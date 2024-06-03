Чудесное спасение. Нижегородцы не повторили путь «Урала» и сохранили место в РПЛ

«Пари НН» остался в элите, обыграв «Арсенал» в переходных матчах.
В минувшую субботу «Пари НН» выиграл в Туле 2:0. Первый матч завершился победой туляков 2:1, но по разнице мячей нижегородцы взяли верх. После финального свистка волжане надели на себя тёмные очки и радовались, как дети. Сезон кошмаров остался в прошлом.
Ничего не предвещало беды
Если бы зимой кто-то сказал, что «Нижний Новгород» напрочь провалит весеннюю часть чемпионата и пропустит больше всех в лиге, что Сергей Юран будет отправлен в отставку до финиша, а волжанам придётся спасаться в переходных матчах, то этого прогнозиста подняли бы на смех. Ибо осеннюю часть чемпионата «Пари НН» провёл более чем достойно. Команда находилась на экваторе турнирной таблицы – девятом месте (а по ходу первенства поднималась выше – на шестое), показывала пусть не зрелищную, но солидную игру. И очень мало пропускала – 16 мячей. Меньше только «Краснодар» (14). Вратарь Артур Нигматуллин в свои 32 года впервые получил вызов в сборную России. Также Валерий Карпин приглашал Эдгара Севикяна, но полузащитник предпочёл выступать за сборную Армении. Возвращение сильнейшего нападающего Тимура Сулейманова в «Локомотив» не стало каким-то бедствием. Регулярно получал хорошую прессу главный тренер Сергей Юран. В СМИ то и дело возникали слухи о скором назначении Сергея Николаевича в «Спартак», но все домыслы опровергались, в том числе и самим клубом. В сезоне 2022/23 Юран возглавил терпящую бедствие команду и удержал её в Премьер-Лиге. Пусть и в стыковых матчах. Казалось, что «Пари НН» способен выдать свой лучший сезон, финишировать в десятке. Но какой же тяжёлой выдалась для нижегородцев весна!
Во всём виноват Севикян
Шутка, разумеется. Эдгар – замечательный футболист, но не стоит переоценивать его значение для команды. Однако в каждой шутке есть доля истины. Именно после ухода Севикяна в «Ференцварош» в клубе и начались известные события. Переход этот был внезапным. Да, у Эдгара были предложения из РПЛ и зарубежных клубов, но ещё в декабре он никуда не собирался. А в январе стал игроком «Ференцвароша», в составе которого выиграл чемпионат Венгрии. Возможно, уход одного из лидеров негативно сказался на микроклимате в коллективе. Впрочем, это лишь предположения. Тем более, что пришла группа футболистов, среди которых два Константина – полузащитник ЦСКА Кучаев и защитник «Локомотива» Марадишвили, также в прошлом «армеец».
После возобновления чемпионата «Нижний Новгород» сыграл дома вничью с «Факелом», обыграл в гостях «Рубин» и проиграл в Калининграде «Балтике» 0:2. Привычный график середняка. Поворотной стала домашняя игра с «Краснодаром», в которой нижегородцы пропустили два мяча в начале встречи, отыгрались, но всё же уступили 3:4. Да ещё Марадишвили сломался и был заменён до перерыва. И начались страдания волжан. Ещё и ключевой игрок середины поля Мамаду Майга получил травму. В Оренбурге 1:3, дома с «Динамо» 1:4 и с Локомотивом" 2:3. Проигрыш «железнодорожникам» был особенно обидным. Вплоть до 76-й минуты волжане вели в счёте 2:0, а второй и третий мячи были пропущены в добавленное время. Обратите внимание, как много стал пропускать коллектив, ещё недавно славившийся своей обороной. После разгрома в Грозном со счётом 1:5 Юрана уволили. Шутка ли, шесть поражений подряд. И вместо обновления исторического максимума перед волжанами предстала иная перспектива – вылета. Причём прямого. Ибо борьба в низах завязалась нешуточная.
