Агент Барриоса: «„Зенит“ попытается подписать одного-двух топовых игроков»

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» , поделился мнением о возможных крупных трансферах «сине-бело-голубых» в честь 100-летия клуба.

Есть ли у вас информация о крупном трансфере «Зенита»? Надеюсь. У «Зенита» есть деньги от продажи Малкома, поэтому они попытаются подписать одного-двух топовых футболистов. Но информации о новичках у меня нет.

Может ли кто-то из моих клиентов пополнить состав «Зенита» летом? Было бы прекрасно. Уже два колумбийца есть, было бы хорошо и третьего иметь в клубе. Надеюсь, что получится.