Генеральный директор «Балтики» поблагодарил игроков за финал Кубка России

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов подвёл итоги финального матча Кубка России против «Зенита».
Обидно. Тяжело. Сложно. Наверное, не хватило опыта. Хочу сказать огромное спасибо нашим игрокам, ребята бились и старались, хотели принести огромный праздник Калининграду и области, болельщикам команды по всей стране. Жаль, что не получилось. Мы играли с сильным соперником, да и в каких‑то моментах нам немного не повезло. Будем сильнее, будем строить команду, которая сможет дать бой и продолжит традиции калининградского футбола. Большое спасибо нашим болельщикам, как мне показалось, стадион больше болел за «Балтику» — это было слышно и на арене, и в трансляции. Команда слышала каждого, кто приехал из Калининграда и других городов, кто был в Москве и тоже пришёл поболеть за нас.
Все ребята — молодцы, шли к своей цели, играли и старались. Спасибо и тренерскому штабу, и административному персоналу, и медицинскому штабу, всему офису и людям, которые меня окружают. Все живут и горят футболом. Уверен, с таким настроем впереди футбольный клуб «Балтика» ждут большие победы.
Также Измайлов поблагодарил бывшего главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича.
Он очень многое сделал для «Балтики» за почти три сезона работы. От себя лично хочу сказать ему огромное спасибо, он большой молодец. Желаю ему удачи, чтобы скорее возглавил новый клуб.
Мы хотели сделать «happy end» во всей этой истории. Чуть‑чуть не получилось. Если бы кто‑то в январе сказал, что мы будем недовольны поражением в Суперфинале Кубка России и станем грустить из‑за серебряных медалей, я бы очень сильно удивился.
Напомню в финале сошлись в неравном бою девять негритят Северной Пальмиры с семью "земляками" из славного города родившего Канта!
Напомню в финале сошлись в неравном бою девять негритят Северной Пальмиры с семью "земляками" из славного города родившего Канта!