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Гендиректор «Ахмата» — о Дзюбе: «Мы смотрим более бюджетные варианты»

вчера, 16:25

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался на тему возможного приглашения нападающего Артёма Дзюбы в грозненский клуб.

29 мая московский «Локомотив» объявил об уходе футболиста.

О том, интересен ли «Ахмату» Дзюба

Мы смотрим более бюджетные варианты.

Много ли Дзюба попросит? Я не знаю, сколько он попросит. Мы с ним не разговаривали, так что как я сейчас буду говорить, много ли он попросит или мало? Мы не общались. «Ахмат» ищет более молодых, амбициозных. Как получится — это другой вопрос, учитывая те ограничения, которые есть у клуба в связи с санкциями.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 20:23
но не в команду Слуцкого.
одна из причины - из за китайских законов о легионерах..
Шанхай уже заявил максимально возможное количество легионеров (5 чел) Дзюба не сможет быть заявлен за команду,
даже если кто то из иностранцев уйдет это лето.
в январе 2025 года все возможно и разрешено.
2 причина - футбол Шанхая Слуцкого заточен под быструю, скоростную игру.
от Дзюбы остались одни развалины.
Пора Артему в депутаты.
kazakoff
kazakoff
вчера в 17:39
Дзюбе по-видимому дорога только в Китай открыта
А Ахмат угадал с назначением Адиева, поэтому он что-нибудь придумает интересное
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:39
Ну и будете бороться за место в РПЛ...
Гость
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