В «Балтике» рассказали о задачах на следующий сезон

Генеральный директор «Балтики» рассказал, какие задачи поставлены перед командой на следующий сезон.

Задача одна — вернуться в следующем сезоне, а не как можно скорее.

Нужно напрямую возвращаться в Премьер‑Лигу в следующем году и занимать уверенные позиции в элите в будущем. Сегодня мы играли с чемпионом страны (в Суперфинале Кубка России) и показывали равноценный футбол. Мы показали всем, что «Балтика» это та команда, которая с любым соперником будет играть на равных.