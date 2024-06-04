В агентстве Козлова высказались о возможном переходе игрока в «Краснодар»

В агентстве InFootball, представляющем интересы полузащитника «Балтики» , высказались о предполагаемом интересе к игроку со стороны «Краснодара».

Данила провёл качественный период в «Балтике», здорово себя проявил, хотя и не удалось сохранить команду в РПЛ .

Интерес к нему присутствует от разных клубов. Сезон закончился, и сейчас Данила ушёл в отпуск. Наша работа при этом продолжается, и мы совместно с Данилой будем принимать решение относительно его будущего. «Краснодар» — хороший клуб. Но больше пока сказать нечего.