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В агентстве Козлова высказались о возможном переходе игрока в «Краснодар»

вчера, 13:36

В агентстве InFootball, представляющем интересы полузащитника «Балтики» Данилы Козлова, высказались о предполагаемом интересе к игроку со стороны «Краснодара».

Данила провёл качественный период в «Балтике», здорово себя проявил, хотя и не удалось сохранить команду в РПЛ.

Интерес к нему присутствует от разных клубов. Сезон закончился, и сейчас Данила ушёл в отпуск. Наша работа при этом продолжается, и мы совместно с Данилой будем принимать решение относительно его будущего. «Краснодар» — хороший клуб. Но больше пока сказать нечего.

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Naherger
Naherger
вчера в 19:39
Я хотел бы видеть его в ЦСКА,вместо давилы
112910415
112910415
вчера в 14:39
" В агенстве Козлова " ! ))
Остапчук 67
Остапчук 67
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