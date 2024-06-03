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«Вильярреал» работает над трансфером Дзаньоло

вчера, 15:06

«Вильярреал» активно работает над подписанием полузащитника «Галатасарая» и сборной Италии, находящегося в аренде в «Астон Вилле», Николо Дзаньоло. Игрок рассматривается в качестве приоритетной цели на это лето. «Вильярреал» намерен немедленно начать переговоры, так как интерес к Дзаньоло ещё проявляют клубы Серии А.

В прошедшем сезоне 24-летний атакующий полузащитник сыграл 40 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и получил 12 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 20 миллионов евро.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:12
Маловато забивает, но может в другой лиге раскроется...
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:09
Вполне даже возможно . Захочет ли он сам ?
Гость
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