Гендиректор «Ахмата» — о Дзюбе: «Мы смотрим более бюджетные варианты»

Генеральный директор «Ахмата» высказался на тему возможного приглашения нападающего в грозненский клуб.

29 мая московский «Локомотив» объявил об уходе футболиста.

О том, интересен ли «Ахмату» Дзюба

Мы смотрим более бюджетные варианты.

Много ли Дзюба попросит? Я не знаю, сколько он попросит. Мы с ним не разговаривали, так что как я сейчас буду говорить, много ли он попросит или мало? Мы не общались. «Ахмат» ищет более молодых, амбициозных. Как получится — это другой вопрос, учитывая те ограничения, которые есть у клуба в связи с санкциями.