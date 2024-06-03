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В «Балтике» рассказали о задачах на следующий сезон

вчера, 12:00

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал, какие задачи поставлены перед командой на следующий сезон.

Задача одна — вернуться в следующем сезоне, а не как можно скорее.

Нужно напрямую возвращаться в Премьер‑Лигу в следующем году и занимать уверенные позиции в элите в будущем. Сегодня мы играли с чемпионом страны (в Суперфинале Кубка России) и показывали равноценный футбол. Мы показали всем, что «Балтика» это та команда, которая с любым соперником будет играть на равных.

Ранее калининградцы сообщили, что занимаются поиском нового главного тренера.

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Хиромант
Хиромант
вчера в 13:01
- А кто же вам мешал весь сезон показывать "равноценный" футбол? Просто собраться на один матч и выложиться "по полной" - это одно. А играть так же на протяжении всего чемпионата, плюс перелёты, плюс травмы, часовые пояса, искусственные газоны и прочее - это совсем другое. Поэтому об "элитных местах в РПЛ" Балтике мечтать рановато. Для начала попробуйте туда ещё вернуться...
kh4cm2certdm
kh4cm2certdm
вчера в 12:56
Зарплаты ФНЛ многих отпугнут из Балтики.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:44
Показали в финале равноценный футбол...))))
В виде автобуса...
ssspartak
ssspartak
вчера в 12:02
Если не сохранить состав, то эта задача окажется не достижимой.
Гость
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