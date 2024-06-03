Российский специалист Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана.
Ранее сообщалось, что соглашение будет рассчитано на два года (с возможностью продления на год), а зарплата Черчесова составит 1,2 миллиона евро.
Российский специалист Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана.
Ранее сообщалось, что соглашение будет рассчитано на два года (с возможностью продления на год), а зарплата Черчесова составит 1,2 миллиона евро.
Раз, два, три!
Песню.... Запеваааай!)
Раз, два, три!
Песню.... Запеваааай!)