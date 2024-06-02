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Агент Барриоса: «„Зенит“ попытается подписать одного-двух топовых игроков»

вчера, 18:57

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, поделился мнением о возможных крупных трансферах «сине-бело-голубых» в честь 100-летия клуба.

Есть ли у вас информация о крупном трансфере «Зенита»? Надеюсь. У «Зенита» есть деньги от продажи Малкома, поэтому они попытаются подписать одного-двух топовых футболистов. Но информации о новичках у меня нет.

Может ли кто-то из моих клиентов пополнить состав «Зенита» летом? Было бы прекрасно. Уже два колумбийца есть, было бы хорошо и третьего иметь в клубе. Надеюсь, что получится.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:51
у этого агента, кроме Вильмара Барриоса, еще пару десяток клиентов из игроков.
стоимости от 375 т.е. и меньше.
такие игроки даже клубам ФНЛ не нужны
adekvat
adekvat ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:50
Что бы великий тренер выиграл юбилейный сезон.
gy6m2qkssyrp
gy6m2qkssyrp
вчера в 20:44
Зенит по-любому усилится и опять будет бороться за чемпионство,а агенту лишь бы впарить своих подопечных
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:41
И зачем топовым игрокам зенит?
pomor45
pomor45 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:37
Замечательная идея. Очень актуальная.
5tt4k25v6m3z
5tt4k25v6m3z
вчера в 20:21
Теперь можно гулять кубок взяли... И делать большие замены таким составом больше не выиграть
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:00
Агент Поссо: я торговец черным деревом!Сколько хочешь привезу вам)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:54
Лига чемпионов стран БРИКС.
хотя страны БРИКСа об этом не знают
lotsman
lotsman
вчера в 19:43, ред.
Агент рассказал - ".............Надеюсь.....................Но информации о новичках у меня нет......"))
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:32
К Лиги Чемпионов готовятся 😜
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