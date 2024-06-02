Кубок прогресса отправляется в Штутгарт. Чудесное преображение команды Хёнесса

1717346516

вчера, 19:41

Выше только «Байер».

Конечно, главными героями футбольного сезона в Германии стали «Байер» и дортмундская «Боруссия». Почему – вряд ли стоит объяснять. Даже неудачи в финалах еврокубков не могут испортить настроения болельщикам. Но нельзя забывать вице-чемпиона – «Штутгарт». Особенно на фоне сезона предыдущего.

В советском футболе существовал Кубок прогресса, который вручался по окончании сезона команде, добившейся наиболее высокого результата по сравнению с предыдущим чемпионатом. И если б этот трофей существовал в наше время и был бы международным, то его следовало бы отдать «Штутгарту». Клуб, занявший в чемпионате 2022/23 шестнадцатую строчку и удержавшийся в Бундеслиге только в переходных матчах, завершил текущий сезон на втором месте, пропустив вперёд лишь непобедимый «Байер». Конечно, в немецком футболе бывали и более крутые взлёты. Например, в сезоне 1997/98 «Кайзерслаутерн» вернулся в элиту и сразу стал чемпионом. Но и пример «Штутгарта» заслуживает восхищения.

Жаркое лето двадцать третьего

Но вернёмся в 2023 год. Конечно, руководству клуба надоело, что пятикратный чемпион Германии уже несколько лет после возвращения в элиту ведёт борьбу за выживание. Но денег в клубной казне немного, поэтому нужно было тщательно ими распорядиться. Появилось решение выкупить арендованного у «Ренна» нападающего Сехру Гирасси. Выступающий за сборную Гвинеи француз неплохо проявил себя в предыдущем сезоне, забив 11 мячей. «Ренн» запросил девять миллионов и в итоге получил их. Ещё шесть миллионов отправились на счёт «Хоффенхайма». Главный тренер Себастьян Хёнесс очень хотел видеть в команде давнего знакомого – опорника Анжело Штиллера. Корейского полузащитника Чжона Ву-Ена купили у «Фрайбрга» за 3 миллиона. И всего в 500 тысяч обошёлся левый защитник Максимилиан Миттельштедт из «Герты». Остальных новичков решено было взять напрокат. «Бавария» любезно отпустила вратаря Александера Нюбеля, даром что Мануэль Нойер залечивал свою травму, полученную при катании на горных лыжах. Из «Брайтона» вытащили затосковавшего в Англии 27-летнего Дениза Ундава. Бывший клуб Ундава «Унион» отдал в хорошие руки правого крайнего Джейми Левелинга. Были арендованы защитники – Антони Руо («Тулуза») и Леонидас Стержу («Санкт-Галлен»).

Не обошлось без потерь. Но продажи тоже были проведены мастерски. Защитника Константиноса Мавропаниса продали «Вест Хэму» за 20 миллионов, а полузащитника и капитана Ватару Эндо «Ливерпулю» за 19. Потом прошла пора проводить в «Аякс» Борну Сосу в обмен на 8 миллионов. Как видим, вполне успешный бизнес.

Продление кредита

Себастьян Хёнесс пришёл в «Штутгарт» в апреле прошлого года и стал четвёртым тренером в сезоне. Швабы шли на вылет. Но в восьми турах 41-летний специалист потерпел лишь одно поражение. «Штутгарт» сумел выбраться на 16-е место, а потом отстоял право играть в элите в стыках с «Гамбургом». После этого спасения Хёнесса утвердили в роли главного тренера. Больше всех этому известию был рад отец Себастьяна Дитер Хёнесс, звезда «Штутгарта» 70-х. Да и дядя Себастьяна знаменитый нападающий «Баварии» 70-х Ули Хёнесс наверняка порадовался за племянника. Два сезона Хёнесса-младшего в «Хоффенхйме» были не то чтобы провальными. Просто не впечатлил молодой тренер. А «Штутгарт» продлил кредит доверия Себастьяну и, как видим, не прогадал.

Бывший капитан «Штутгарта» Ватару Эндо был продан в «Ливерпуль». Кому же теперь доверить повязку? Ответ находился на поверхности. Конечно же, защитнику Вальдемару Антону, выступающему за швабов с 2020 года. Несколько лет назад урождённый Владимир Рипцов мог усилить оборону сборной России, если бы проследовал по дорожке, протоптанной Романом Нойштедтером и Константином Раушем. Но не срослось. Владимир Рипцов остался Вальдемаром Антоном. Но мечта сыграть за сборную осталась. В марте 27-летний капитан «Штутгарта» дебютировал в составе сборной Германии, а потом вошёл в расширенный состав Манншафт для участия в чемпионате Европы.

Поход за серебром

«Штутгарт» очень прилично смотрелся в летних контрольных матчах, а потом в стартовом туре разгромил «Бохум» 5:0. Но через неделю настроение было испорчено разгромом в Лейпциге 1:5. Эта неудача не выбила команду Хёнесса из равновесия. Южане выиграли шесть матчей подряд. Вскоре они вернулись в тройку лидеров и оставались там до финиша. Иногда случались падения. Например, два поражения от «Хоффенхайма» и «Хайденхайма» 2:3 и 0:2.

«Байер» не потерпел ни одного поражения в чемпионате. Но в матчах со «Штутгартом» команда Хаби Алонсо была дважды близка к проигрышу. «Аспириновые» оба раза спасались во вторых таймах, В домашней встрече «Байер» отыгрался на седьмой добавленной минуте. Что касается «Баварии», которая вдруг оказалась главным оппонентом швабов, то в Мюнхене пока ещё чемпионы одержали убедительную победу 3:0. Но в ответном матче «Штутгарт» взял реванш 3:1. Собственно, благодаря этой победе он поднялся на второе место, которое не уступил никому.

Выкупленный у «Ренна» Сехру Гирасси провёл фантастический сезон – 28 голов только в чемпионате. Больше только у Харри Кейна из «Баварии» – 36 мячей. Теперь в Мюнхене хотят увидеть двух форвардов в связке и готовы заплатить за Гирасси втрое больше, чем «Штутгарт» за его выкуп. Соблазн, конечно, велик. Соскучившийся по Бундеслиге Александр Нюбель играл в воротах так же вдохновенно, как на заре карьеры в «Шальке». Приятным откровением стала игра Дениза Ундава. Некогда перспективный форвард «Униона» скис в английском «Брайтоне». В «Штутгарте» Денизу нашли оптимальную позицию на поле – оттянутого форварда.

Результат — 18 голов и вызов в сборную Германии. Очень кстати был арендован зимой ещё один игрок «Брайтона» – центральный полузащитник Махмуд Дахуд. Вообще, в недавно завершившемся сезоне сильно сыграли те, кого принято было считать добротными, но не топовыми футболистами. Про Антона-Рипцова вы уже прочитали. Правый защитник Паскаль Штенцель, игрок центра обороны Хироки Ито, опорники Ангело Штиллер и Атакан Каразор, крайние полузащитники Крис Фюрих, Джейми Левелинг и Энцо Мийо, возможно, провели лучшие сезоны в своей карьере.

В новом сезоне «Штутгарту» предстоит сыграть в Лиге чемпионов, это дополнительная нагрузка, требующая усиления состава. Про ситуацию Гирасси вы уже прочитали. Клуб намерен продолжать оправдавшую себя практику – выкупать арендованных футболистов. В первую очередь, речь идёт об игроках «Брайтона» Ундаве и Дахуде. «Бавария» может продать Нюбеля и включить вратаря в сделку по Гирасси. Не исключены и другие аренды.