Путь Илича
Замену Юрану нашли очень быстро. Саша Илич, в прошлом известный футболист, поигравший с Александром Мостовым в «Сельте», авторитетный в Сербии тренер. Попав с корабля на бал, Илич выдал ничью в сложнейшей игре со Спартаком". За которую нужно благодарить в первую очередь Нигматуллина и «спартаковцев», не использовавших уйму моментов. Но затем последовали 1:6 в Сириусе от «Сочи», 2:6 дома с ЦСКА. Стало ясно, что от стыковых матчей не уйти. Только в заключительном туре выяснилось, что «Балтика» отправляется в Первую лигу. Как и в прошлом году, «Нижний Новгород» – тринадцатый. Но угроза не миновала.
Из всех аутсайдеров – «Сочи», «Балтика», «Урал» (который в итоге вылетел в Первую лигу, хотя и перевернул ход ответной встречи с «Акроном») и участников борьбы за выживание – «Оренбург», «Ахмат», «Факел» нижегородцы весной смотрелись слабее всех и больше, чем кто-либо, заслуживали расставания с Премьер-Лигой. А вылетать волжанам было нельзя. В случае неудач областная администрация могла сократить финансирование, а титульный спонсор, имя которого носит команда, и вовсе расторгнуть договор. Сколько городских клубов упало в эту бездну – футбольное горьковское «Торпедо», советская и российские «Волги», участник первых чемпионатов России «Локомотив», старый «Нижний Новгород», который тренировал Илья Цымбаларь. Нынешний клуб мог вполне разделить их судьбу. Или скатиться в низы, несмотря на наличие прекрасного стадиона, построенного на месте слияния Оки и Волги. Наличие прекрасных арен никак не помогло ни «Ротору», ни «Мордовии». В Нижнем Новгороде любят футбол, но хоккей здесь любят больше. Ибо есть за что.
Но вернёмся к команде уже Саши Илича. Как и год назад нижегородцам пришлось отстаивать право играть в Премьер-Лиге, но уже в матчах не с «Родиной», а с крепким тульским «Арсеналом», которому хотелось играть в элитном дивизионе. И первый раунд остался за туляками, победившими в гостях. В Туле Илич пошёл на смелый шаг – доверил место в составе футболистам, нечасто выходившим на поле. С первых минут вышли Кирилл Боженов (он играл и в первом переходном матче), Никита Ермаков и Виталий Царукян, после перерыва в игру хорошо влился воспитанник «Локомотива» Максим Шнапцев. Первый мяч в ворота «Арсенала» отправил Боженов, завершив комбинацию, которую начал Ермаков. Второй гол организовали Царукян и Боженов, и вряд ли стоит винить невезучего Эрвинга Ботаку, поразившего свои ворота во втором матче подряд. Защитник Арсенала" пытался спасти свою команду. «Пари НН» выиграл 2:0. Причём победа была одержана в первый день лета.
В итоге «Нижний Новгород» сохранил место в Премьер-Лиге, а Саша Илич остался главным тренером. Но третьего подряд чудесного спасения может и не быть. Во время короткой летней паузы волжанам нужно проделать огромную работу – сохранить в команде её лидеров, прежде всего Николая Калинского, Кирилла Гоцука и Виктора Александрова. Состав нуждается в укреплении. Но главное – это грамотно провести предсезонную подготовку, чтобы по ходу чемпионата не подвергать себя ненужным рискам. Играть нижегородцы умеют, это показала первая часть чемпионата. Только где её найти, утерянную весной игру.
Арсенал второй тайм провалил полностью, как я практику вождения трактора, после 10 класса - пролёт соседней со школой изгороди был расчехлён с треском с скрежетом...)
Арсенал второй тайм провалил полностью, как я практику вождения трактора, после 10 класса - пролёт соседней со школой изгороди был расчехлён с треском с скрежетом...)