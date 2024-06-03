Генеральный директор «Балтики» поблагодарил игроков за финал Кубка России

Генеральный директор «Балтики» подвёл итоги финального матча Кубка России против «Зенита».

Обидно. Тяжело. Сложно. Наверное, не хватило опыта. Хочу сказать огромное спасибо нашим игрокам, ребята бились и старались, хотели принести огромный праздник Калининграду и области, болельщикам команды по всей стране. Жаль, что не получилось. Мы играли с сильным соперником, да и в каких‑то моментах нам немного не повезло. Будем сильнее, будем строить команду, которая сможет дать бой и продолжит традиции калининградского футбола. Большое спасибо нашим болельщикам, как мне показалось, стадион больше болел за «Балтику» — это было слышно и на арене, и в трансляции. Команда слышала каждого, кто приехал из Калининграда и других городов, кто был в Москве и тоже пришёл поболеть за нас.

Все ребята — молодцы, шли к своей цели, играли и старались. Спасибо и тренерскому штабу, и административному персоналу, и медицинскому штабу, всему офису и людям, которые меня окружают. Все живут и горят футболом. Уверен, с таким настроем впереди футбольный клуб «Балтика» ждут большие победы.