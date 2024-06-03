«Оренбург» объявил о продлении контракта с Деограсией и об уходе Гойковича

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вчера, 09:33

В «Оренбурге» объявили, что контракт главного тренера был продлён автоматически в связи с выполнением поставленной задачи. Напомним, испанский специалист возглавил южноуральцев в августе 2023 года. Прошедший сезон РПЛ «Оренбург» завершил на двенадцатом месте.

Также оренбуржцы выкупили нападающего , который находился в клубе на правах аренды, и объявили об уходе защитника , он покинул клуб в связи с истечением срока контракта. 19-летний чилиец присоединился к «Оренбургу» зимой 2024 года. На его счету 12 матчей, два гола и один ассист. Гойкович выступал за южноуральцев с сентября 2020 года (99 матчей, 8 голов, 4 ассиста и 28 жёлтых карточек). В текущем сезоне 28-летний босниец провёл 21 игру и получил 7 жёлтых карточек.