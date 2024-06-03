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Карпин оценил вероятность продления контракта со сборной России в 50%

вчера, 13:28

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил о работе над продлением контракта с Российским футбольным союзом.

Когда будет встреча вторая и дальше — не знаю, будет ли она — не знаю. Переговоры нормальные, требования не выдвигал, нюансы — да. В любой работе есть нюансы, начиная от тренерского штаба, медицинского, такие мелкие вещи, которые у меня даже не прописаны, но хотелось бы своё видение изложить. Переговорный процесс двусторонний, 50 на 50 что подпишу контракт.

Текущий договор специалиста рассчитан до 31 июля.

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Все комментарии
pedrnvdsxy3a
pedrnvdsxy3a
вчера в 14:02
Да и не подпишет, ничего страшного не случится, тренер ни о чем.
9tbh4mvur29h
9tbh4mvur29h
вчера в 13:42
Неужели он сам не хочет????
Гость
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