всех в лиге, что Сергей Юран будет отправлен в отставку до финиша, а волжанам придётся спасаться в переходных матчах, то этого прогнозиста подняли бы на смех. Ибо осеннюю часть чемпионата «Пари НН» провёл более чем достойно. Команда находилась на экваторе турнирной таблицы – девятом месте (а по ходу первенства поднималась выше – на шестое), показывала пусть не зрелищную, но солидную игру. И очень мало пропускала – 16 мячей. Меньше только «Краснодар» (14). Вратарь Артур Нигматуллин в свои 32 года впервые получил вызов в сборную России. Также Валерий Карпин приглашал Эдгара Севикяна, но полузащитник предпочёл выступать за сборную Армении. Возвращение сильнейшего нападающего Тимура Сулейманова в «Локомотив» не стало каким-то бедствием. Регулярно получал хорошую прессу главный тренер Сергей Юран. В СМИ то и дело возникали слухи о скором назначении Сергея Николаевича в «Спартак», но все домыслы опровергались, в том числе и самим клубом. В сезоне 2022/23 Юран возглавил терпящую бедствие команду и удержал её в Премьер-Лиге. Пусть и в стыковых матчах. Казалось, что «Пари НН» способен выдать свой лучший сезон, финишировать в десятке. Но какой же тяжёлой выдалась для нижегородцев весна!

Во всём виноват Севикян

Шутка, разумеется. Эдгар – замечательный футболист, но не стоит переоценивать его значение для команды. Однако в каждой шутке есть доля истины. Именно после ухода Севикяна в «Ференцварош» в клубе и начались известные события. Переход этот был внезапным. Да, у Эдгара были предложения из РПЛ и зарубежных клубов, но ещё в декабре он никуда не собирался. А в январе стал игроком «Ференцвароша», в составе которого выиграл чемпионат Венгрии. Возможно, уход одного из лидеров негативно сказался на микроклимате в коллективе. Впрочем, это лишь предположения. Тем более, что пришла группа футболистов, среди которых два Константина – полузащитник ЦСКА Кучаев и защитник «Локомотива» Марадишвили, также в прошлом «армеец».

После возобновления чемпионата «Нижний Новгород» сыграл дома вничью с «Факелом», обыграл в гостях «Рубин» и проиграл в Калининграде «Балтике» 0:2. Привычный график середняка. Поворотной стала домашняя игра с «Краснодаром», в которой нижегородцы пропустили два мяча в начале встречи, отыгрались, но всё же уступили 3:4. Да ещё Марадишвили сломался и был заменён до перерыва. И начались страдания волжан. Ещё и ключевой игрок середины поля Мамаду Майга получил травму. В Оренбурге 1:3, дома с «Динамо» 1:4 и с Локомотивом" 2:3. Проигрыш «железнодорожникам» был особенно обидным. Вплоть до 76-й минуты волжане вели в счёте 2:0, а второй и третий мячи были пропущены в добавленное время. Обратите внимание, как много стал пропускать коллектив, ещё недавно славившийся своей обороной. После разгрома в Грозном со счётом 1:5 Юрана уволили. Шутка ли, шесть поражений подряд. И вместо обновления исторического максимума перед волжанами предстала иная перспектива – вылета. Причём прямого. Ибо борьба в низах завязалась нешуточная.

Путь Илича

Замену Юрану нашли очень быстро. Саша Илич, в прошлом известный футболист, поигравший с Александром Мостовым в «Сельте», авторитетный в Сербии тренер. Попав с корабля на бал, Илич выдал ничью в сложнейшей игре со Спартаком". За которую нужно благодарить в первую очередь Нигматуллина и «спартаковцев», не использовавших уйму моментов. Но затем последовали 1:6 в Сириусе от «Сочи», 2:6 дома с ЦСКА . Стало ясно, что от стыковых матчей не уйти. Только в заключительном туре выяснилось, что «Балтика» отправляется в Первую лигу. Как и в прошлом году, «Нижний Новгород» – тринадцатый. Но угроза не миновала.

Из всех аутсайдеров – «Сочи», «Балтика», «Урал» (который в итоге вылетел в Первую лигу, хотя и перевернул ход ответной встречи с «Акроном») и участников борьбы за выживание – «Оренбург», «Ахмат», «Факел» нижегородцы весной смотрелись слабее всех и больше, чем кто-либо, заслуживали расставания с Премьер-Лигой. А вылетать волжанам было нельзя. В случае неудач областная администрация могла сократить финансирование, а титульный спонсор, имя которого носит команда, и вовсе расторгнуть договор. Сколько городских клубов упало в эту бездну – футбольное горьковское «Торпедо», советская и российские «Волги», участник первых чемпионатов России «Локомотив», старый «Нижний Новгород», который тренировал Илья Цымбаларь. Нынешний клуб мог вполне разделить их судьбу. Или скатиться в низы, несмотря на наличие прекрасного стадиона, построенного на месте слияния Оки и Волги. Наличие прекрасных арен никак не помогло ни «Ротору», ни «Мордовии». В Нижнем Новгороде любят футбол, но хоккей здесь любят больше. Ибо есть за что.

Но вернёмся к команде уже Саши Илича. Как и год назад нижегородцам пришлось отстаивать право играть в Премьер-Лиге, но уже в матчах не с «Родиной», а с крепким тульским «Арсеналом», которому хотелось играть в элитном дивизионе. И первый раунд остался за туляками, победившими в гостях. В Туле Илич пошёл на смелый шаг – доверил место в составе футболистам, нечасто выходившим на поле. С первых минут вышли Кирилл Боженов (он играл и в первом переходном матче), Никита Ермаков и Виталий Царукян, после перерыва в игру хорошо влился воспитанник «Локомотива» Максим Шнапцев. Первый мяч в ворота «Арсенала» отправил Боженов, завершив комбинацию, которую начал Ермаков. Второй гол организовали Царукян и Боженов, и вряд ли стоит винить невезучего Эрвинга Ботаку, поразившего свои ворота во втором матче подряд. Защитник Арсенала" пытался спасти свою команду. «Пари НН» выиграл 2:0. Причём победа была одержана в первый день лета.

В итоге «Нижний Новгород» сохранил место в Премьер-Лиге, а Саша Илич остался главным тренером. Но третьего подряд чудесного спасения может и не быть. Во время короткой летней паузы волжанам нужно проделать огромную работу – сохранить в команде её лидеров, прежде всего Николая Калинского, Кирилла Гоцука и Виктора Александрова. Состав нуждается в укреплении. Но главное – это грамотно провести предсезонную подготовку, чтобы по ходу чемпионата не подвергать себя ненужным рискам. Играть нижегородцы умеют, это показала первая часть чемпионата. Только где её найти, утерянную весной игру.