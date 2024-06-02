Гендиректор «Ахмата» — о Дзюбе: «Мы смотрим более бюджетные варианты»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался на тему возможного приглашения нападающего Артёма Дзюбы в грозненский клуб.
29 мая московский «Локомотив» объявил об уходе футболиста.
О том, интересен ли «Ахмату» Дзюба
Мы смотрим более бюджетные варианты.
Много ли Дзюба попросит? Я не знаю, сколько он попросит. Мы с ним не разговаривали, так что как я сейчас буду говорить, много ли он попросит или мало? Мы не общались. «Ахмат» ищет более молодых, амбициозных. Как получится — это другой вопрос, учитывая те ограничения, которые есть у клуба в связи с санкциями.
одна из причины - из за китайских законов о легионерах..
Шанхай уже заявил максимально возможное количество легионеров (5 чел) Дзюба не сможет быть заявлен за команду,
даже если кто то из иностранцев уйдет это лето.
в январе 2025 года все возможно и разрешено.
2 причина - футбол Шанхая Слуцкого заточен под быструю, скоростную игру.
от Дзюбы остались одни развалины.
Пора Артему в депутаты.
одна из причины - из за китайских законов о легионерах..
Шанхай уже заявил максимально возможное количество легионеров (5 чел) Дзюба не сможет быть заявлен за команду,
даже если кто то из иностранцев уйдет это лето.
в январе 2025 года все возможно и разрешено.
2 причина - футбол Шанхая Слуцкого заточен под быструю, скоростную игру.
от Дзюбы остались одни развалины.
Пора Артему в депутаты.
А Ахмат угадал с назначением Адиева, поэтому он что-нибудь придумает интересное
А Ахмат угадал с назначением Адиева, поэтому он что-нибудь придумает интересное