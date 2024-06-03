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Черчесов возглавил сборную Казахстана

вчера, 13:52

Российский специалист Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана.

Ранее сообщалось, что соглашение будет рассчитано на два года (с возможностью продления на год), а зарплата Черчесова составит 1,2 миллиона евро.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 19:31
Если бы знал, что надо делать. Пристроился и ладно.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:57
Левой! Левой! Левой!
Раз, два, три!
Песню.... Запеваааай!)
Dauletbek
Dauletbek ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 18:48
Мне не нравится его футбол...
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 18:45
Если вы посмотрите зарплаты тренеров сборных, которые на Евро 2024, то в этом списке Черчесов по зарплате выше немалых тренеров
Dauletbek
Dauletbek ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:42
Да...
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 18:22
Напыщенный индюк еще кому-то нужен?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:05
зарплата на уровне гл.тренера сб. Испании
adrianes
adrianes
вчера в 17:24
В Спартаке полевой командир смотрелся бы гармоничнее и мог бы завершить неоконченную операцию Гильермо по выходу в ФНЛ.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 17:19
Да уж
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:58
Может ему удастся чтото сделать !
adekvat
adekvat
вчера в 16:21
Салам малейкум Саламыч.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:57
Посмотрим как он поставит игру Казахстана.
Vladrad
Vladrad
вчера в 13:56
Пусть ему повезет с этой командой.
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